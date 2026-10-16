Công viên Lãm Làng Bắc Ninh thành nơi tụ tập livestream, nhảy múa kỳ dị

Công an phường Nam Sơn (TP Bắc Ninh), đã nắm bắt tình hình và chủ động triển khai các phương án bảo đảm an ninh trật tự tại Công viên Lãm Làng.

Ngày 16/10, thông tin từ Công an phường Nam Sơn (TP Bắc Ninh), đơn vị này đã nắm bắt tình hình và chủ động triển khai các phương án bảo đảm an ninh trật tự tại Công viên Lãm Làng.

Theo đó, Công an phường Nam Sơn đã tham mưu UBND phường chỉ đạo các ban, ngành, đoàn thể phối hợp triển khai các biện pháp bảo đảm trật tự; đồng thời bố trí cán bộ cùng lực lượng an ninh cơ sở tăng cường tuần tra, kiểm soát và nắm bắt địa bàn.

Màn hóa trang kì dị nhảy tại Công viên Lãm Làng được chia sẻ lên mạng xã hội.

Theo lãnh đạo Công an phường Nam Sơn, những ngày qua, một số bạn trẻ tập trung về công viên quay video "đu trend", hát nhạc chế và nhảy múa theo trào lưu mạng xã hội. Hoạt động này khiến khu vực đông người hơn thường lệ nhưng chưa phát sinh hành vi phức tạp hay vi phạm đến mức phải xử lý.

Nhiều người tụ tập, livestream và hóa trang kỳ dị, nhảy nhót tại Công viên Lãm Làng.

Trước đó, Công viên Lãm Làng bất ngờ nổi tiếng trên mạng xã hội với những đoạn video ghi lại cảnh nhảy múa, hóa trang kỳ dị livestream chia sẻ rộng rãi, thu hút sự tò mò của nhiều người. Thậm chí còn có một bài hát chế được gắn với địa danh này gây tranh cãi.

Trên Google Maps, Công viên Lãm Làng được người dùng đánh giá 4,3/5 sao, với gần 400 lượt đánh giá.

Hiện tại, lực lượng chức năng đã bố trí cán bộ dân phòng trực tại công viên Lãm Làng để kiểm soát tình hình, ngăn chặn tình trạng đám đông tụ tập hò reo, nhảy múa và mặc trang phục gây phản cảm.