Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine
Cuối năm 2025, 4 con giáp bùng nổ tài lộc, dễ mua căn hộ đầu tiên

Giải mã

Cuối năm 2025, 4 con giáp bùng nổ tài lộc, dễ mua căn hộ đầu tiên

Vận may gõ cửa cuối năm 2025, 4 con giáp này có cơ hội tài chính dồi dào, thuận lợi ký hợp đồng sở hữu căn hộ mơ ước trong đời.

Theo Như Anh/Phụ nữ số
Tuổi Tý – Cơ hội mua nhà nhờ khoản tiền bất ngờ: Người tuổi Tý vốn giỏi quan sát và biết tận dụng cơ hội. Cuối năm 2025, một khoản thu nhập ngoài dự kiến (từ công việc phụ, tiền thưởng hoặc đầu tư sinh lời) sẽ giúp bạn đủ tài chính để đặt cọc căn hộ.
Tuổi Tý – Cơ hội mua nhà nhờ khoản tiền bất ngờ: Người tuổi Tý vốn giỏi quan sát và biết tận dụng cơ hội. Cuối năm 2025, một khoản thu nhập ngoài dự kiến (từ công việc phụ, tiền thưởng hoặc đầu tư sinh lời) sẽ giúp bạn đủ tài chính để đặt cọc căn hộ.
Điểm cần lưu ý: Chọn căn hộ tầm giá phù hợp, tránh vay quá 40% giá trị để không áp lực trả nợ.
Điểm cần lưu ý: Chọn căn hộ tầm giá phù hợp, tránh vay quá 40% giá trị để không áp lực trả nợ.
Gợi ý tài chính: Nếu giá căn hộ 2 tỷ đồng, hãy chuẩn bị ít nhất 1,2 tỷ tiền vốn tự có, phần còn lại vay ngân hàng kỳ hạn 15 năm để lãi suất nhẹ.
Gợi ý tài chính: Nếu giá căn hộ 2 tỷ đồng, hãy chuẩn bị ít nhất 1,2 tỷ tiền vốn tự có, phần còn lại vay ngân hàng kỳ hạn 15 năm để lãi suất nhẹ.
Tuổi Dần – Được người thân hỗ trợ vốn: Người tuổi Dần năm nay được quý nhân giúp đỡ, đặc biệt là từ gia đình. Đây có thể là khoản tiền cho vay không lãi hoặc một phần quà tài chính để bạn yên tâm ký hợp đồng mua nhà.
Tuổi Dần – Được người thân hỗ trợ vốn: Người tuổi Dần năm nay được quý nhân giúp đỡ, đặc biệt là từ gia đình. Đây có thể là khoản tiền cho vay không lãi hoặc một phần quà tài chính để bạn yên tâm ký hợp đồng mua nhà.
Điểm cần lưu ý: Thương lượng rõ ràng về quyền sở hữu nếu có sự góp vốn của người thân để tránh rắc rối sau này.
Điểm cần lưu ý: Thương lượng rõ ràng về quyền sở hữu nếu có sự góp vốn của người thân để tránh rắc rối sau này.
Gợi ý tài chính: Nếu được hỗ trợ khoảng 500 triệu, hãy ưu tiên chọn căn hộ ở vị trí đang phát triển, có tiềm năng tăng giá trong 3–5 năm tới.
Gợi ý tài chính: Nếu được hỗ trợ khoảng 500 triệu, hãy ưu tiên chọn căn hộ ở vị trí đang phát triển, có tiềm năng tăng giá trong 3–5 năm tới.
Tuổi Thìn – Lợi thế từ công việc và thu nhập tăng: Cuối năm 2025, tuổi Thìn dễ được tăng lương, thưởng hoặc ký kết hợp đồng kinh doanh lớn. Dòng tiền ổn định và tăng trưởng giúp bạn tự tin bước vào kế hoạch mua căn hộ đầu tiên.
Tuổi Thìn – Lợi thế từ công việc và thu nhập tăng: Cuối năm 2025, tuổi Thìn dễ được tăng lương, thưởng hoặc ký kết hợp đồng kinh doanh lớn. Dòng tiền ổn định và tăng trưởng giúp bạn tự tin bước vào kế hoạch mua căn hộ đầu tiên.
Điểm cần lưu ý: Xác định rõ khả năng trả nợ hàng tháng (không vượt quá 35% thu nhập).
Điểm cần lưu ý: Xác định rõ khả năng trả nợ hàng tháng (không vượt quá 35% thu nhập).
Gợi ý tài chính: Nếu thu nhập ròng 30 triệu/tháng, khoản trả góp an toàn là dưới 10,5 triệu/tháng, tương ứng mức vay 900 triệu – 1,1 tỷ.
Gợi ý tài chính: Nếu thu nhập ròng 30 triệu/tháng, khoản trả góp an toàn là dưới 10,5 triệu/tháng, tương ứng mức vay 900 triệu – 1,1 tỷ.
Tuổi Hợi – Chớp thời cơ giá tốt: Người tuổi Hợi có vận may về bất động sản cuối năm nay. Không chỉ gặp dự án giảm giá hoặc ưu đãi thanh toán, bạn còn dễ tìm được căn hộ hợp gu với giá thấp hơn thị trường.
Tuổi Hợi – Chớp thời cơ giá tốt: Người tuổi Hợi có vận may về bất động sản cuối năm nay. Không chỉ gặp dự án giảm giá hoặc ưu đãi thanh toán, bạn còn dễ tìm được căn hộ hợp gu với giá thấp hơn thị trường.
Điểm cần lưu ý: Kiểm tra kỹ pháp lý, tiến độ dự án và các chi phí ẩn (phí bảo trì, thuế, nội thất…).
Điểm cần lưu ý: Kiểm tra kỹ pháp lý, tiến độ dự án và các chi phí ẩn (phí bảo trì, thuế, nội thất…).
Gợi ý tài chính: Nếu tìm được căn hộ giảm 5–10%, hãy dùng khoản chênh lệch để làm quỹ dự phòng trả nợ. (*Thông tin mang tính tham khảo).
Gợi ý tài chính: Nếu tìm được căn hộ giảm 5–10%, hãy dùng khoản chênh lệch để làm quỹ dự phòng trả nợ. (*Thông tin mang tính tham khảo).
Theo Như Anh/Phụ nữ số
#con giáp mua nhà cuối năm 2025 #gợi ý tài chính mua nhà #con giáp #con giáp may mắn

Bài liên quan

GALLERY

SPOTLIGHT

Photo Video Podcast eMagazine
TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

GALLERY MỚI NHẤT