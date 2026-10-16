Cảnh giác thủ đoạn làm quen qua mạng, dụ gọi video để tống tiền

Cơ quan Công an khuyến cáo người dân thận trọng khi kết bạn, trò chuyện với người lạ trên mạng.

Các mối quan hệ trên mạng xã hội giúp con người kết nối, giao lưu và chia sẻ thông tin thuận tiện hơn. Tuy nhiên, khi danh tính của người đối thoại chưa được xác minh, những cuộc trò chuyện tưởng chừng vô hại có thể trở thành cơ hội để các đối tượng xấu tiếp cận, thu thập thông tin riêng tư và thực hiện hành vi đe dọa, tống tiền.

Ảnh minh họa. Ảnh: Công an TP Hà Nội

Theo thông tin VTV đăng tải ngày 16/10, một thủ đoạn đáng chú ý là các đối tượng chủ động làm quen, tạo dựng quan hệ tình cảm hoặc thể hiện sự quan tâm để chiếm lòng tin. Khi nạn nhân mất cảnh giác, chúng tìm cách dụ dỗ thực hiện cuộc gọi video có nội dung riêng tư hoặc gửi hình ảnh, video nhạy cảm. Sau đó, những dữ liệu này bị sử dụng làm công cụ uy hiếp nhằm yêu cầu nạn nhân chuyển tiền.

Từ làm quen đến đe dọa phát tán hình ảnh

Thủ đoạn thường bắt đầu bằng việc sử dụng tài khoản mạng xã hội giả mạo, chủ động kết bạn và trò chuyện với người lạ. Các đối tượng có thể dành thời gian xây dựng mối quan hệ, thể hiện sự thân thiết hoặc tạo cảm giác tin tưởng để khiến nạn nhân giảm sự đề phòng.

Khi đã đạt được mục đích ban đầu, chúng tìm cách chuyển cuộc trò chuyện sang những nội dung riêng tư hơn, đề nghị gọi video hoặc yêu cầu đối phương cung cấp hình ảnh nhạy cảm. Trong một số trường hợp, nội dung cuộc gọi có thể bị ghi lại mà nạn nhân không biết.

Sau khi có dữ liệu riêng tư, các đối tượng lập tức thay đổi thái độ, đe dọa gửi hình ảnh hoặc video cho người thân, bạn bè, đồng nghiệp của nạn nhân, thậm chí công khai trên mạng xã hội nếu không nhận được tiền theo yêu cầu.

Ảnh minh họa.

Điểm nguy hiểm của thủ đoạn này nằm ở việc các đối tượng khai thác đồng thời thông tin cá nhân và tâm lý lo sợ bị ảnh hưởng danh dự, uy tín. Khi bị đe dọa, nạn nhân có thể rơi vào trạng thái hoảng loạn, vội vàng tìm cách giải quyết sự việc mà chưa kịp đánh giá những rủi ro tiếp theo.

Đáng chú ý, việc chuyển tiền không bảo đảm các đối tượng sẽ chấm dứt hành vi uy hiếp. Theo cảnh báo được VTV đăng tải, một số nạn nhân sau khi đáp ứng yêu cầu ban đầu vẫn tiếp tục bị đòi tiền. Khi biết người bị hại lo sợ hình ảnh bị phát tán, các đối tượng có thể lợi dụng tâm lý này để gây sức ép nhiều lần.

Thủ đoạn đã được cơ quan chức năng cảnh báo

Đây không chỉ là nguy cơ mang tính giả định. Ngày 26/3/2026, Bộ Công an thông tin về việc Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao phối hợp với Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Đà Nẵng bắt giữ Phan Ngọc Gia Huy, sinh năm 2005, liên quan hành vi giả mạo phụ nữ để dụ dỗ nạn nhân gọi video có nội dung khiêu dâm, sau đó sử dụng clip ghi lại để đe dọa, tống tiền.

Theo thông tin ban đầu được Bộ Công an công bố, tổng số tiền giao dịch qua tài khoản cá nhân của người này lên tới hơn 3,2 tỷ đồng; trong đó, khoảng 1,6 tỷ đồng được xác định là tiền chiếm đoạt bằng thủ đoạn nói trên. Cơ quan chức năng cho biết người này lập nhiều tài khoản Zalo, Facebook giả mạo phụ nữ trẻ, chủ động kết bạn, làm quen và dụ nạn nhân thực hiện cuộc gọi video có nội dung nhạy cảm.

Vụ việc cho thấy nguy cơ từ các mối quan hệ ảo có thể dẫn đến thiệt hại tài sản đáng kể, đồng thời xâm phạm quyền riêng tư và gây ảnh hưởng đến đời sống của người bị hại. Tuy nhiên, cần phân biệt rõ từng vụ việc cụ thể; không phải mọi tài khoản lạ hoặc mọi lời mời gọi video đều có thể mặc nhiên bị coi là hành vi phạm tội.

Chủ động bảo vệ thông tin, không chuyển tiền khi bị uy hiếp

Để phòng ngừa, cơ quan công an khuyến cáo người dân thận trọng khi kết bạn, trò chuyện với người lạ trên mạng xã hội; không dễ dàng tin tưởng những người chưa xác minh rõ danh tính. Người dùng không nên gửi hình ảnh, video nhạy cảm hoặc thực hiện các cuộc gọi video có nội dung riêng tư với người mới quen trên mạng.

Bên cạnh đó, người dân cần hạn chế công khai thông tin cá nhân, hình ảnh riêng tư và dữ liệu có thể giúp người khác xác định danh tính, nơi ở, nơi làm việc hoặc các mối quan hệ gia đình. Việc thiết lập chế độ riêng tư phù hợp, sử dụng mật khẩu mạnh, bật xác thực hai yếu tố và kiểm tra quyền truy cập tài khoản cũng góp phần giảm nguy cơ bị khai thác thông tin.

Ảnh minh họa.

Trường hợp bị đe dọa phát tán hình ảnh để tống tiền, người dân cần giữ bình tĩnh, không vội chuyển tiền theo yêu cầu của đối tượng. Việc đáp ứng yêu sách trong trạng thái hoảng loạn có thể khiến nạn nhân tiếp tục bị gây sức ép, trong khi chưa có gì bảo đảm dữ liệu sẽ được xóa hoặc không bị phát tán.

Người bị hại nên lưu giữ tin nhắn đe dọa, tên tài khoản, đường link, số điện thoại, thông tin giao dịch và các dữ liệu liên quan; chụp lại màn hình khi cần thiết để phục vụ xác minh. Không nên tự ý xóa các bằng chứng quan trọng. Đồng thời, cần nhanh chóng trình báo cơ quan công an nơi gần nhất để được hướng dẫn xử lý, thay vì tự thương lượng kéo dài với đối tượng.

Nếu hình ảnh riêng tư đã bị phát tán, người bị hại nên lưu lại đường dẫn, tài khoản đăng tải và thời điểm phát hiện; báo cáo nội dung vi phạm với nền tảng để đề nghị xử lý, hạn chế việc tiếp tục chia sẻ. Việc tìm kiếm sự hỗ trợ từ người thân đáng tin cậy cũng có thể giúp nạn nhân bình tĩnh hơn, tránh đưa ra những quyết định bất lợi.

Trong môi trường số, sự thận trọng không đồng nghĩa với việc từ bỏ các mối quan hệ trực tuyến, mà là biết giới hạn thông tin chia sẻ và xác minh danh tính trước khi đặt niềm tin. Khi nhận diện được thủ đoạn, chủ động bảo vệ dữ liệu và kịp thời trình báo, người dân có thể giảm nguy cơ trở thành nạn nhân của hành vi đe dọa, tống tiền từ những mối quan hệ ảo.