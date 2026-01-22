Công ty Cổ phần Dược phẩm 3/2 bị xử phạt 55 triệu đồng

Công ty Cổ phần Dược phẩm 3/2 bị phạt 55 triệu đồng vì không cập nhật tiêu chuẩn chất lượng thuốc theo quy định pháp luật.

Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) vừa ban hành Quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty Cổ phần Dược phẩm 3/2 do không cập nhật tiêu chuẩn chất lượng thuốc, nguyên liệu làm thuốc theo quy định của pháp luật.

Theo quyết định, Công ty Cổ phần Dược phẩm 3/2 (trụ sở tại số 601 Cách Mạng Tháng Tám, phường Hòa Hưng, TP Hồ Chí Minh) đã không thực hiện việc cập nhật tiêu chuẩn chất lượng đối với 6 thuốc đã được cấp số đăng ký lưu hành, gồm:

Viên nén Bromhexin 4mg (Bromhexin hydrochlorid 4mg), số GĐKLH 893100141524 (VD-29640-18); Viên nén Bromhexin 8mg (Bromhexin hydrochlorid 8mg), số GĐKLH 893100379524 (VD-31548-19); Thuốc tiêm Cevita 500 mg (ống 5mL), số GĐKLH 893110054224 (VD27734-17); Thuốc tiêm Cevita 100 mg (ống 2 mL), số GĐKLH 893110141724 (VD30259-18); Thuốc tiêm Cevita 200 mg (ống 2 mL), số GĐKLH 893110264724; Thuốc tiêm Vitamin B6 100mg (ống 2mL), số GĐKLH 893110702024 (VD-31559-19).

Ảnh minh họa/Internet

Hành vi nêu trên được xác định vi phạm điểm c khoản 2 Điều 56 Nghị định số 117/2020/NĐ-CP, được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 124/2021/NĐ-CP của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế. Đáng chú ý, doanh nghiệp bị xác định có tình tiết tăng nặng do thực hiện hành vi vi phạm nhiều lần đối với nhiều thuốc.

Với hành vi vi phạm này, Cục Quản lý Dược đã xử phạt Công ty Cổ phần Dược phẩm 3/2 số tiền 55 triệu đồng.

Quyết định xử phạt của Cục Quản lý Dược đối với Công ty Cổ phần Dược phẩm 3/2/Ảnh chụp màn hình

Công ty Cổ phần Dược phẩm 3/2 do ông Hiroki Kato làm Tổng Giám đốc, có Giấy ủy quyền số 350/GUQ-FT ngày 16/12/2025 cho bà Lê Thị Nhung, Giám đốc quản lý rủi ro.