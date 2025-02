Doãn Hải My xinh bất chấp "cam thường" xinh hơn thời thi hoa hậu

Doãn Hải My từ trước khi yêu và kết hôn với hậu vệ Đoàn Văn Hậu đã được nhiều người biết đến khi tham gia Hoa hậu Việt Nam 2020. Tuy nhiên, thời điểm đó cô chỉ dừng chân ở Top 10, nhưng thực tế nét đẹp thời điểm đó của nàng WAG chưa đủ chín muồi. Ở thời điểm hiện tại, sau khi sinh con nhan sắc của Doãn Hải My thăng hạng đáng kể. Trên mạng xã hội dân tình không ngần ngại cho rằng nàng WAG sinh năm 2001 sau khi sinh con có đủ độ chín, từ phong thái đến nét đẹp mặn mà, ngọt ngào. Văn Hậu - Hải My tổ chức đám cưới vào ngày 26/11/2023 tại Hà Nội, sau khi đã tổ chức tiệc tại Thái Bình, quê nhà của chú rể. Sau một năm chung sống, Hải My và Văn Hậu đã chào đón con trai đầu lòng ngoan ngoãn, đáng yêu và cùng nhau tận hưởng những khoảnh khắc hạnh phúc đáng ngưỡng mộ. Bà xã Văn Hậu tâm sự cô luôn giữ tinh thần thoải mái, không áp lực phải lấy lại vóc dáng hay gặp nhiều khó khăn trong việc chăm sóc con nhỏ. Cũng nhờ tâm lý thoải mái và nhận được nhiều sự hỗ trợ từ gia đình hai bên và chồng trong quá trình chăm con, hồi phục sau sinh nên Hải My mới nhanh chóng lấy lại vóc dáng và ngày càng xinh đẹp như vậy. Trong thời gian Văn Hậu phục hồi chấn thương tại Hàn Quốc, Hải My đã đi theo để phục vụ và giúp đỡ chồng. Hải My làm nhiều nghề như kinh doanh, KOLs cho các nhan hàng. Từng tấm ảnh, clip do Hải My đăng tải trên trang cá nhân đều được netizen đón nhận nhiệt tình.

