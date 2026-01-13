Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Bạn đọc

Đảm bảo tính cạnh tranh trong đấu thầu thiết bị y tế: Cần sự minh bạch từ hồ sơ đến thực tiễn [Kỳ 3]

Để hoạt động đấu thầu thực sự mang lại hiệu quả kinh tế cho ngân sách nhà nước, việc loại bỏ các rào cản kỹ thuật và đảm bảo tính công bằng cho mọi nhà thầu là yếu tố then chốt.

Hải Nam

Theo tài liệu thu thập của PV Báo Tri thức và Cuộc sống, phân tích sâu vào các gói thầu mà Công ty TNHH Thiết bị Y tế Bình Minh tham gia, có thể thấy một sự chuyển dịch rõ rệt trong hình thức tham dự. Bên cạnh vai trò độc lập, doanh nghiệp này còn thường xuyên bắt tay với các đối tác như Công ty TNHH MTV Thiết bị Y tế Thanh Lộc Phát hay Công ty TNHH Thiết bị Minh Tâm để hình thành các liên danh "hùng hậu", gia tăng khả năng trúng thầu.

Tuy nhiên, thực tế tại Gói số 4: Thiết bị vật lý trị liệu, phục hồi chức năng, thẩm mỹ tại Bệnh viện đa khoa Vĩnh Long vừa qua cho thấy, dù đấu thầu rộng rãi qua mạng, nhưng lại chỉ có duy nhất nhà thầu Bình Minh quan tâm và nộp hồ sơ. Đây là một nghịch lý khi lĩnh vực cung ứng trang thiết bị y tế vốn là thị trường có mức độ cạnh tranh rất cao với hàng trăm doanh nghiệp cùng hoạt động tại TP HCM và các tỉnh lân cận.

Chiếu theo quy định của Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 (được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 57/2024/QH15, Luật số 90/2025/QH15) và hướng dẫn tại Nghị định 214/2025/NĐ-CP, mục tiêu cao nhất của công tác đấu thầu là cạnh tranh, công bằng, minh bạch và hiệu quả kinh tế. Việc chỉ có một nhà thầu dự thầu, dù đúng quy trình xử lý tình huống, nhưng rõ ràng đã làm triệt tiêu tính cạnh tranh trực tiếp về giá, dẫn đến tỷ lệ tiết kiệm cho ngân sách có thể không đạt mức tối ưu.

Luật sư Nguyễn Văn Lập (Đoàn Luật sư TP HCM) nhận định: "Hiện nay, tình trạng 'cài cắm' các tiêu chuẩn kỹ thuật đặc thù, chỉ duy nhất một hãng sản xuất hoặc một nhà thầu đáp ứng được vẫn là vấn đề nhức nhối. Điều này biến các gói thầu rộng rãi trở thành 'chỉ định thầu trá hình'. Chủ đầu tư và đơn vị tư vấn phải chịu trách nhiệm giải trình nếu hồ sơ mời thầu có dấu hiệu hạn chế nhà thầu theo quy định tại Thông tư 79/2025/TT-BTC."

Về phía Công ty TNHH Thiết bị Y tế Bình Minh, với tiềm lực tài chính và kinh nghiệm dày dạn, việc doanh nghiệp trúng thầu là minh chứng cho năng lực của họ. Tuy nhiên, để sự phát triển này bền vững và nhận được sự tin tưởng tuyệt đối từ cộng đồng, sự minh bạch trong mọi khâu của quá trình đấu thầu là điều không thể thiếu.

Hoạt động đấu thầu tại các cơ sở y tế công lập sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước luôn là tâm điểm chú ý của dư luận bởi nó liên quan trực tiếp đến chi phí khám chữa bệnh và chất lượng chăm sóc sức khỏe nhân dân. Các cơ quan quản lý chuyên ngành tại Vĩnh Long, Đắk Lắk, Quảng Trị và Đà Nẵng cần tăng cường công tác hậu kiểm để đảm bảo mọi đồng tiền ngân sách đều được sử dụng một cách hiệu quả, đúng quy định pháp luật.

Việc Công ty TNHH Thiết bị Y tế Bình Minh liên tục "thắng lớn" tại các gói thầu y tế là một hiện tượng cần được nhìn nhận đa chiều. Trong đó, vai trò giám sát của các cơ quan báo chí và trách nhiệm giải trình của các chủ đầu tư là những mắt xích quan trọng để duy trì một môi trường kinh doanh công bằng và lành mạnh.

Báo Tri thức và Cuộc sống sẽ tiếp tục thông tin./.

#Thiết bị Y tế Bình Minh #Bệnh viện đa khoa Vĩnh Long #đấu thầu thiết bị y tế #hiệu quả kinh tế

Bài liên quan

Bạn đọc

"Kỷ lục" 100% trúng thầu: Những địa bàn "bất khả chiến bại" của Thiết bị Y tế Bình Minh [Kỳ 2]

Phân tích dữ liệu lịch sử đấu thầu của Công ty TNHH Thiết bị Y tế Bình Minh cho thấy một quy luật đáng kinh ngạc: Nhà thầu này dường như "không có đối thủ" tại nhiều bệnh viện lớn.

Quan sát của Báo Tri thức và Cuộc sống cho thấy, tính đến cuối năm 2025, Công ty TNHH Thiết bị Y tế Bình Minh đã tích lũy được một bảng thành tích đấu thầu vô cùng ấn tượng. Trong tổng số 807 gói thầu đã tham gia, đơn vị này được công bố trúng tới 687 gói, trượt 88 gói, còn lại chưa có kết quả hoặc đã hủy. Tổng giá trị trúng thầu (bao gồm cả liên danh) đạt khoảng hơn 2.292 tỷ đồng.

Chỉ tính riêng trong năm 2025, nhà thầu này đã tham gia 194 gói thầu, trong đó trúng 155 gói và chỉ trượt 17 gói. Điều này có nghĩa là cứ 10 gói thầu nộp hồ sơ, Công ty TNHH Thiết bị Y tế Bình Minh nắm chắc phần thắng trong gần 8 gói.

Xem chi tiết

Bạn đọc

Bệnh viện đa khoa Vĩnh Long: Thiết bị Y tế Bình Minh "một mình một ngựa" trúng thầu [Kỳ 1]

Dù tổ chức đấu thầu rộng rãi qua mạng, gói thầu thiết bị y tế trị giá hơn 5,1 tỷ đồng tại Bệnh viện đa khoa Vĩnh Long chỉ ghi nhận duy nhất Công ty TNHH Thiết bị Y tế Bình Minh tham gia và trúng thầu.

Theo tìm hiểu của Báo Tri thức và Cuộc sống, ngày 18/12/2025, ông Nguyễn Thanh Truyền, Giám đốc Bệnh viện đa khoa Vĩnh Long đã ký Quyết định số 1231/QĐ-BVĐK phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu qua mạng cho Gói số 4: Thiết bị vật lý trị liệu, phục hồi chức năng, thẩm mỹ. Đây là gói thầu thành phần thuộc dự án Đầu tư trang thiết bị cho Bệnh viện đa khoa Vĩnh Long (giai đoạn 2).

Gói thầu có giá dự toán được duyệt là 5.173.833.000 đồng. Đơn vị trúng thầu là Công ty TNHH Thiết bị Y tế Bình Minh (địa chỉ tại 449/89/3 Trường Chinh, Phường Tân Bình, TP HCM) với giá trúng thầu là 4.618.000.000 đồng. Sau đấu thầu, gói thầu tiết kiệm cho ngân sách tỉnh Vĩnh Long số tiền hơn 555 triệu đồng, tương đương tỷ lệ tiết kiệm khoảng 10,74%.

Xem chi tiết

Bạn đọc

Những "ẩn số" tại các gói thầu của Nhất Tín Nam [Kỳ 1]

Một gói thầu trang thiết bị điện tử tại Vĩnh Long đang thu hút sự chú ý khi nhà thầu chào giá thấp hơn hàng trăm triệu đồng vẫn bị loại, nhường bước cho Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Nhất Tín Nam.

Theo tìm hiểu của Báo Tri thức và Cuộc sống, ngày 12/12/2025, ông Lê Thanh Sơn, Giám đốc Ban Quản lý dự án dân dụng và công nghiệp tỉnh Vĩnh Long đã ký Quyết định số 1257/QĐ-BQL phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu cho gói thầu: Cung cấp và lắp đặt thiết bị. Đây là gói thầu quan trọng thuộc dự toán: Mua sắm tài sản Nhà nước theo phương thức tập trung trên địa bàn tỉnh năm 2025 – Mua sắm trang thiết bị điện tử.

qd.jpg
Quyết định số 1257/QĐ-BQL ngày 12/12/2025 (Nguồn: MSC)
Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới