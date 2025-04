Vlogger đình đám Huy Cung lộ ngoại hình sau 1 năm xuất gia

Nhìn ngoại hình Huy Cung ở hiện tại, không có nhiều thay đổi so với trước kia. Tuy nhiên, gương mặt chàng Vlogger đình đám một thời thể hiện rõ sự an yên sau quyết định nương nhờ cửa Phật. Dưới phần bình luận bài đăng, nhiều người gửi lời chúc sức khỏe, bình an đến 9X. Cũng có một bộ phận người hâm mộ hoài niệm về các clip giải trí triệu view của Huy Cung từng làm mưa làm gió trên các nền tảng mạng xã hội. Huy Cung (tên thật là Cung Đức Huy, SN 1995) là một vlogger nổi tiếng trong giới trẻ. Ngoài sở hữu rất nhiều video triệu views, Huy Cung cũng gây chú ý khi tham gia chương trình truyền hình như Vì Yêu Mà Đến và Sao Nhập Ngũ. Cuối năm 2018, Huy Cung bất ngờ tuyên bố tổ chức hôn lễ với hot girl Phú Thọ - Phan Thị Mỹ Linh trong sự ngỡ ngàng của nhiều người, vì trước đó anh và bạn gái không hề chia sẻ bất cứ hình ảnh nào về nhau. Nhiều antifan đoán rằng đôi vợ chồng Huy Cung cưới để "chạy bầu" chứ thực chất không có nhiều tình cảm. Đáp trả những tin đồn, Huy Cung im lặng và âm thầm chứng minh hai người đến với nhau vì tình yêu qua những hành động ngọt ngào dành cho vợ. Năm 2019, Huy Cung bất ngờ tuyên bố giải nghệ. Anh tiết lộ: "Phải nhìn nhận thẳng vào sự thật là vào thời điểm này, Vlog trào phúng thực trạng xã hội đã thoái trào". Năm 2021, anh thông báo chia tay vợ dù cả hai đã có con trai đầu lòng. Chàng trai sinh năm 1995 sống kín tiếng và gần như "ở ẩn" trên mạng xã hội.

Nhìn ngoại hình Huy Cung ở hiện tại, không có nhiều thay đổi so với trước kia. Tuy nhiên, gương mặt chàng Vlogger đình đám một thời thể hiện rõ sự an yên sau quyết định nương nhờ cửa Phật. Dưới phần bình luận bài đăng, nhiều người gửi lời chúc sức khỏe, bình an đến 9X. Cũng có một bộ phận người hâm mộ hoài niệm về các clip giải trí triệu view của Huy Cung từng làm mưa làm gió trên các nền tảng mạng xã hội. Huy Cung (tên thật là Cung Đức Huy, SN 1995) là một vlogger nổi tiếng trong giới trẻ. Ngoài sở hữu rất nhiều video triệu views, Huy Cung cũng gây chú ý khi tham gia chương trình truyền hình như Vì Yêu Mà Đến và Sao Nhập Ngũ. Cuối năm 2018, Huy Cung bất ngờ tuyên bố tổ chức hôn lễ với hot girl Phú Thọ - Phan Thị Mỹ Linh trong sự ngỡ ngàng của nhiều người, vì trước đó anh và bạn gái không hề chia sẻ bất cứ hình ảnh nào về nhau. Nhiều antifan đoán rằng đôi vợ chồng Huy Cung cưới để "chạy bầu" chứ thực chất không có nhiều tình cảm. Đáp trả những tin đồn, Huy Cung im lặng và âm thầm chứng minh hai người đến với nhau vì tình yêu qua những hành động ngọt ngào dành cho vợ. Năm 2019, Huy Cung bất ngờ tuyên bố giải nghệ. Anh tiết lộ: "Phải nhìn nhận thẳng vào sự thật là vào thời điểm này, Vlog trào phúng thực trạng xã hội đã thoái trào". Năm 2021, anh thông báo chia tay vợ dù cả hai đã có con trai đầu lòng. Chàng trai sinh năm 1995 sống kín tiếng và gần như "ở ẩn" trên mạng xã hội.