Chính trị

Đại tướng Phan Văn Giang thăm, chúc tết Bộ Tư lệnh Cảnh vệ

Ngày 14/2, nhân dịp Tết Nguyên đán 2026, Đại tướng Phan Văn Giang đã đến thăm, chúc tết cán bộ, chiến sĩ Bộ Tư lệnh Cảnh vệ (Bộ Công an).

Theo Minh Đức/ Tiền Phong

Đại tướng Phan Văn Giang, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng ghi nhận và biểu dương tinh thần sẵn sàng chiến đấu, ý thức trách nhiệm, sự mưu trí, bản lĩnh và tinh thần tận tụy của cán bộ, chiến sĩ Bộ Tư lệnh Cảnh vệ trong thực hiện nhiệm vụ, bảo vệ tuyệt đối an ninh, an toàn các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các mục tiêu trọng yếu và các sự kiện đặc biệt quan trọng của đất nước, nhất là trong dịp Tết cổ truyền của dân tộc.

Đại tướng Phan Văn Giang gửi lời Chúc mừng năm mới an khang, mạnh khỏe, hạnh phúc, đồng thời mong muốn toàn thể cán bộ, chiến sĩ tiếp tục phát huy truyền thống anh hùng, nêu cao tinh thần đoàn kết, kỷ luật, chủ động nắm chắc tình hình, sẵn sàng nhận và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, góp phần giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội trong mọi tình huống.

Đây là sự quan tâm, động viên sâu sắc của lãnh đạo Đảng, Nhà nước và Quân đội đối với lực lượng Cảnh vệ; là nguồn động viên tinh thần to lớn để cán bộ, chiến sĩ Bộ Tư lệnh Cảnh vệ vững vàng nơi tuyến đầu, giữ vững thế trận An ninh Nhân dân, đón Xuân mới với quyết tâm mới, khí thế mới.

#Phan Văn Giang #Bộ Tư lệnh Cảnh vệ #Chúc Tết #Bảo vệ an ninh #Xuân 2026

Bài liên quan

Chính trị

Tổng Bí thư Tô Lâm thăm, chúc tết tại Đắk Lắk

Chiều 11/2, Tổng Bí thư Tô Lâm đến thăm và chúc tết Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Đắk Lắk nhân dịp chuẩn bị đón Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026,..

Chiều 11/2, Tổng Bí thư Tô Lâm đến thăm và chúc tết Đảng bộ, chính quyền nhân dân tỉnh Đắk Lắk nhân dịp chuẩn bị đón Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, hội nghị được tổ chức trực tuyến tới 102 xã phường trên địa bàn tỉnh.

Năm 2025 là một năm thử thách đặc biệt khắc nghiệt đối với tỉnh Đắk Lắk, khi thiên tai, bão lũ gây thiệt hại rất lớn về hạ tầng, sản xuất và đời sống Nhân dân, với tổng thiệt hại ước gần 10.000 tỷ đồng. Trong bối cảnh ấy, tỉnh đã có nhiều cố gắng và đạt được những thành tựu rất đáng trân trọng: GRDP tăng 6,68%, GRDP bình quân đầu người đạt 80,6 triệu đồng, góp phần duy trì thu nhập và sinh kế cho người dân. Thu ngân sách tăng cao. Tổng vốn đầu tư toàn xã hội trên 61.000 tỷ đồng cho thấy niềm tin của doanh nghiệp và nhà đầu tư đối với môi trường phát triển của tỉnh vẫn được giữ vững…

Xem chi tiết

