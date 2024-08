Xoài Non xóa ảnh với chồng cũ, quyến rũ trong loạt ảnh mới

Sau khi chính thức tuyên bố đường ai nấy đi với Xemesis từ ngày 16/6, Xoài Non vẫn để hình ảnh bìa chụp chung với chồng cũ. Tuy nhiên mới đây, netizen đã tinh ý phát hiện ra cô nàng đã xóa ảnh bìa này, chưa cập nhật ảnh bìa mới. (Ảnh: FBNV) Không chỉ vậy, cô nàng vừa cập nhật loạt ảnh diện chiếc váy dài với thiết kế nhìn xuyên thấu, tạo dáng gợi cảm ở biển.(Ảnh: FBNV) Kèm loạt ảnh, Xoài Non cập nhật trạng thái: "What is the deepest form of love?" (Tạm dịch: Dáng vẻ của một tình yêu sâu đậm nhất là gì). Nhiều người cho rằng cô nàng trang trọng trạng thái hạnh phúc với tình yêu mới, sau khi loạt ảnh tình tứ với Gil Lê mới lộ ra cách đây không lâu.(Ảnh: FBNV) Sau khi chia tay với Xemesis, Xoài Non đã cho thấy mình đã vượt qua được đổ vỡ tình cảm và sẵn sàng bước tiếp khi cô nàng bắt đầu cập nhật những hình ảnh cuộc sống cá nhân, cũng như quay trở lại chăm chỉ với công việc.(Ảnh: FBNV) Cách đây ít lâu, Xoài Non cũng đăng tải loạt ảnh ở biển gợi cảm không kém.(Ảnh: FBNV) Cô nàng lựa chọn thiết kế váy ngắn màu hồng nhạt, khoe trọn đường cong cơ thể.(Ảnh: FBNV) Thay vì những hình ảnh mệt mỏi khi lộ ra tin đồn ly hôn, Xoài Non hiện tại trông tràn đầy sức sống, vui vẻ hơn.(Ảnh: FBNV) Xoài Non và Gil Lê lộ ra tin đồn hẹn hò khi có những hành động tình cảm trên sóng livestream, đồng thời cặp đôi cũng vô tình tiết lộ cả 2 đang là hàng xóm của nhau.(Ảnh: FBNV) Vốn trước đây, Xoài Non và Gil Lê chưa có nhiều liên hệ cũng như làm việc chung.(Ảnh: FBNV) Vào ngày 4/8, cặp đôi đã bị tóm hành động tình tứ ngay trên sân pickleball. (Ảnh: Cắt màn hình livestream) Tin đồn hẹn hò của Gil Lê và Xoài Non khiến netizen vô cùng thích thú, phần lớn đều mong muốn cái kết đẹp sẽ đến với cặp đôi. (Ảnh: FBNV)

