Uống thực phẩm chức năng để teo u ai ngờ u to khủng

Bệnh viện Phụ sản Hà Nội cho biết, các bác sĩ vừa thực hiện ca phẫu thuật cắt u xơ tử cung kích thước lớn cho một người phụ nữ vì dùng thực phẩm chức năng.

Theo đó, một năm trước, chị N.T.H. 42 tuổi ở Hoà Bình được phát hiện có u xơ tử cung. Nhưng vì sợ mổ, sợ ảnh hưởng đến sức khỏe và tâm lý, chị chọn một con đường “dễ chịu” hơn – nghe theo lời mách bảo, chị tìm đến các loại thực phẩm chức năng được quảng cáo giúp teo u. Không khám lại, không theo dõi định kỳ, chỉ uống và... hy vọng.

Nhưng thời gian không làm lành được những tổn thương thầm lặng bên trong. Gần đây, chị bắt đầu thấy bụng to bất thường – như một chiếc trống căng lên mỗi ngày, mang theo nỗi hoang mang.

Khi đến Bệnh viện Phụ sản Hà Nội, kết quả khám khiến ai cũng không khỏi xót xa: Đa u xơ tử cung, khối lớn nhất kích thước tới 168x112x148mm; Polyp nội mạc tử cung 20x11mm; Tử cung to tương đương thai 3 tháng.

Đa u xơ tử cung kích thước lớn do dùng thực phẩm chức năng - Ảnh BVCC

ThS.BSCKII Nguyễn Xuân Hải – Trưởng khoa Phụ Nội tiết A1, cùng ê-kíp Gây mê hồi sức tự nguyện đã thực hiện thành công ca phẫu thuật cho bệnh nhân.

Qua trường hợp này, các bác sĩ nhấn mạnh, thực phẩm chức năng không phải là thuốc. Không thể thay thế điều trị y khoa. Chỉ có kiến thức đúng, sự thăm khám kịp thời và tin tưởng vào bác sĩ mới là con đường an toàn nhất để bảo vệ sức khỏe và tương lai của chính mình.

Các bác sĩ phân tích, thực phẩm chức năng được người Nhật sử dụng đầu tiên trong những năm 1980 để chỉ những thực phẩm chế biến có chứa những thành phần tuy không có giá trị dinh dưỡng nhưng giúp nâng cao sức khoẻ cho người sử dụng.

Bộ Y tế Việt Nam định nghĩa thực phẩm chức năng là thực phẩm dùng để hỗ trợ chức năng của các bộ phận trong cơ thể người, tạo cho cơ thể tình trạng thoải mái, tăng sức đề kháng và giảm bớt nguy cơ gây bệnh.

Thực phẩm chức năng được dùng để hỗ trợ điều trị chứ không thể thay thế hoàn toàn thuốc trong các chế độ điều trị bệnh. Vì vậy, khi phát hiện bệnh, người bệnh cần lựa chọn các phương pháp điều trị chính thống.

U xơ tử cung là những khối u lành tính nên thường không gây nguy hiểm nên nhiều người chủ quan. Nhưng nếu không theo dõi sát, để u to nhanh lên, có thể ép vào xương chậu gây cảm giác đau, chèn ép vào đường dẫn tiểu, làm sưng thận, hay ép vào bàng quang gây cảm giác luôn muốn đi tiểu.

Đặc biệt nguy hại là u thường gây khó khăn cho sự làm tổ của trứng, gây gập, tắc vòi trứng hoặc che lấp lỗ cổ tử cung khiến cho việc thụ thai không thuận lợi, tăng nguy cơ hiếm muộn, vô sinh.

Vì vậy, khi thấy kinh nguyệt bất thường, lượng kinh và thời gian “đèn đỏ” kéo dài, bụng dưới xuất hiện những cục nhỏ, âm đạo tiết nhiều huyết trắng, vùng thắt lưng đau nhức… nên đi khám để phát hiện và theo dõi bệnh thường xuyên, để có hướng điều trị kịp thời nhất.

Chủ quan dễ mất con và cả buồng trứng

BSCKII. Nguyễn Xuân Hải khuyến cáo, bệnh nhân u xơ tử cung chớ nên chủ quan, khi gặp hiện tượng bất thường nên đi khám ngay, lựa chọn cơ sở y tế uy tín, có đội ngũ bác sĩ sản phụ khoa và gây mê hồi sức chuyên môn cao, giàu kinh nghiệm để được điều trị an toàn và hiệu quả nhất. Tránh nên vì muốn sinh con không xử lý để u có kích thước lớn thì khả năng có con cũng rất khó.

Thực tế không ít người bị u xơ tử cung nhưng chờ sinh con xong mới cắt, nhưng khi có thai u phát triển đột biến (do sự thay đổi hormon khi có thai) chèn ép vào thai, buồng trứng, tử cung nên vẫn phải bỏ thai, phẫu thuật cắt bỏ cả cả buồng trứng và tử cung, mất hoàn toàn cơ hội làm mẹ.

Các chuyên gia cho biết, phụ nữ có u xơ tử cung sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe của sản phụ. Khi tử cung có nhân xơ dễ làm cho thai bị sảy hoặc bị sinh non, làm cho ngôi thai bất thường, rau tiền đạo, rau cài răng, kéo dài cơn chuyển dạ gây đẻ khó...

Đứa trẻ sinh ra thiếu cân do máu nuôi thai phải chia một phần nuôi khối u xơ. Tử cung có nhân xơ thường to, mềm và nhão nên khi sinh người phụ nữ dễ bị băng huyết, nhiễm trùng sau sinh.

Những u xơ lớn lên có thể ép vào xương chậu gây cảm giác đau. Ngoài ra, chúng còn ép vào đường dẫn tiểu, làm sưng thận hay ép vào bọng đái gây cảm giác luôn muốn đi tiểu.

Những khối u to, nằm ở vị trí tiền đạo có thể làm cho sản phụ không tự sinh con được mà phải mổ. Khi xổ rau, sản phụ có u xơ tử cung dễ băng huyết do sót rau hoặc tử cung co hồi kém....

Vì vậy, những thai phụ có u xơ tử cung cần được theo dõi chặt chẽ trong thai kỳ, phòng ngừa sảy thai, sinh non, tử vong thai nhi…