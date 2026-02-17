Hà Nội

Xã hội

Khởi tố nhóm đối tượng dùng súng đe dọa, đánh con nợ ở Hưng Yên

Công an tỉnh Hưng Yên đã khởi tố nhóm đối tượng dùng súng đe dọa, đánh con nợ ở tổ dân phố 2, phường Hồng Châu.

Bảo Ngân

Ngày 17/2, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Hưng Yên đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với Lê Thành Long (SN 1977), Dương Đức Việt (SN 2007) và Phạm Nam Khánh (SN 2010) về hành vi "Cướp tài sản" theo Khoản 2 Điều 168 Bộ luật Hình sự.

Cơ quan điều tra cũng đã thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Lê Thành Long và Dương Đức Việt; áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Phạm Nam Khánh để phục vụ công tác điều tra.

1-3562.jpg
Nhóm đối tượng tại cơ quan Công an.

Theo tài liệu điều tra, khoảng 17h25 ngày 14/2/2026, Công an phường Hồng Châu tiếp nhận tin báo của người dân về việc xảy ra xô xát tại tổ dân phố 2, phường Hồng Châu, tỉnh Hưng Yên. Sau đó, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã phối hợp với Công an phường Hồng Châu và Phòng Cảnh sát hình sự khẩn trương triển khai các biện pháp nghiệp vụ, truy xét, làm rõ vụ việc.

2-6519.jpg
Nhóm của Long đến gây sự tại quán cắt tóc của T. trước đó.

Kết quả điều tra ban đầu xác định, chiều cùng ngày, Lê Thành Long và Lê Minh Đ (SN 2007), Nguyễn Khánh V (SN 2007, cùng trú phường Phố Hiến), cùng 2 đối tượng khác là Phạm Nam Khánh và Dương Đức Việt (cùng trú tại Bạch Đằng) đã đến quán cắt tóc của anh D.V.T (SN 1996, trú tổ dân phố 2, phường Hồng Châu).

Tại đây, nhóm đối tượng sử dụng súng và hung khí để đe dọa, uy hiếp tinh thần, đồng thời hành hung anh T. nhằm đòi số tiền 10 triệu đồng mà trước đó anh T được cho là đã vay của Lê Thành Long. Hành vi manh động của các đối tượng gây mất an ninh trật tự tại địa phương, khiến người dân bức xúc.

3-2231.jpg
4-9358.jpg
Tang vật vụ án.

Căn cứ các tài liệu, chứng cứ thu thập được, ngày 15/2/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và áp dụng các biện pháp ngăn chặn nêu trên đối với các đối tượng liên quan.

Hiện vụ án đang được tiếp tục điều tra, củng cố hồ sơ để xử lý các đối tượng theo đúng quy định của pháp luật.

>>> Mời độc giả xem thêm video: Ổ nhóm nhí học cách trộm xe máy trên mạng. Nguồn: VTV.

#dùng súng đe dọa đánh con nợ #Công an Hưng Yên

Chào Xuân Bính Ngọ 2026

Chào Xuân Bính Ngọ 2026

Pháo hoa rực sáng trên khắp các tỉnh thành cả nước trong đêm giao thừa chào đón xuân Bính Ngọ 2026. Hàng triệu người dân hân hoan bước sang năm mới.

