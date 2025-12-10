Đại tá Lê Công Anh làm Phó Giám đốc Công an Lạng Sơn

Công an tỉnh Lạng Sơn thông tin, ngày 9/12 đơn vị đã tổ chức Lễ công bố Quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về công tác cán bộ.

Thượng tá Vũ Thanh Tùng, Giám đốc Công an tỉnh Lạng Sơn thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Công an trao Quyết định và tặng hoa chúc mừng Đại tá Lê Công Anh.

Tại buổi lễ, lãnh đạo Công an tỉnh Lạng Sơn đã công bố Quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về việc điều động và bổ nhiệm Đại tá Lê Công Anh, Trưởng Phòng thuộc Cục nghiệp vụ - Bộ Công an đến nhận công tác và giữ chức Phó Giám đốc Công an tỉnh Lạng Sơn. Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn Đoàn Thanh Sơn và Thượng tá Vũ Thanh Tùng, Giám đốc Công an tỉnh Lạng Sơn chúc mừng Đại tá Lê Công Anh được Bộ Công an tin tưởng điều động, bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Giám đốc Công an tỉnh Lạng Sơn.

Đồng thời đề nghị tân Phó Giám đốc Công an tỉnh Lạng Sơn tiếp tục phát huy năng lực, kinh nghiệm công tác, nâng cao bản lĩnh chính trị và tinh thần đổi mới, sáng tạo trong thực hiện nhiệm vụ; cùng tập thể Đảng uỷ, lãnh đạo Công an tỉnh Lạng Sơn tham mưu kịp thời, hiệu quả cho Tỉnh uỷ, UBND tỉnh Lạng Sơn trong chỉ đạo các mặt công tác bảo đảm an ninh, trật tự trên địa bàn.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, Đại tá Lê Công Anh bày tỏ vinh dự khi được điều động, bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Giám đốc Công an tỉnh Lạng Sơn. Đồng thời, khẳng định sẽ đem hết khả năng, trí tuệ, nêu cao tinh thần trách nhiệm, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, ban, ngành trong tỉnh, xây dựng khối đoàn kết, thống nhất, cùng Đảng ủy, lãnh đạo Công an tỉnh Lạng Sơn lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai tổ chức thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ công tác công an, bảo vệ vững chắc an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội của địa phương.