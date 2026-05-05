CX-5 và CX-50 có giúp Mazda “giành” khách từ Toyota và Lexus?

Mazda CX-5 và CX-50 đang hướng tới những nhóm khách hàng khác nhau, đồng thời ghi nhận xu hướng người mua chuyển từ các thương hiệu lớn như Toyota và Lexus.

Theo hãng xe Nhật Bản, dù cùng nằm trong phân khúc và có mức giá khởi điểm tương đương, CX-5 và CX-50 không cạnh tranh trực tiếp mà bổ trợ cho nhau. CX-5 tiếp tục giữ vai trò là mẫu SUV phổ thông, hướng tới nhóm khách hàng đại chúng, trong khi CX-50 được phát triển với định hướng khác biệt hơn, lấy cảm hứng từ phong cách sống ngoài trời.

Mazda cho biết xu hướng “outdoor” ngày càng phổ biến là yếu tố thúc đẩy sự ra đời của CX-50. Mẫu xe này có thiết kế mang hơi hướng wagon, dáng thấp hơn và tạo cảm giác khác biệt so với CX-5 – vốn được định vị theo phong cách truyền thống hơn.



Thực tế kinh doanh cho thấy hai mẫu xe không “giẫm chân” nhau. Năm 2025, CX-50 đạt doanh số 110.345 xe – mức cao nhất từ trước đến nay, trong khi CX-5 tiếp tục dẫn đầu với 136.335 xe. Theo Mazda, khách hàng dễ dàng nhận ra sự khác biệt giữa hai sản phẩm và lựa chọn theo nhu cầu riêng.

Đáng chú ý, CX-50 có xu hướng thu hút nhóm khách hàng trẻ, thu nhập cao và thiên về nam giới nhiều hơn so với CX-5. Đồng thời, CX-50 cũng thường được so sánh với các thương hiệu cao cấp hơn. Ở các phiên bản cao cấp, CX-50 được trang bị nhiều tiện nghi như ghế sưởi và làm mát, ghế sau sưởi, cùng thiết kế nội thất hướng tới trải nghiệm cao cấp.

Xe cũng là một trong số ít mẫu trong phân khúc còn cung cấp tùy chọn động cơ tăng áp, cho công suất 256 mã lực và mô-men xoắn 433 Nm.Không chỉ cạnh tranh với các đối thủ phổ thông như Toyota RAV4, Honda CR-V hay Hyundai Tucson, CX-50 còn được khách hàng so sánh với các mẫu xe mang phong cách sống năng động như Jeep Wrangler và Toyota 4Runner.

Dù CX-50 giúp Mazda tiếp cận nhóm khách hàng mới trong phân khúc CUV, Mazda CX-5 vẫn đóng vai trò then chốt khi là mẫu xe bán chạy nhất của hãng.

Thực tế, dù CX-50 đạt kết quả kinh doanh ấn tượng trong năm 2025, doanh số của mẫu xe này vẫn thấp hơn CX-5 – dòng xe đã có mặt trên thị trường từ năm 2016 và được nâng cấp gần nhất vào năm 2021.

Theo đại diện Mazda, hãng đặt mục tiêu đạt doanh số hơn 200.000 xe trong phân khúc CUV, đồng thời duy trì sự thành công riêng cho từng mẫu xe. Trong đó, CX-5 với định vị phổ thông được kỳ vọng tiếp cận tệp khách hàng rộng hơn nhờ các giá trị sản phẩm phù hợp số đông. Ngược lại, CX-50 được phát triển theo hướng chuyên biệt hơn, tập trung vào nhóm khách hàng có nhu cầu và phong cách rõ ràng.

Mazda cũng cho rằng CX-5 sẽ tiếp tục là mẫu xe chủ lực về sản lượng, dù kết quả cụ thể còn phụ thuộc vào chu kỳ ra mắt sản phẩm. Trong thời gian tới, hãng dự kiến giới thiệu phiên bản hybrid cho CX-5 vào năm 2027 nhằm tăng sức cạnh tranh với các đối thủ như Honda CR-V và Toyota RAV4.