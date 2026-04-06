Chuẩn sống “Hà Nội mới” bên vịnh di sản: Mở cửa chạm ga đường sắt cao tốc, một bước tới biển xanh

Sự xuất hiện của tuyến đường sắt tốc độ cao Hà Nội - Quảng Ninh, khởi công ngày 12/4, sẽ đặt nền móng cho một đô thị TOD kiểu mẫu bên Vịnh Hạ Long.

Với thời gian kết nối chỉ 23 phút tới Hà Nội, Vinhomes Global Gate Hạ Long được định vị như một “Hà Nội mới” - nơi trung tâm được đặt bên vịnh di sản, kiến tạo chuẩn sống hiện đại và khác biệt.

Khi nhà ga trở thành “trái tim” đô thị

Giao thông công cộng từng chỉ được nhìn nhận như một hạ tầng phục vụ di chuyển trong suốt nhiều thập niên. Tuy nhiên, với áp lực của đô thị hóa, nhà ga đã không còn là điểm trung chuyển, mà được xem như điểm nhấn của không gian kinh tế - xã hội. Khái niệm TOD (Transit Oriented Development) cũng ra đời trong bối cảnh đó, với triết lý phát triển đô thị xoay quanh các đầu mối giao thông công cộng.

Tại Nhật Bản, mô hình đô thị TOD gắn với đường sắt cao tốc đã tạo nên những tâm điểm kinh tế sầm uất

Thực tế tại Tokyo (Nhật Bản) cho thấy rõ sự chuyển dịch này. Những ga Shinjuku hay Shibuya đã phát triển thành các “thành phố thu nhỏ”. Ngay phía trên hoặc xung quanh khu vực này là hệ thống trung tâm thương mại, cao ốc văn phòng, khách sạn vận hành đồng bộ.

Tại Hong Kong (Trung Quốc), TOD được đẩy lên một cấp độ khác khi gắn trực tiếp với chiến lược phát triển bất động sản. Hệ thống MTR (đường sắt đô thị tốc độ cao) vừa là phương tiện giao thông, nhưng cũng đóng vai trò quan trọng để hình thành các tổ hợp nhà ở, thương mại và văn phòng ngay phía trên.

Thay vì phụ thuộc vào một trung tâm duy nhất, mỗi điểm liên kết đều có khả năng vận hành độc lập, giúp giảm áp lực lên vùng lõi và nâng cao chất lượng sống cho cư dân.

Ở góc độ quy hoạch, theo PGS.TS Lưu Đức Hải, Phó Chủ tịch Hội Quy hoạch Phát triển đô thị Việt Nam, đây là giải pháp “xương sống” trong chiến lược xây dựng các siêu đô thị thế hệ mới, nơi hạ tầng và không gian an cư được tích hợp thành một hệ sinh thái thống nhất, từ đó nâng cao chất lượng sống cho cư dân.

Chuẩn sống “Hà Nội mới” tại Vinhomes Global Gate Hạ Long

Nếu tại Tokyo, Hong Kong hay Singapore, mô hình TOD được nhận diện qua những khu phố sầm uất quanh nhà ga, thì tại Hạ Long (Quảng Ninh), xu hướng này đang được nâng lên một nấc thang mới. Tuyến đường sắt tốc độ cao Hà Nội - Quảng Ninh tốc độ thiết kế 350 km/giờ, khởi công ngày 12/4, lần đầu đưa Hạ Long vào trục kết nối siêu tốc của vùng kinh tế phía Bắc. Không chỉ rút ngắn thời gian di chuyển giữa 2 trung tâm kinh tế hàng đầu miền Bắc chỉ còn 23 phút, hạ tầng thế kỷ này còn trở thành nền tảng kiến tạo một “thành phố kỳ quan kết nối toàn cầu” bên vịnh di sản - Vinhomes Global Gate Hạ Long.

Tuyến đường sắt tốc độ cao Hà Nội - Quảng Ninh do VinSpeed làm chủ đầu tư dự kiến khởi công ngày 12/4/2026

Tại Vinhomes Global Gate Hạ Long, lợi thế được hiện thực hóa rõ nét khi dự án gắn trực tiếp với nhà ga cuối của tuyến đường sắt cao tốc. Từ đây, cư dân chỉ cần vài bước để tiếp cận mạng lưới giao thông liên vùng, kết nối nhanh chóng tới Hà Nội.

Tại “Hà Nội mới” bên vịnh di sản, mỗi buổi sáng, thay cho khói bụi và tiếng ồn đô thị, cư dân bắt đầu ngày mới trong bầu không khí trong lành, với tầm nhìn xanh mở ra Vịnh Hạ Long. Hành trình đi làm không còn là những giờ dài ùn tắc, mệt mỏi mà được rút gọn còn 23 phút êm ái trên tàu cao tốc. Thời gian di chuyển này thậm chí còn nhanh gấp nhiều lần hành trình trong nội đô Hà Nội vào giờ cao điểm - vốn có thể kéo dài tới cả giờ đồng hồ. Kết thúc một ngày, cư dân trở về không gian sống bên vịnh, nơi mọi tiện ích nghỉ dưỡng, giải trí, mua sắm chỉ cách vài bước chân.

Siêu đô thị sở hữu 2.500ha cây xanh, mặt nước và rừng ngập mặn, 212,5km chiều dài bãi cát trắng được vận chuyển từ Cam Ranh, đan xen với tiện ích sinh thái tái tạo lớn, như 620ha công viên rừng Globe Hạ Long, 680ha Lagoon nước biển tự nhiên… giúp cân bằng giữa nhịp sống năng động và nhu cầu nghỉ ngơi, tái tạo năng lượng.

Ngay nội khu là hệ sinh thái tiện ích quốc tế hội tụ văn hóa, nghệ thuật, kinh tế, thể thao và giáo dục đỉnh cao cho mọi thế hệ. Từ quần thể 12 sân golf quy mô gần 950ha; VinWonders rộng hơn 81ha đến Nhà hát Wonder Theatre 3.000 chỗ, sân vận động 60.000 chỗ, tổ hợp tháp văn phòng - thương mại - khách sạn Vinpearl cao 35 tầng, cụm khách sạn - resort 5 - 6 sao quốc tế… giúp mỗi cư dân được trải nghiệm phong cách sống đẳng cấp toàn cầu.

Với quy mô hàng đầu Việt Nam, Vinhomes Global Gate Hạ Long được quy hoạch như một thành phố hoàn chỉnh, quy tụ khoảng 380.000 cư dân. Dự án tích hợp hệ tiện ích đa dạng, vận hành độc lập thay vì phụ thuộc vào các trung tâm hiện hữu, đáp ứng trọn vẹn nhu cầu sống, làm việc, học tập, chăm sóc sức khỏe và giải trí của con người trong suốt vòng đời.

Không chỉ kiến tạo chuẩn sống tiện nghi, đủ đầy sánh ngang các đô thị hiện đại hàng đầu thế giới, Vinhomes Global Gate Hạ Long còn trao cho cư dân đặc quyền an cư bên cạnh 1 trong 7 kỳ quan thiên nhiên của nhân loại. Ở quy mô toàn cầu, rất khó có khả năng hình thành một mô hình đô thị thứ hai tương đồng với Vinhomes Global Gate Hạ Long.

Vinhomes Global Gate Hạ Long có quy mô lên tới hơn 4.100 ha, nằm kế cận kỳ quan thiên nhiên thế giới - Vịnh Hạ Long

Sự xuất hiện của tuyến đường sắt tốc độ cao sẽ tái cấu trúc mạnh mẽ không gian phát triển của tam giác kinh tế Hà Nội - Hải Phòng - Quảng Ninh. Trong bức tranh đó, Vinhomes Global Gate Hạ Long được định vị như hạt nhân của mô hình TOD, kiến tạo chuẩn sống mới: mở cửa là chạm kết nối, bước ra là hòa mình vào thiên nhiên. Đây không chỉ là bước tiến lớn về quy hoạch, mà còn là sự tái định nghĩa giá trị sống trong kỷ nguyên hạ tầng tốc độ cao, khi khoảng cách địa lý được xóa nhòa bởi thời gian di chuyển ngắn ngủi như uống một tách trà.