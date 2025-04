Dàn beauty blogger đời đầu đình đám ra sao sau 10 năm?

Trinh Phạm (sinh năm 1991, TP.HCM) xây dựng kênh YouTube từ năm 2014, chia sẻ kinh nghiệm làm đẹp trong thời gian học tập tại Mỹ. Trinh Phạm hiện có tổ ấm hạnh phúc bên chồng và 2 con ở TP.HCM. Sau khi kết hôn, cô mở rộng nội dung sáng tạo sang lĩnh vực lối sống, thời trang và chăm sóc gia đình. Tuy nhiên, tháng 6/2024, nữ beauty blogger đời đầu này từng vướng ồn ào nói qua về công dụng khi quảng cáo sản phẩm, khiến người mua thất vọng. Vừa qua, Trinh Phạm cũng gây tranh cãi khi so sánh 2 chương trình giải trí Anh trai say hi và Anh trai vượt ngàn chông gai dưới quan điểm cá nhân. Changmakeup (Ngô Quỳnh Trang, sinh năm 1994, Hà Nội) cũng nằm trong số beauty blogger đời đầu nổi tiếng với 1,2 triệu lượt đăng ký kênh YouTube. Sau thời gian nổi tiếng trong vai trò vlogger, Changmakeup dần chuyển sang kinh doanh, cho ra đời dòng son mang tên mình vào năm 2016. Tháng 3/2019, cô trở thành nữ beauty blogger đầu tiên tại Việt Nam nhận được nút vàng YouTube. Changmakeup hiện sống hạnh phúc bên chồng và con trai nhỏ. Cô không còn hoạt động sôi nổi trên YouTube nhưng vẫn có lượng fan đáng kể. Linh Trương (sinh năm 1991, Hà Nội) bắt đầu kênh YouTube từ năm 2013, khi du học ở Mỹ. Tại đây, cô chia sẻ về mỹ phẩm, thời trang và du lịch. Sau thời gian học tập và làm việc tại Mỹ, Linh Trương trở về Việt Nam, sinh sống ở TP.HCM. Năm 2024, cô và chồng chào đón con đầu lòng. Bận rộn với vai trò làm mẹ, Linh Trương vẫn duy trì hoạt động trên mạng xã hội, đặc biệt là Instagram, nơi cô chia sẻ về cuộc sống gia đình và kinh nghiệm làm đẹp. Phương Ly (sinh năm 1991, Hà Nội) sáng tạo nội dung về làm đẹp và trang điểm trên YouTube từ năm 2013, khi đang du học tại Mỹ. Năm 2021, sau khi mang thai và sinh con đầu lòng, Phương Ly chuyển hướng nội dung sang chia sẻ về lối sống và kinh nghiệm làm mẹ. Hiện tại, kênh của Phương Ly có hơn 169.000 lượt đăng ký và vẫn ra video đều đặn.

