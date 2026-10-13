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Xã hội

Chủ tịch TP Bắc Ninh khen thưởng nam sinh quật ngã 2 kẻ trộm chó

Chủ tịch UBND TP Bắc Ninh Phạm Hoàng Sơn đã biểu dương, khen thưởng với mức 15 triệu đồng đối với nam sinh quật ngã 2 kẻ trộm chó mang hung khí.

Bảo Ngân

Mới đây, Chủ tịch UBND TP Bắc Ninh ông Phạm Hoàng Sơn đã biểu dương, khen thưởng với mức 15 triệu đồng đối với em Phạm Trần Tuấn Phong, học sinh lớp 12 Trường THPT Thái Thuận (Bắc Ninh) vì thành tích dũng cảm tố giác, đương đầu với tội phạm trong công tác đấu tranh, phòng chống tội phạm.

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Hiện trường sự việc. (Ảnh cắt từ video).

Trước đó, em Phạm Trần Tuấn Phong cùng 2 em đi chơi Trung thu tình cờ phát hiện 2 đối tượng đang có hành vi trộm chó. Tuấn Phong lập tức hô hoán để cảnh báo mọi người nhưng cũng vì thế mà bị các đối tượng quay lại tấn công.

Nhận thấy đối tượng có ý định xấu, Phong bảo các em của mình chạy trước, một mình Phong tay không và đối mặt với hai đối tượng mang theo hung khí nhưng vẫn kiên quyết chống trả. Dù bị thương, song sự trước chống cự quyết liệt của hai kẻ trộm chó, Phong đã khiến các đối tượng gặp khó khăn trong việc bỏ chạy. Sau đó, hai đối tượng bị lực lượng chức năng khống chế, bắt giữ.

Hình ảnh em Phạm Trần Tuấn Phong dũng cảm quật ngã 2 kẻ trộm chó mang hung khí đã được chia sẻ lên mạng xã hội, nhận được nhiều lời khen ngợi từ mọi người.

Đại diện Trường THPT Thái Thuận (Bắc Ninh), cho biết em Phạm Trần Tuấn Phong là học sinh ngoan, chăm chỉ, gương mẫu và học tốt các môn. Phong còn là thành viên đội tuyển học sinh giỏi tiếng Anh của trường. Năm lớp 10 và 11, Phong đạt danh hiệu học sinh giỏi môn Ngữ văn cấp trường trong hai năm liên tiếp.

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Em Phạm Trần Tuấn Phong đang là học sinh lớp 12 Trường THPT Thái Thuận (Bắc Ninh).

Sau khi nắm thông tin sự việc nêu trên, nhà trường cũng đã động viên, khen thưởng Phong, đồng thời tuyên dương em trên các kênh thông tin của trường và Đoàn trường.

Theo tìm hiểu, Phong được rèn luyện ý chí vượt khó khăn và tinh thần dũng cảm, bảo vệ người yếu thế. Đặc biệt, nam sinh từng học võ nên có một số kỹ năng tự vệ, biết vận dụng khi bị tấn công.

Video em Phạm Trần Tuấn Phong quật ngã 2 kẻ trộm chó mang hung khí được chia sẻ trên mạng xã hội Facebook nhận được nhiều lời khen ngợi.
#Chủ tịch TP Bắc Ninh #nam sinh quật ngã 2 kẻ trộm chó #Phạm Trần Tuấn Phong #Chống tội phạm #Trộm chó #Khen thưởng

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