Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine
Top sự thật cực lý thú về loài cầy móc cua Việt Nam

Giải mã

Top sự thật cực lý thú về loài cầy móc cua Việt Nam

Cầy móc cua (Herpestes urva) là một loài thú nhỏ nhanh nhẹn và thông minh, sở hữu những tập tính độc đáo đáng ngạc nhiên.

T.B (tổng hợp)
1. Tên gọi gắn liền với thói quen ăn uống. Cái tên “cầy móc cua” bắt nguồn từ thói quen săn và ăn cua, tôm cùng các loài giáp xác ven sông, suối. Ảnh: inaturalist.org.
1. Tên gọi gắn liền với thói quen ăn uống. Cái tên “cầy móc cua” bắt nguồn từ thói quen săn và ăn cua, tôm cùng các loài giáp xác ven sông, suối. Ảnh: inaturalist.org.
2. Phân bố rộng từ Ấn Độ tới Đông Nam Á. Loài này xuất hiện ở nhiều quốc gia như Ấn Độ, Nepal, Myanmar, Thái Lan, Lào, Campuchia, Việt Nam và miền nam Trung Quốc. Ảnh: inaturalist.org.
2. Phân bố rộng từ Ấn Độ tới Đông Nam Á. Loài này xuất hiện ở nhiều quốc gia như Ấn Độ, Nepal, Myanmar, Thái Lan, Lào, Campuchia, Việt Nam và miền nam Trung Quốc. Ảnh: inaturalist.org.
3. Bộ lông xám nâu đặc trưng. Cầy móc cua có bộ lông dày, màu xám pha nâu, với sọc đen trắng trên mặt, giúp ngụy trang tốt trong môi trường rừng và bờ suối. Ảnh: inaturalist.org.
3. Bộ lông xám nâu đặc trưng. Cầy móc cua có bộ lông dày, màu xám pha nâu, với sọc đen trắng trên mặt, giúp ngụy trang tốt trong môi trường rừng và bờ suối. Ảnh: inaturalist.org.
4. Kỹ năng bơi lội tuyệt vời. Chúng bơi giỏi và thường xuyên lặn xuống nước để săn cua, cá và các sinh vật thủy sinh khác. Ảnh: inaturalist.org.
4. Kỹ năng bơi lội tuyệt vời. Chúng bơi giỏi và thường xuyên lặn xuống nước để săn cua, cá và các sinh vật thủy sinh khác. Ảnh: inaturalist.org.
5. Thức ăn đa dạng. Dù ưa thích cua, chúng vẫn ăn côn trùng, ếch nhái, chim nhỏ, trứng và cả trái cây, thể hiện khả năng thích nghi linh hoạt. Ảnh: inaturalist.org.
5. Thức ăn đa dạng. Dù ưa thích cua, chúng vẫn ăn côn trùng, ếch nhái, chim nhỏ, trứng và cả trái cây, thể hiện khả năng thích nghi linh hoạt. Ảnh: inaturalist.org.
6. Hoạt động chủ yếu vào ban ngày. Khác nhiều loài thú ăn thịt khác, cầy móc cua hoạt động mạnh vào ban ngày, đặc biệt là sáng sớm và chiều muộn. Ảnh: thainationalparks.com.
6. Hoạt động chủ yếu vào ban ngày. Khác nhiều loài thú ăn thịt khác, cầy móc cua hoạt động mạnh vào ban ngày, đặc biệt là sáng sớm và chiều muộn. Ảnh: thainationalparks.com.
7. Tính cách mạnh mẽ. Chúng không ngần ngại đối đầu với rắn độc, sử dụng tốc độ và sự khéo léo để hạ gục con mồi nguy hiểm. Ảnh: biolib.cz.
7. Tính cách mạnh mẽ. Chúng không ngần ngại đối đầu với rắn độc, sử dụng tốc độ và sự khéo léo để hạ gục con mồi nguy hiểm. Ảnh: biolib.cz.
8. Vai trò trong hệ sinh thái. Cầy móc cua giúp kiểm soát số lượng động vật thủy sinh và côn trùng, duy trì cân bằng sinh thái ở môi trường sống tự nhiên. Ảnh: wikimedia.
8. Vai trò trong hệ sinh thái. Cầy móc cua giúp kiểm soát số lượng động vật thủy sinh và côn trùng, duy trì cân bằng sinh thái ở môi trường sống tự nhiên. Ảnh: wikimedia.
Mời quý độc giả xem video: Khi động vật hoang dã kêu cứu | VTV24.
T.B (tổng hợp)
#cầy móc cua Việt Nam #đặc điểm loài cầy móc cua #thói quen ăn cua của cầy móc cua #phân bố cầy móc cua Đông Nam Á #kỹ năng bơi lội của cầy móc cua #vai trò sinh thái của cầy móc cua

Bài liên quan

GALLERY

SPOTLIGHT

Photo Video Podcast eMagazine
TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

GALLERY MỚI NHẤT