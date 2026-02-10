Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine
Hành tinh mới gần Trái đất có khả năng chứa sự sống

Giải mã

Hành tinh mới gần Trái đất có khả năng chứa sự sống

Theo các nhà thiên văn, hành tinh có tiềm năng về sự sống ngoài Trái đất mới được xác định có tên HD 137010 b. Ngoài ra, một ứng viên khác là Kepler-186f.

Tâm Anh (theo Space, The Sun)
Các nhà thiên văn đã xác định được một ứng viên tiềm năng có thể mang theo sự sống là HD 137010 b. Hành tinh này xoay quanh một ngôi sao như Mặt trời và ước tính lớn hơn Trái đất khoảng 6%. Ảnh: NASA.
Các nhà thiên văn đã xác định được một ứng viên tiềm năng có thể mang theo sự sống là HD 137010 b. Hành tinh này xoay quanh một ngôi sao như Mặt trời và ước tính lớn hơn Trái đất khoảng 6%. Ảnh: NASA.
Nhóm các nhà khoa học quốc tế ở Australia, Anh, Mỹ và Đan Mạch đã phát hiện hành tinh HD 137010 b nhờ kiểm tra, phân tích dữ liệu được ghi nhận năm 2017 từ sứ mệnh mở rộng K2 của kính viễn vọng không gian Kepler thuộc Cơ quan Hàng không Vũ trụ Mỹ (NASA). Ảnh: NASA/JPL-Caltech/Keith Miller (Caltech/IPAC).
Nhóm các nhà khoa học quốc tế ở Australia, Anh, Mỹ và Đan Mạch đã phát hiện hành tinh HD 137010 b nhờ kiểm tra, phân tích dữ liệu được ghi nhận năm 2017 từ sứ mệnh mở rộng K2 của kính viễn vọng không gian Kepler thuộc Cơ quan Hàng không Vũ trụ Mỹ (NASA). Ảnh: NASA/JPL-Caltech/Keith Miller (Caltech/IPAC).
Tiến sĩ Chelsea Huang, nhà nghiên cứu của Đại học miền Nam Queensland (Australia) và là một trong các đồng tác giả nghiên cứu cho biết HD 137010 b có chu kỳ quỹ đạo tương tự Trái đất khi hoàn thành một vòng quay là khoảng 355 ngày. Ảnh: Eckhard Slawik/Science Photo Library/Getty Images.
Tiến sĩ Chelsea Huang, nhà nghiên cứu của Đại học miền Nam Queensland (Australia) và là một trong các đồng tác giả nghiên cứu cho biết HD 137010 b có chu kỳ quỹ đạo tương tự Trái đất khi hoàn thành một vòng quay là khoảng 355 ngày. Ảnh: Eckhard Slawik/Science Photo Library/Getty Images.
Các nhà nghiên cứu dự đoán hành tinh HD 137010 b có "khoảng 50% khả năng nằm trong vùng có thể dung dưỡng sự sống" của sao trung tâm. Ảnh: NASA / JPL-Caltech.
Các nhà nghiên cứu dự đoán hành tinh HD 137010 b có "khoảng 50% khả năng nằm trong vùng có thể dung dưỡng sự sống" của sao trung tâm. Ảnh: NASA / JPL-Caltech.
"Điều vô cùng thú vị ở hành tinh có kích thước tương đương Trái đất là hệ sao của nó chỉ cách Hệ Mặt trời khoảng 150 năm ánh sáng", Tiến sĩ Huang cho hay. Ảnh: NASA/JPL-Caltech.
"Điều vô cùng thú vị ở hành tinh có kích thước tương đương Trái đất là hệ sao của nó chỉ cách Hệ Mặt trời khoảng 150 năm ánh sáng", Tiến sĩ Huang cho hay. Ảnh: NASA/JPL-Caltech.
Theo Tiến sĩ Huang, hành tinh nhiều tiềm năng nhất tồn tại sự sống ngoài hành tinh sau HD 137010 b là Kepler-186f. Tuy nhiên, Kepler-186f lại xa hơn gấp 4 lần và sao trung tâm mờ hơn đến 20 lần. Ảnh: NASA/JPL-Caltech.
Theo Tiến sĩ Huang, hành tinh nhiều tiềm năng nhất tồn tại sự sống ngoài hành tinh sau HD 137010 b là Kepler-186f. Tuy nhiên, Kepler-186f lại xa hơn gấp 4 lần và sao trung tâm mờ hơn đến 20 lần. Ảnh: NASA/JPL-Caltech.
Khi đi ngang qua phía trước sao trung tâm, hành tinh HD 137010 b được một nhóm các nhà khoa học công dân phát hiện, trong đó có tác giả chính của cuộc nghiên cứu là tiến sĩ Alexander Venner khi ông còn là học sinh trung học. Ảnh: NASA, ESA, CSA, Joseph Olmsted (STScI).
Khi đi ngang qua phía trước sao trung tâm, hành tinh HD 137010 b được một nhóm các nhà khoa học công dân phát hiện, trong đó có tác giả chính của cuộc nghiên cứu là tiến sĩ Alexander Venner khi ông còn là học sinh trung học. Ảnh: NASA, ESA, CSA, Joseph Olmsted (STScI).
"Thật sự là một trải nghiệm tuyệt vời khi quay lại công việc này và tìm được một khám phá quan trọng như thế", tiến sĩ Venner chia sẻ. Ảnh: NASA/JPL-Caltech.
"Thật sự là một trải nghiệm tuyệt vời khi quay lại công việc này và tìm được một khám phá quan trọng như thế", tiến sĩ Venner chia sẻ. Ảnh: NASA/JPL-Caltech.
Ngôi sao chủ của HD 137010 b nguội hơn và mờ hơn Mặt trời. Điều này có nghĩa bề mặt của hành tinh này nhiều khả năng tương tự sao Hỏa và có thể có nhiệt độ dưới -70 độ C. Ảnh: NASA/JPL-Caltech.
Ngôi sao chủ của HD 137010 b nguội hơn và mờ hơn Mặt trời. Điều này có nghĩa bề mặt của hành tinh này nhiều khả năng tương tự sao Hỏa và có thể có nhiệt độ dưới -70 độ C. Ảnh: NASA/JPL-Caltech.
Mời độc giả xem video: Bản đồ vũ trụ với hơn 900.000 ngôi sao, thiên hà và hố đen. Nguồn: THĐT1.
Tâm Anh (theo Space, The Sun)
#Hành tinh có khả năng sự sống #Tiềm năng sự sống ngoài Trái đất #Nghiên cứu hành tinh Kepler-186f #hành tinh HD 137010 b

Bài liên quan

GALLERY

SPOTLIGHT

Photo Video Podcast eMagazine
TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

GALLERY MỚI NHẤT