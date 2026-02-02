VinFast VF 6 - SUV điện thực dụng, bền bỉ cho gia đình Việt

Trong phân khúc SUV cỡ B, VinFast VF 6 chinh phục người dùng đô thị bằng thiết kế gọn gàng, cảm giác lái dễ chịu và hàm lượng công nghệ cao. Khả năng tiết kiệm chi phí sở hữu và vận hành tối ưu là điểm quan trọng tăng sức hút cho xe vào giai đoạn cao điểm mua sắm trước khi bước sang năm mới.

Dấu ấn thiết kế trẻ trung, hiện đại

Anh Đoàn Phan Tân (Hà Nội) vừa “tậu” một chiếc VF 6. Thiết kế là một trong những yếu tố quan trọng nhất khiến anh quyết định xuống tiền mua chiếc xe này.

“VF 6 hiện đại nhưng không quá phô trương. Xe nhìn gọn gàng, tinh tế nhưng cũng có nét trẻ trung và vô cùng năng động, rất phù hợp với những gia đình trẻ”, anh Tân chia sẻ.

Được thiết kế bởi studio Torino Design của Ý, VF 6 kế thừa những đường nét thanh lịch thường thấy trên các dòng xe châu Âu. Không gian nội thất tiếp tục thể hiện tinh thần này thông qua cách bố trí tối giản, tập trung vào trải nghiệm người dùng.

“Không gian cabin của VF 6 khiến tôi và vợ rất hài lòng. Mặc dù xe nhỏ gọn nhưng cách bố trí mang lại cảm giác rộng rãi hơn mong đợi. Các ngăn chứa đồ, vị trí cổng sạc, khe gió đều được sắp xếp một cách rất hợp lý. Vô lăng và cần số cũng được đặt ở vị trí vừa tầm, rất dễ để làm quen”, anh Tân nhận định.

Trải nghiệm êm ái, linh hoạt, dễ sử dụng

Với anh Đỗ Duy Hồng, một chủ xe VF 6 cũng đang sinh sống tại Hà Nội, trải nghiệm vận hành là điểm khiến anh hài lòng nhất sau 1 tháng sử dụng.

“VF 6 cho cảm giác lái rất thoải mái. Trọng lượng vô lăng vừa phải, xe bốc nhưng lại không gắt nên khi tăng tốc, cảm giác rất dễ chịu”, anh Hồng cho biết.

Trải nghiệm êm ái, tốc độ phản hồi nhanh và dễ kiểm soát trong nhiều điều kiện giao thông khác nhau khiến VF 6 được đặc biệt quan tâm bởi các gia đình trẻ ưu tiên tìm kiếm một mẫu xe ổn định và dễ sử dụng.

Theo anh Hồng, cảm giác này cũng giúp giảm mệt mỏi đáng kể khi di chuyển trong thời gian dài, nhất là trong những chuyến đi xa vào dịp cuối tuần.

“Chân ga và chân phanh được bố trí hợp lý, phản hồi rất nhạy mà lại không bị giật cục. Dù ở tốc độ nào, tôi cũng không cảm nhận tiếng ồn, hoặc nếu có thì cũng rất ít. Khi thực hiện những chuyến đi xa cùng gia đình, vợ con tôi hay đùa rằng sao ngồi xe này chẳng thấy say hay chóng mặt mà lại thấy khỏe ra”, anh phấn khích chia sẻ.

Hệ thống treo đa điểm trên VF 6 cũng được đánh giá là phù hợp với điều kiện giao thông tại Việt Nam. Anh Hồng nhận xét khi đi qua các đoạn đường xấu hay gờ giảm tốc, xe xử lý khá gọn, không bị xóc mạnh.

“Người bạn” đáng tin cậy của các gia đình trẻ

Một tiêu chí khác thúc đẩy các gia đình trẻ lựa chọn VF 6 còn là loạt trang bị an toàn và công nghệ vượt tâm phân khúc. Anh Ngô Việt Hùng (Hà Nội), làm nghề kinh doanh tự do, cho biết trong quá trình trải nghiệm xe, anh rất bất ngờ với các tính năng hỗ trợ người lái trên VF 6, nhất là khi so sánh với mặt bằng chung xe xăng trong phân khúc B.

“Màn hình thông minh hiển thị thông tin rất rõ ràng và dễ nhìn. Tôi có thể tra cứu bản đồ trên điện thoại, màn hình sẽ đồng bộ và hiển thị lộ trình di chuyển. Một tính năng nữa mà tôi thấy cũng rất hữu ích đó là nhận diện biển báo giao thông và thông báo tốc độ cho phép”, anh Hùng chia sẻ.

Ngoài ra, VF 6 còn được trang bị chức năng giám sát hành trình và giới hạn tốc độ, giúp người lái chủ động kiểm soát nhịp độ di chuyển khi đi trên cao tốc hoặc qua những cung đường có quy định giới hạn.

“Khi xe di chuyển đến vận tốc cho phép, chân ga sẽ cho ra phản hồi cứng hơn, giúp tôi dễ dàng kiểm soát, tránh trường hợp ‘mát chân ga’, đi quá tốc độ cho phép”, anh Hùng nhận định.

Để so sánh, anh Hùng lấy ví dụ, mức giá sở hữu một chiếc xe xăng có những tính năng này là vô cùng đắt đỏ. Trước đây anh từng lái Mercedes E250, và nhận thấy nếu so về công nghệ, VF 6 cũng không hề kém cạnh.

Với các chính sách VinFast đang triển khai, trong giai đoạn cận Tết Nguyên đán 2026, cơ hội mua xe VF 6 cho khách hàng Việt đang trở nên dễ dàng hơn bao giờ hết. Theo đó, khách hàng mua xe được hỗ trợ trực tiếp 6% trên giá xe, hoặc có thể lựa chọn chính sách vay với lãi suất ưu đãi chỉ 7%/năm trong 2 năm đầu, không cần phải trả đồng nào vốn đối ứng. Nếu trả thẳng, chi phí lăn bánh VF 6 chỉ ở mức hơn 660 triệu đồng.

VinFast tặng thêm 15 triệu đồng dưới dạng điểm VinClub cho khách hàng mua xe từ nay tới 10/2 và đăng ký xe tại Hà Nội, TP.HCM. Thêm vào đó là chính sách sạc pin miễn phí tới hết tháng 6/2027 dành cho tất cả chủ xe điện, giúp người dùng giảm được đáng kể chi phí vận hành hàng ngày.