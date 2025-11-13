Cộng đồng mạng 'ngán ngẩm' khi Diệp Lâm Anh và Đức Phạm lại đôi co

Màn đôi co giữa Diệp Lâm Anh và Đức Phạm tiếp tục gây bức xúc. Dưới các bài đăng của cả hai, dân mạng để lại loạt phản ứng trái chiều, tiêu cực.

Diệp Lâm Anh và thiếu gia Đức Phạm tiếp tục là tâm điểm của truyền thông vài ngày qua, nhưng theo hướng tiêu cực. Nguồn cơn xuất phát từ sau khi thiếu gia công khai bạn gái mới. Cùng thời điểm, Diệp Lâm Anh đăng tải bài viết về việc điện thoại cá nhân bị đập vỡ nát từ cách đây 4 tháng và cho biết đã lập vi bằng, cung cấp vi bằng là video, hình ảnh và đơn trình báo lên cơ quan chức năng. Kèm theo bài viết là đoạn clip ghi lại cảnh nhiều người xô xát với nhau.

Khi dân mạng để lại các phản ứng trái chiều dưới loạt bài đăng của Diệp Lâm Anh, cô liền ngay lập tức đáp trả.

Đến sáng 13/11, đến lượt Đức Phạm có bài phản pháo vợ cũ trên trang cá nhân. Người này tố vợ cũ "mưu mô, gây khó dễ" cho anh.

Diệp Lâm Anh và chồng cũ liên tục vướng ồn ào nhiều năm qua.

"Khoảng 18h45, chị lái ôtô 7 chỗ dừng trước cửa nhà tôi. Cửa xe mở bung và 8-9 người ùa xuống, tiến thẳng đến cửa nhà cầm điện thoại chĩa vào quay phim. Bố mẹ tôi đang ở cửa, chị nói đến đón con. Mẹ gọi tôi xuống. Khoảng 2 phút sau tôi xuống, vẫn thấy 4-5 gã đeo khẩu trang kín mít, chẳng biết là ai”, Đức Phạm kể.

Sau khi thấy những người này chụp ảnh, quay phim, Đức Phạm yêu cầu xóa bỏ hình ảnh và tới cơ quan chức năng làm việc. Lúc này, những người đeo khẩu trang định bỏ chạy, Đức Phạm giữ lại vì họ quay lén, vi phạm quyền riêng tư. Từ đó dẫn đến xô đẩy nhau.

Bài đăng của Đức Phạm thu hút hàng nghìn lượt bình luận và tương tác. Không ít dân mạng chỉ trích Đức Phạm lẫn Diệp Lâm Anh vì cách hành xử kém văn minh hậu ly hôn. Họ cho rằng cả hai chỉ biết "đấu tố" lẫn nhau mà không nghĩ cho con cái.

"Quá ngán ngẩm vì cách hành xử của hai con người này. Từ lúc ly hôn đến giờ là nhiều năm trôi qua rồi mà lần nào cũng ồn ào, lùm xùm"; "Nếu là mình. Đã chia tay rồi, dù không ưa nhau đến mấy nhưng vẫn là bố của con mình, không nên lôi mọi thứ lên mạng. Mình nghĩ không ngồi nói chuyện được với chồng thì vẫn còn gia đình chồng. Đưa lên mạng bêu rếu bố của con mình cũng không nên"; "Thương nhất là hai bé. Người lớn đấu tố nhưng tổn thương lại là hai đứa nhỏ"; "Người lớn cả rồi phải bình tĩnh giải quyết. Chứ không phải hở ra là xô xát, cãi vã"; "Tốt nhất là cả hai nên dừng lại, đừng để ảnh hưởng đến con cái và người thân hai bên gia đình"... là những phản ứng trái chiều từ dân mạng.

Đức Phạm và Diệp Lâm Anh đường ai nấy đi từ năm 2022. Song từ đó đến nay, cả hai nhiều lần vướng ồn ào, tố nhau qua lại trên mạng xã hội.

Cuối tháng 11/2022, Đức Phạm đến trường học để đón con gái lớn về nhà. Tuy nhiên, Diệp Lâm Anh không đồng ý. Cả hai xảy ra tranh cãi. Diệp Lâm Anh tiếp tục đưa con gái về nhà trọ.

Sau đó, Đức Phạm xuất hiện trước sảnh chung cư ở quận Bình Thạnh - nơi nữ diễn viên đang thuê trọ và chặn đầu xe. Tiếp đó, cả hai phải có mặt tại trụ sở công an ở TP.HCM để tường trình về sự việc.

Năm 2023, cả hai cũng liên tục "đấu tố" nhau trên mạng xã hội, sau đó sự việc dần lắng xuống.