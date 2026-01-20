Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Thế giới

Đặc phái viên của Tổng thống Putin sẽ gặp quan chức Mỹ tại Thụy Sĩ

Theo một phóng viên của Axios, Đặc phái viên của Tổng thống Nga Putin, ông Kirill Dmitriev, sẽ có cuộc đàm phán với Đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff tại Thụy Sĩ.

An An (Theo RT)

Theo RT ngày 19/1, phóng viên Barak Ravid của Axios viết trên mạng X rằng ông Dmitriev sẽ có cuộc hội đàm với Đặc phái viên của Tổng thống Mỹ Donald Trump, ông Steve Witkoff, và con rể của ông Trump là Jared Kushner. Cuộc gặp sẽ diễn ra bên lề Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF) tại Davos, Thụy Sĩ.

Theo nguồn tin của phóng viên Ravid, hai bên sẽ thảo luận về kế hoạch của Tổng thống Mỹ Donald Trump nhằm giải quyết cuộc xung đột Ukraine.

ngamy.png
Đặc phái viên của Tổng thống Nga Putin, ông Kirill Dmitriev (giữa), trò chuyện với Đặc phái viên của Tổng thống Mỹ Donald Trump, ông Steve Witkoff (phải), và con rể của ông Trump, Jared Kushner. Ảnh: Sputnik.

Theo RT, ông Dmitriev đã đến thăm Mỹ nhiều lần kể từ khi Tổng thống Trump nhậm chức nhiệm kỳ thứ hai. Vị quan chức Nga đã đàm phán với phía Mỹ về các biện pháp nhằm khôi phục quan hệ song phương và chấm dứt cuộc xung đột giữa Nga và Ukraine.

Chuyến thăm Mỹ gần đây nhất của Đặc phái viên Nga Dmitriev diễn ra vào tháng 12 khi ông có cuộc đàm phán kéo dài 2 ngày với Đặc phái viên Mỹ Witkoff và ông Kushner. Hai bên đều mô tả cuộc đàm phán là "mang tính xây dựng".

Tuần trước, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết chính quyền Nga đang mong chờ chuyến thăm Moscow tiếp theo của ông Witkoff và ông Kushner, dù thời gian chính xác vẫn chưa được ấn định. Bloomberg dẫn nguồn tin cho rằng chuyến đi có thể diễn ra trong tháng này.

>>> Mời độc giả xem thêm video: Nga hoan nghênh kế hoạch hòa bình 28 điểm của Mỹ hồi tháng 11/2025

Nguồn video: Báo Nhân Dân
#Giải quyết xung đột Ukraine #Quan hệ song phương Nga-Mỹ #Diễn đàn Kinh tế Thế giới #Thụy Sĩ #Tổng thống Mỹ Donald Trump

Bài liên quan

Thế giới

Italy nói EU cần đàm phán với Nga về xung đột Ukraine

Thủ tướng Italy Giorgia Meloni cho rằng đã đến lúc Liên minh Châu Âu (EU) cần tham gia đàm phán với Nga về cuộc xung đột ở Ukraine.

RT đưa tin, Thủ tướng Italy Giorgia Meloni ngày 9/1 cho rằng đã đến lúc EU cần tham gia đàm phán với Nga về cuộc xung đột ở Ukraine. Phát biểu này được đưa ra trong bối cảnh các nỗ lực ngoại giao do Mỹ dẫn đầu dường như đang giúp tiến gần hơn đến một thỏa thuận hòa bình (giữa Nga và Ukraine).

Phát biểu trong cuộc họp báo đầu năm ở Rome hôm 9/1, Thủ tướng Meloni cho biết bà đồng ý với Tổng thống Pháp Emmanuel Macron, người từng nói hồi tháng 12/2025 rằng việc nối lại đàm phán với Tổng thống Nga Vladimir Putin sẽ "có ích".

Xem chi tiết

Thế giới

Đặc phái viên Nga tới Mỹ đàm phán về xung đột Ukraine

Đặc phái viên của Tổng thống Nga Vladimir Putin, ông Kirill Dmitriev, xác nhận việc ông sẽ đến Mỹ để tham gia vòng đàm phán mới về xung đột Ukraine.

RT đưa tin, Đặc phái viên của Tổng thống Putin, ông Kirill Dmitriev, ngày 20/12 đã xác nhận việc ông sẽ đến Mỹ để tham gia vòng đàm phán mới về xung đột Ukraine. Chuyến thăm diễn ra sau khi Mỹ tiến hành đàm phán với các quan chức Ukraine.

Một nguồn tin nắm rõ thông tin về chuyến thăm cho biết, ông Dmitriev dự kiến ​​sẽ gặp Đặc phái viên của Tổng thống Mỹ Donald Trump, ông Steve Witkoff, và con rể của ông Trump là Jared Kushner. Tuy nhiên, theo nguồn tin này, họ không có kế hoạch tiến hành các cuộc gặp ba bên với phía Ukraine.

Xem chi tiết

Thế giới

Ông Putin nói Nga sẽ đạt được mọi mục tiêu trong cuộc xung đột Ukraine

Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố Nga sẽ đạt được mọi mục tiêu đề ra trong chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine.

Theo RT, Tổng thống Putin gần đây tuyên bố Nga sẽ đạt được mọi mục tiêu đề ra trong chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine. Một số mục tiêu chính mà ông Putin đã vạch ra vào năm 2022 là bảo vệ người dân ở Cộng hòa Nhân dân Donetsk và Lugansk tự xưng khỏi lực lượng Kiev, cũng như phi quân sự hóa và loại bỏ chủ nghĩa phát xít khỏi Ukraine.

"Tất nhiên, chúng tôi sẽ theo đuổi việc này cho đến khi đạt được kết quả hợp lý, cho đến khi đạt được các mục tiêu của chiến dịch quân sự đặc biệt", Tổng thống Putin phát biểu.

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

Binh sĩ Đức rời khỏi Greenland

Binh sĩ Đức rời khỏi Greenland

Phát ngôn viên Lực lượng Vũ trang Đức, Trung tá Peter Milevchuk, cho biết 15 binh sĩ nước này rời khỏi Greenland sau khi hoàn thành nhiệm vụ.

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới

Binh sĩ Đức rời khỏi Greenland

Binh sĩ Đức rời khỏi Greenland

Phát ngôn viên Lực lượng Vũ trang Đức, Trung tá Peter Milevchuk, cho biết 15 binh sĩ nước này rời khỏi Greenland sau khi hoàn thành nhiệm vụ.