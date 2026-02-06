Chuyển từ xe xăng sang VinFast VF 5, chủ xe choáng vì khoản tiết kiệm 'đầy túi'

Chi phí vận hành và chi phí sở hữu đều tối ưu so với xe xăng, VinFast VF 5 được đánh giá là mẫu xe phù hợp nhất cho nhóm khách hàng mua xe lần đầu và cánh tài xế dịch vụ.

“Lãi đậm” khi chuyển sang xe điện

Sau 2 năm chạy xe xăng, tháng 3/2025, anh Trần Văn Hà (xã Tiên Xuân, Hà Nội) chính thức chuyển sang sở hữu chiếc VinFast VF 5 để chạy xe dịch vụ. Với anh, đó là bước ngoặt mang lại những trải nghiệm đáng giá, đặc biệt là khả năng tiết kiệm chi phí.

Theo tính toán, mỗi tháng anh chạy khoảng 10.000 km. Với xe xăng, chi phí nhiên liệu tối thiểu khoảng 15-17 triệu đồng/tháng. Trong khi đó, với xe điện, khoản chi này gần như bằng 0. Nguyên nhân bởi hiện tại, anh Hà và tất cả chủ xe điện VinFast đang được miễn phí sạc tại các trạm công cộng V-Green đến hết tháng 6/2027.

Một lợi thế khác khiến anh Hà đánh giá cao xe điện là chi phí bảo dưỡng. Với xe xăng, mỗi lần bảo dưỡng định kỳ thường phải thay dầu động cơ, lọc gió…, chi phí dao động từ 1,5–2 triệu đồng/lần. Trong khi đó, xe điện chỉ mất khoảng 400.000–700.000 đồng/lần, quy trình đơn giản và ít hạng mục hơn. Hơn nữa, mốc bảo dưỡng định kỳ của xe điện cũng dài gấp 3 lần xe xăng (15.000 km so với 5.000 km).

Sau gần một năm hoạt động, thu nhập trung bình của anh đạt khoảng 30 triệu đồng/tháng sau khi trừ chi phí vận hành. “Trừ tiền trả góp ngân hàng, mỗi tháng tôi vẫn để ra được khoảng 23-24 triệu đồng”, anh Hà chia sẻ sự hài lòng.

Theo anh Hà, ngay cả khi hết thời gian miễn phí sạc, chi phí sử dụng xe điện vẫn thấp hơn xe xăng. Một lần sạc đầy, VF 5 đi được hơn 300 km, chi phí chỉ khoảng 150.000 đồng, trong khi xe xăng cùng quãng đường đó có thể tốn ít nhất 500.000 đồng tiền nhiên liệu.

Việc sạc đối với anh cũng rất đơn giản. Theo kinh nghiệm của anh, sạc từ 20% lên 100% bằng trụ 60 kW chỉ mất hơn 1 tiếng. Ngoài ra, để chủ động di chuyển đón khách, không bỏ lỡ “cuốc” xa, cứ có thời gian rảnh anh lại tranh thủ sạc.

Sử dụng một thời gian, anh Hà chia sẻ sự hài lòng tuyệt đối về sự tiện lợi và tính kinh tế của VF 5. Vị tài xế cũng yên tâm hơn bởi hệ thống pin được VinFast bảo hành 8 năm hoặc 160.000 km. “Như vậy là quá hời cho… một cuộc tình rồi”, anh vui vẻ chia sẻ.

“VinFast VF 5 quá phù hợp với thị trường Việt Nam”

Câu chuyện của anh Hà không phải là trường hợp cá biệt. Từ góc nhìn thị trường, reviewer Tony Phùng cũng cho rằng VinFast VF 5 là mẫu xe “quá phù hợp với thị trường Việt Nam”, đặc biệt trong phân khúc SUV hạng A.

Theo anh Tony Phùng, mẫu xe này có khả năng vận hành vượt trội trong phân khúc, nhờ đặc trưng của động cơ điện không có độ trễ, “đạp là vút lên”. Anh đánh giá VF 5 đang có lợi thế hơn nhiều mẫu xe xăng hạng A trong khi chi phí sở hữu tối ưu hơn hẳn.

Hiện tại, mẫu xe này được niêm yết với giá 529 triệu đồng. Người mua được hỗ trợ nhờ chương trình “Mãnh liệt vì tương lai Xanh” với phương án trả góp, số tiền ban đầu bằng 0 và lãi suất cố định 7%/năm chỉ trong 3 năm. Khách hàng cũng có thể lựa chọn được hỗ trợ trực tiếp 6% trên giá bán thay vì hưởng lãi suất ưu đãi.

Cùng đó, chính sách “Vì Thủ đô trong xanh/Vì TP.HCM xanh” đem tới phần quà dưới dạng điểm VinClub trị giá 10 triệu đồng cho khách hàng mua xe tới ngày 10/2 và đăng ký xe tại Hà Nội và TP.HCM. Xe điện như VF 5 cũng đang được miễn 100% lệ phí trước bạ, giúp người dùng dễ dàng sở hữu xe để kịp đón Tết với chi phí lăn bánh được tối ưu đáng kể.

Giả định mua xe trả thẳng tại Hà Nội, chủ xe chỉ cần chi khoảng hơn 510 triệu đồng để mang xe về nhà, thấp hơn cả mức giá niêm yết. Để lăn bánh những mẫu SUV xăng đồng hạng, người Việt phải rút ví nhiều hơn cả trăm triệu đồng (580 triệu đồng với Toyota Raize, 720 triệu đồng với Kia Sonet).

Theo reviewer Tony Phùng, trong bối cảnh xu hướng chuyển đổi xanh ngày càng rõ nét, VinFast VF 5 đang hội tụ đủ các yếu tố: giá dễ tiếp cận, chi phí thấp, vận hành phù hợp và đúng thị hiếu người Việt. Ngoài ra, lợi thế về mạng lưới trạm sạc và xưởng dịch vụ phủ khắp 34 tỉnh, thành phố càng tăng thêm sự tin tưởng của người dùng toàn quốc với VF 5 nói riêng và các dòng xe điện VinFast nói chung.

“Ở tầm giá này, VF 5 mang lại rất nhiều giá trị sử dụng, từ đi cá nhân, gia đình cho tới chạy dịch vụ”, anh khẳng định.