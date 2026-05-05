CX-5 và CX-50 có giúp Mazda “giành” khách từ Toyota và Lexus?

Mazda CX-5 và CX-50 đang hướng tới những nhóm khách hàng khác nhau, đồng thời ghi nhận xu hướng người mua chuyển từ các thương hiệu lớn như Toyota và Lexus.

Nguyễn Thảo
Video: Mazda CX-5 2026 có gì mới, khi nào mở bán?

Theo hãng xe Nhật Bản, dù cùng nằm trong phân khúc và có mức giá khởi điểm tương đương, CX-5 và CX-50 không cạnh tranh trực tiếp mà bổ trợ cho nhau. CX-5 tiếp tục giữ vai trò là mẫu SUV phổ thông, hướng tới nhóm khách hàng đại chúng, trong khi CX-50 được phát triển với định hướng khác biệt hơn, lấy cảm hứng từ phong cách sống ngoài trời.

Mazda cho biết xu hướng “outdoor” ngày càng phổ biến là yếu tố thúc đẩy sự ra đời của CX-50. Mẫu xe này có thiết kế mang hơi hướng wagon, dáng thấp hơn và tạo cảm giác khác biệt so với CX-5 – vốn được định vị theo phong cách truyền thống hơn.

CX-5 và CX-50 giúp Mazda "giành" khách từ Toyota và Lexus.

Thực tế kinh doanh cho thấy hai mẫu xe không “giẫm chân” nhau. Năm 2025, CX-50 đạt doanh số 110.345 xe – mức cao nhất từ trước đến nay, trong khi CX-5 tiếp tục dẫn đầu với 136.335 xe. Theo Mazda, khách hàng dễ dàng nhận ra sự khác biệt giữa hai sản phẩm và lựa chọn theo nhu cầu riêng.

Đáng chú ý, CX-50 có xu hướng thu hút nhóm khách hàng trẻ, thu nhập cao và thiên về nam giới nhiều hơn so với CX-5. Đồng thời, CX-50 cũng thường được so sánh với các thương hiệu cao cấp hơn. Ở các phiên bản cao cấp, CX-50 được trang bị nhiều tiện nghi như ghế sưởi và làm mát, ghế sau sưởi, cùng thiết kế nội thất hướng tới trải nghiệm cao cấp.

Mazda CX-50 có xu hướng thu hút nhóm khách hàng trẻ, thu nhập cao và thiên về nam giới nhiều hơn so với CX-5.

Xe cũng là một trong số ít mẫu trong phân khúc còn cung cấp tùy chọn động cơ tăng áp, cho công suất 256 mã lực và mô-men xoắn 433 Nm.Không chỉ cạnh tranh với các đối thủ phổ thông như Toyota RAV4, Honda CR-V hay Hyundai Tucson, CX-50 còn được khách hàng so sánh với các mẫu xe mang phong cách sống năng động như Jeep Wrangler và Toyota 4Runner.

Dù CX-50 giúp Mazda tiếp cận nhóm khách hàng mới trong phân khúc CUV, Mazda CX-5 vẫn đóng vai trò then chốt khi là mẫu xe bán chạy nhất của hãng.

Mazda CX-5 vẫn đóng vai trò then chốt khi là mẫu xe bán chạy nhất của hãng.

Thực tế, dù CX-50 đạt kết quả kinh doanh ấn tượng trong năm 2025, doanh số của mẫu xe này vẫn thấp hơn CX-5 – dòng xe đã có mặt trên thị trường từ năm 2016 và được nâng cấp gần nhất vào năm 2021.

Theo đại diện Mazda, hãng đặt mục tiêu đạt doanh số hơn 200.000 xe trong phân khúc CUV, đồng thời duy trì sự thành công riêng cho từng mẫu xe. Trong đó, CX-5 với định vị phổ thông được kỳ vọng tiếp cận tệp khách hàng rộng hơn nhờ các giá trị sản phẩm phù hợp số đông. Ngược lại, CX-50 được phát triển theo hướng chuyên biệt hơn, tập trung vào nhóm khách hàng có nhu cầu và phong cách rõ ràng.

Mazda đặt mục tiêu đạt doanh số hơn 200.000 xe trong phân khúc CUV, đồng thời duy trì sự thành công riêng cho từng mẫu xe.

Mazda cũng cho rằng CX-5 sẽ tiếp tục là mẫu xe chủ lực về sản lượng, dù kết quả cụ thể còn phụ thuộc vào chu kỳ ra mắt sản phẩm. Trong thời gian tới, hãng dự kiến giới thiệu phiên bản hybrid cho CX-5 vào năm 2027 nhằm tăng sức cạnh tranh với các đối thủ như Honda CR-V và Toyota RAV4.

Mục sở thị Mazda CX-6e phiên bản Bính Ngọ giá chỉ từ 489 triệu đồng

Mazda CX-6e Year of the Horse bản đặc biệt chủ yếu thay đổi ở màu nội thất và giá bán nhằm tăng sức cạnh tranh trong phân khúc SUV năng lượng mới ở Trung Quốc.

Mazda đã giới thiệu phiên bản Year of the Horse (Năm Ngựa) của mẫu SUV cỡ trung CX-6e với khách hàng Trung Quốc. Trong đó, bản thuần điện (EV) của mẫu xe này có giá 145.900 Nhân dân tệ (khoảng 510 triệu đồng) và con số tương ứng của bản mở rộng phạm vi (EREV) là 139.900 Nhân dân tệ (489 triệu đồng).
Con giáp của năm 2026 là ngựa nên việc Mazda tung ra phiên bản đặc biệt mới của CX-6e cũng không có gì lạ. Trước đó, hãng Land Rover cũng tung ra phiên bản tương tự của dòng SUV hạng sang Range Rover. Trong văn hóa Trung Quốc, ngựa là con giáp thứ 7, tượng trưng cho tốc độ, sự lạc quan và thành công.
Mazda CX-5 tung bản giá rẻ chỉ 689 triệu, đua doanh số Ford Territory

Mazda vừa bổ sung bản CX-5 2.0 Deluxe mới tại thị trường Việt Nam với giá 689 triệu đồng. Đây là biến thể có mức giá thấp nhất trong dải sản phẩm CX-5 hiện tại.

Mới đây, trên trang chủ của Mazda Việt Nam đã bổ sung phiên bản 2.0L Deluxe cho sản phẩm chủ lực CX-5, nâng tổng phiên bản của mẫu SUV cỡ C lên thành 8 lựa chọn. Giá xe Mazda CX-5 2.0L Deluxe tại Việt Nam được đề xuất ở mức cực kỳ cạnh tranh, 699 triệu đồng.
Tuy nhiên, giá thực tế sau ưu đãi tháng 4 chỉ là 689 triệu đồng, đưa Mazda CX-5 trở thành mẫu xe có giá khởi điểm thấp nhất phân khúc C-SUV hiện nay tại thị trường Việt. Bên cạnh bản Deluxe tiêu chuẩn, Mazda còn có biến thể 2.0L Deluxe Tùy chọn với mức giá 749 triệu đồng.
Ford Territory giảm còn 739 triệu đồng "tuyên chiến" Mazda CX-5

Sau khi "người anh em" Mustang Mach-E giảm giá mạnh tay, ngay lập tức Ford Việt Nam cũng thông báo điều chỉnh giá bán mẫu SUV cỡ C Territory.

Theo đó, phiên bản tiêu chuẩn Trend được giảm mạnh nhất là 23 triệu đồng, đưa giá niêm yết của xe xuống còn 739 triệu đồng. Hai phiên bản cao cấp hơn là Titanium và Titanium X cùng được hạ 21 triệu đồng, xác lập mức giá mới lần lượt là 819 triệu đồng và 875 triệu đồng.

