Công an chặn bắt quả tang kẻ bẫy tê tê đem bán

Thấy dấu hiệu khả nghi, lực lượng tuần tra của Công an tỉnh Quảng Ngãi chặn người đi đường và khám xét ba lô thì phát hiện bên trong là động vật quý hiếm.

Ngày 15/1, Công an tỉnh Quảng Ngãi cho biết, Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an tỉnh Quảng Ngãi đã bắt giữ một đối tượng có hành vi tàng trữ, vận chuyển trái phép một cá thể tê tê, loài động vật nguy cấp, quý, hiếm cần được ưu tiên bảo tồn.

Cá thể tê tê được giấu trong ba lô.

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 13h ngày 13/1 trong quá trình tuần tra, kiểm soát địa bàn, Tổ công tác Phòng Cảnh sát kinh tế phối hợp với Công an xã Đăk Môn (tỉnh Quảng Ngãi) phát hiện đối tượng là A.K (Sn 1982, trú tại thôn Đăk Ga, xã Đăk Plô, tỉnh Quảng Ngãi), đang điều khiển xe mô tô biển kiểm soát 82-NA 026.20, nhãn hiệu Exciter, màu trắng có dấu hiệu nghi vấn.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện phía trước xe mô tô có một ba lô màu xám, bên trong chứa 01 cá thể động vật hoang dã còn sống, có bốn chi, toàn thân phủ vảy, nghi là tê tê.

Đối tượng A.K cùng tang vật tại cơ quan công an.

Làm việc với cơ quan công an, đối tượng A.K khai nhận đã trực tiếp đặt bẫy bắt cá thể tê tê nói trên tại khu vực rừng biên giới Lào – Việt Nam thuộc xã Đăk Plô, sau đó vận chuyển về xã Đăk Môn để bán kiếm lời.

Tuy nhiên, khi chưa kịp tiêu thụ thì bị lực lượng chức năng phát hiện, bắt giữ.

Tổ công tác Phòng Cảnh sát kinh tế đã lập biên bản bắt người phạm tội quả tang đối với A.K về hành vi tàng trữ, vận chuyển trái phép động vật nguy cấp, quý, hiếm; đồng thời đưa người và tang vật về trụ sở Cơ quan Cảnh sát điều tra (Phòng Cảnh sát kinh tế) để tiếp tục xác minh, làm rõ và xử lý theo đúng quy định của pháp luật.