Đảm bảo tính cạnh tranh trong đấu thầu thiết bị y tế: Cần sự minh bạch từ hồ sơ đến thực tiễn [Kỳ 3]

Để hoạt động đấu thầu thực sự mang lại hiệu quả kinh tế cho ngân sách nhà nước, việc loại bỏ các rào cản kỹ thuật và đảm bảo tính công bằng cho mọi nhà thầu là yếu tố then chốt.

Theo tài liệu thu thập của PV Báo Tri thức và Cuộc sống, phân tích sâu vào các gói thầu mà Công ty TNHH Thiết bị Y tế Bình Minh tham gia, có thể thấy một sự chuyển dịch rõ rệt trong hình thức tham dự. Bên cạnh vai trò độc lập, doanh nghiệp này còn thường xuyên bắt tay với các đối tác như Công ty TNHH MTV Thiết bị Y tế Thanh Lộc Phát hay Công ty TNHH Thiết bị Minh Tâm để hình thành các liên danh "hùng hậu", gia tăng khả năng trúng thầu.

Tuy nhiên, thực tế tại Gói số 4: Thiết bị vật lý trị liệu, phục hồi chức năng, thẩm mỹ tại Bệnh viện đa khoa Vĩnh Long vừa qua cho thấy, dù đấu thầu rộng rãi qua mạng, nhưng lại chỉ có duy nhất nhà thầu Bình Minh quan tâm và nộp hồ sơ. Đây là một nghịch lý khi lĩnh vực cung ứng trang thiết bị y tế vốn là thị trường có mức độ cạnh tranh rất cao với hàng trăm doanh nghiệp cùng hoạt động tại TP HCM và các tỉnh lân cận.

Chiếu theo quy định của Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 (được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 57/2024/QH15, Luật số 90/2025/QH15) và hướng dẫn tại Nghị định 214/2025/NĐ-CP, mục tiêu cao nhất của công tác đấu thầu là cạnh tranh, công bằng, minh bạch và hiệu quả kinh tế. Việc chỉ có một nhà thầu dự thầu, dù đúng quy trình xử lý tình huống, nhưng rõ ràng đã làm triệt tiêu tính cạnh tranh trực tiếp về giá, dẫn đến tỷ lệ tiết kiệm cho ngân sách có thể không đạt mức tối ưu.

Luật sư Nguyễn Văn Lập (Đoàn Luật sư TP HCM) nhận định: "Hiện nay, tình trạng 'cài cắm' các tiêu chuẩn kỹ thuật đặc thù, chỉ duy nhất một hãng sản xuất hoặc một nhà thầu đáp ứng được vẫn là vấn đề nhức nhối. Điều này biến các gói thầu rộng rãi trở thành 'chỉ định thầu trá hình'. Chủ đầu tư và đơn vị tư vấn phải chịu trách nhiệm giải trình nếu hồ sơ mời thầu có dấu hiệu hạn chế nhà thầu theo quy định tại Thông tư 79/2025/TT-BTC."

Về phía Công ty TNHH Thiết bị Y tế Bình Minh, với tiềm lực tài chính và kinh nghiệm dày dạn, việc doanh nghiệp trúng thầu là minh chứng cho năng lực của họ. Tuy nhiên, để sự phát triển này bền vững và nhận được sự tin tưởng tuyệt đối từ cộng đồng, sự minh bạch trong mọi khâu của quá trình đấu thầu là điều không thể thiếu.

Hoạt động đấu thầu tại các cơ sở y tế công lập sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước luôn là tâm điểm chú ý của dư luận bởi nó liên quan trực tiếp đến chi phí khám chữa bệnh và chất lượng chăm sóc sức khỏe nhân dân. Các cơ quan quản lý chuyên ngành tại Vĩnh Long, Đắk Lắk, Quảng Trị và Đà Nẵng cần tăng cường công tác hậu kiểm để đảm bảo mọi đồng tiền ngân sách đều được sử dụng một cách hiệu quả, đúng quy định pháp luật.

Việc Công ty TNHH Thiết bị Y tế Bình Minh liên tục "thắng lớn" tại các gói thầu y tế là một hiện tượng cần được nhìn nhận đa chiều. Trong đó, vai trò giám sát của các cơ quan báo chí và trách nhiệm giải trình của các chủ đầu tư là những mắt xích quan trọng để duy trì một môi trường kinh doanh công bằng và lành mạnh.

Báo Tri thức và Cuộc sống sẽ tiếp tục thông tin./.