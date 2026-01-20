Đặc phái viên của Tổng thống Putin sẽ gặp quan chức Mỹ tại Thụy Sĩ

Theo một phóng viên của Axios, Đặc phái viên của Tổng thống Nga Putin, ông Kirill Dmitriev, sẽ có cuộc đàm phán với Đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff tại Thụy Sĩ.

Theo RT ngày 19/1, phóng viên Barak Ravid của Axios viết trên mạng X rằng ông Dmitriev sẽ có cuộc hội đàm với Đặc phái viên của Tổng thống Mỹ Donald Trump, ông Steve Witkoff, và con rể của ông Trump là Jared Kushner. Cuộc gặp sẽ diễn ra bên lề Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF) tại Davos, Thụy Sĩ.

Theo nguồn tin của phóng viên Ravid, hai bên sẽ thảo luận về kế hoạch của Tổng thống Mỹ Donald Trump nhằm giải quyết cuộc xung đột Ukraine.

Đặc phái viên của Tổng thống Nga Putin, ông Kirill Dmitriev (giữa), trò chuyện với Đặc phái viên của Tổng thống Mỹ Donald Trump, ông Steve Witkoff (phải), và con rể của ông Trump, Jared Kushner. Ảnh: Sputnik.

Theo RT, ông Dmitriev đã đến thăm Mỹ nhiều lần kể từ khi Tổng thống Trump nhậm chức nhiệm kỳ thứ hai. Vị quan chức Nga đã đàm phán với phía Mỹ về các biện pháp nhằm khôi phục quan hệ song phương và chấm dứt cuộc xung đột giữa Nga và Ukraine.

Chuyến thăm Mỹ gần đây nhất của Đặc phái viên Nga Dmitriev diễn ra vào tháng 12 khi ông có cuộc đàm phán kéo dài 2 ngày với Đặc phái viên Mỹ Witkoff và ông Kushner. Hai bên đều mô tả cuộc đàm phán là "mang tính xây dựng".

Tuần trước, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết chính quyền Nga đang mong chờ chuyến thăm Moscow tiếp theo của ông Witkoff và ông Kushner, dù thời gian chính xác vẫn chưa được ấn định. Bloomberg dẫn nguồn tin cho rằng chuyến đi có thể diễn ra trong tháng này.

