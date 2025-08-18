Vận mệnh tháng 7 Âm lịch: Hai con giáp giàu sang, hai tuổi khốn đốn

Thần Tài ưu ái giúp hai con giáp thăng hoa sự nghiệp, lộc lá dồi dào, nhưng hai con giáp khác lại dễ vướng tiểu nhân, vận xui bám gót.
Bugatti Brouillard độc bản là dự án đầu tiên thuộc Programme Solitaire, lấy cảm hứng từ truyền thống chế tác thân xe thủ công của hãng ôtô Pháp trong thế kỷ XX.
Khám phá khảo cổ mới tại Trung Quốc đã tìm thấy dấu tích rượu chưng cất cổ xưa nhất, minh chứng cho truyền thống ẩm thực và nghi lễ lâu đời.
Nhà máy in tiền tại đồn điền Chi Nê sản xuất những đồng tiền đầu tiên mang sứ mệnh lịch sử trong những ngày đầu độc lập của chính quyền cách mạng VN.
Không tìm cách hòa tan vào cảnh, ngôi nhà chủ động “đóng khung” biển, cát và gió trong bố cục táo bạo, mang đến tầm nhìn đẹp mắt.
Một chiếc bùa hộ mệnh hình búa Thần Thor 1.000 năm tuổi được tìm thấy ở Thụy Điển tôn vinh các vị thần Bắc Âu cổ đại.
Trong chuyến bơi tại Vịnh Lyme, Dorset, Anh, gia đình Lynda MacDonald tình cờ gặp một con cá heo mũi chai. Sinh vật này đã bơi và nô đùa cùng mọi người.
Bugatti Brouillard độc bản là dự án đầu tiên thuộc Programme Solitaire, lấy cảm hứng từ truyền thống chế tác thân xe thủ công của hãng ôtô Pháp trong thế kỷ XX.
McLaren 650S Spider là mẫu siêu xe mui trần sở hữu thiết kế mang đậm tính khí động học và có giá bán lên đến hàng chục tỷ đồng tại thời điểm mới về Việt Nam.
Loại UAV đầu tiên trên thế giới có thể lướt sát mặt biển, mang theo vũ khí thông minh âm thầm hạ mục tiêu ở tốc độ 200 km/h.
Phan Hoàng Thiên Thy mới đây đã trình làng bộ ảnh cosplay Ahri phiên bản "promax", với nhan sắc và thần thái đến mức khiến tất cả phải "thất thần".
Siêu mẫu Minh Tú không ít lần hé lộ những khoảnh khắc đời thường của bản thân và chồng ngoại quốc trong căn hộ cao cấp.
Cây tổ kiến bí kỳ nam với hình dạng độc đáo như tổ kiến, không chỉ quý hiếm mà còn có nhiều công dụng giá trị khiến giới khoa học kinh ngạc.
Cây cảnh này sở hữu những chiếc lá mềm mại, xanh mát, tràn đầy sức sống, mang lại cảm giác như lạc bước giữa rừng nhiệt đới trong không gian sống.
Lưới chống UAV mà Ukraine bố trí trên các trục đường vô dụng, quân đội Nga đã kiểm soát hoàn toàn tuyến đường tiếp tế cuối cùng tới Pokrovsk bằng hỏa lực.
Theo tử vi 12 cung hoàng đạo 19/8, Xử Nữ tài lộc hư hao, đầu tư phải cẩn thận từng bước một. Bọ Cạp sự nghiệp khá tốt, bận rộn còn hơn rảnh rỗi.
Từ "Miss Audition" đến biểu tượng quyến rũ, "cá sấu chúa" Quỳnh Nga ngày càng táo bạo, loạt ảnh mới thách thức giới hạn về độ gợi cảm.
MINI John Cooper Works (JCW) Countryman 2025 vừa ra mắt tại thị trường Việt với nhiều nâng cấp từ ngoại thất đến hiệu suất, xe có giá bán từ 2,78 tỷ đồng
Do không chịu được tiếng ồn nên chủ nhân của ngôi nhà nằm giữa đoạn cao tốc 4 làn xe ở Giang Tây (Trung Quốc) đã chuyển đi.
Giới trẻ đang xôn xao trước một địa điểm check-in mới nổi vô cùng lãng mạn: cây cầu hoa giấy khổng lồ tại khu đô thị Ecopark - Hưng Yên.
Ngô Thanh Vân chia sẻ hành trình khó khăn khi nỗ lực nuôi con bằng sữa mẹ. Minh Tuyết diện thiết kế gam đen hở vai trên thảm đỏ sự kiện thời trang.
Mùa thu vàng ươm mang đến nhiều cơ hội mới cho 3 con giáp này, ngay cả giữa sự cạnh tranh khốc liệt, họ vẫn có thể đạt được những thành quả đáng kể.