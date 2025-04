Giao diện “một trời một vực” của hot girl bánh tráng sau 12 năm

Nhắc đến cụm từ "hot girl bánh tráng", chắc hẳn nhiều người thuộc thế hệ 9x đời đầu sẽ lập tức nhớ đến Lưu Hoài Bảo Chi – cô nàng nổi lên như hiện tượng mạng nhờ bức ảnh bán bánh tráng ở Đà Lạt với nhan sắc xinh xắn “đốn tim” bao người. Mỗi khi đi bán bánh tráng, cô nàng luôn để mặt mộc, chỉ tô chút son để trông tươi tắn hơn. Tuy vậy, nhan sắc tự nhiên này khiến nhiều người phải xuýt xoa. Bức ảnh định mệnh năm ấy cũng khiến cuộc sống gái xinh có nhiều thay đổi. Kể từ sau khi nổi tiếng, quầy bánh tráng trộn của Bảo Chi luôn nườm nượp khách vì tò mò, muốn chiêm ngưỡng dung nhan thật của bà chủ hot girl. Nhờ sự yêu mến của dân mạng mà cô nàng có thêm nhiều cơ hội việc làm mới, nhận được những lời mời chụp ảnh, đóng phim. Cô nàng cũng là mẫu ảnh được nhiều hãng thời trang ưu ái. 12 năm kể từ ngày bức ảnh “viral” ấy lan truyền trên khắp các diễn đàn, Lưu Hoài Bảo Chi giờ đây đã là mẹ 2 con và có cuộc sống hoàn toàn khác biệt. Tuy nhiên, điều khiến netizen không khỏi bất ngờ chính là màn lột xác về diện mạo lẫn phong cách sống – gần như là “một trời một vực” so với hình ảnh hot girl bánh tráng ngày nào. So với hình ảnh cô gái ngây thơ, giản dị bán bánh tráng năm xưa, giao diện hiện tại của Bảo Chi trở nên sắc sảo, cuốn hút hơn nhiều. Cô chuộng phong cách makeup đậm nét, đôi mắt kẻ sắc, môi căng mọng và lối tạo dáng đậm chất "chị đẹp Gen Z" của thời nay. Vóc dáng nóng bỏng cùng thời trang có phần táo bạo khiến không ít người ngỡ ngàng. Nếu không biết trước, có lẽ khó ai có thể tin rằng đây chính là cô hot girl ngọt ngào năm nào từng khiến cộng đồng mạng "phát sốt". Lưu Hoài Bảo Chi hiện rất chăm đăng ảnh lên mạng xã hội với loạt outfit khoe trọn vóc dáng: từ crop top ôm sát, đầm hai dây bodycon cho đến bikini nóng bỏng. Cô không ngại khoe những khoảnh khắc đời thường nhưng cực chỉn chu, tạo dáng chuyên nghiệp chẳng kém fashionista thực thụ. Được biết, Bảo Chi đã ly hôn chồng cũ và đưa con vào Sài Gòn lập nghiệp. Dù bận rộn mưu sinh và làm mẹ đơn thân, thế nhưng điều đó không làm ảnh hưởng quá nhiều đến sắc vóc xinh đẹp sẵn có của cô nàng 9X. Gương mặt sắc nét của cô còn khiến nhiều người đưa ý kiến rằng cô nàng can thiệp dao kéo, nhưng gái xinh này lập tức khẳng định mình chưa từng phẫu thuật thẩm mỹ. Khuôn mặt khá bầu giờ đã trở thành Vline sắc lẹm. Hình thể nuột nà, vòng nào ra vòng nấy của Bảo Chi trông chẳng hề khác gì gái đôi mươi dù năm nay cô nàng đã ngoài 30 tuổi.

