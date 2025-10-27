Hà Nội

Cuộc di cư đặc sắc của hàng chục triệu con cua đỏ

Đàn cua đỏ gồm hàng chục triệu con trên đảo Giáng sinh đã thực hiện cuộc di cư hàng năm. Chúng di chuyển từ nơi ở trong rừng đến bãi biển để đẻ trứng.

Tâm Anh (theo ABC)
Alexia Jankowski, quản lý ở Vườn quốc gia đảo Giáng sinh, cho biết đảo Giáng sinh (Christmas Island) - hòn đảo giữa Ấn Độ Dương nằm gần đất liền Australia và đảo Java của Indonesia đang diễn ra cuộc di cư của khoảng 1/2 trong số 200 triệu con cua đỏ (Gecarcoidea natalis) đặc hữu. Ảnh: ABC Pilbara: Alistair Bates.
Đàn cua đỏ sẽ rời khỏi hang trong rừng di chuyển ra bờ biển để sinh sản. Hành trình năm nay được kích hoạt bởi sự xuất hiện của cơn mưa mùa hè ở Nam bán cầu vào cuối tuần trước. Ảnh: ABC Pilbara: Alistair Bates.
Theo quản lý Jankowski, những con cua tìm nơi râm mát vào buổi trưa trong khi sáng sớm và chiều muộn là thời điểm chúng thực hiện cuộc diễu hành chậm rãi qua nhiều con đường và khu vườn. 1.200 người dân sống trên đảo thường làm mọi cách để tránh ảnh hưởng tới tuyến đường di cư của đàn cua. Ảnh: Will Parker/ WeXploreTravel.
Cuộc di cư của loài cua đỏ trên đảo Giáng sinh thường bắt đầu với trận mưa đầu tiên của mùa mưa, rơi vào tháng 10 hoặc 11, nhưng đôi khi có thể muộn đến vào tháng 12 hoặc tháng 1. Ảnh: Parks Australia.
Cuộc di cư năm nay của cua đỏ sớm hơn một chút so với những năm trước. Lần này, hàng chục triệu con cua đỏ trên khắp đảo Giáng sinh sẽ rời khỏi nơi ở cùng lúc và bắt đầu hành trình về phía biển để giao phối và sinh sản. Cua đực dẫn đầu cuộc di cư. Ảnh: Parks Australia.
Khi tới bãi biển, cua đực đào hang để cua cái đẻ và ấp trứng trong vòng hai tuần. Mỗi con cua cái có thể đẻ tới 100.000 trứng. Ấu trùng cua đỏ nở từ trứng ngay khi tiếp xúc với nước biển. Ảnh: Chris Bray/ Swell Lodge.
Chúng phát triển qua nhiều giai đoạn, bao gồm ấu trùng, trong khoảng 1 tháng. Cuối cùng, khi thành cua con hoàn chỉnh, chúng sẽ nổi khỏi mặt nước và bắt đầu hành trình vào đất liền. Ảnh: Chris Bray.
Đàn cua con mất khoảng 9 ngày để đến nơi an toàn. Tại đó, chúng ẩn mình trong các mỏm đá và mảnh rừng khoảng 3 năm đầu tiên. Ảnh: Will Parker/ WeXplore Travel.
Mặc dù cua đỏ đẻ lượng trứng khổng lồ nhưng phần lớn ấu trùng có thể bị cá nhỏ, cá đuối manta và cá mập voi khổng lồ gần đảo Giáng sinh ăn thịt. Dù vậy, một số lượng lớn cua non vẫn sống sót giúp duy trì số lượng đàn cua đỏ khổng lồ trên đảo. Ảnh: Parks Australia.
Mời độc giả xem video: Phát hiện thêm nhiều loài mới ở Khu vực sông Mekong. Nguồn: THĐT1.
Tâm Anh (theo ABC)
