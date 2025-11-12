Chủ tịch tỉnh Lào Cai Trần Huy Tuấn làm Phó Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình

Ông Trần Huy Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai được điều động, chỉ định giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Ngày 12/11, Tỉnh ủy Ninh Bình tổ chức hội nghị công bố quyết định của Ban Bí thư Trung ương Đảng về công tác cán bộ. Theo đó, ông Trần Huy Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai được điều động, chỉ định giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Tân Phó Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình Trần Huy Tuấn.

Tại hội nghị, đại diện Ban Tổ chức Trung ương đã công bố quyết định của Ban Bí thư Trung ương Đảng về việc ông Trần Huy Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai thôi tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và thôi giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Lào Cai nhiệm kỳ 2025-2030, điều động, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình nhiệm kỳ 2025-2030.

Thay mặt Ban Tổ chức Trung ương, ông Hoàng Đăng Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Trung ương đã trao quyết định và chúc mừng ông Trần Huy Tuấn.

Ông Hoàng Đăng Quang nhấn mạnh, ông Trần Huy Tuấn trưởng thành từ cơ sở, từng trải qua nhiều vị trí công tác khác nhau, là cán bộ có năng lực, kinh nghiệm trong công tác xây dựng Đảng và quản lý nhà nước; có phong cách sâu sát, quyết liệt, khả năng quy tụ, đoàn kết tập thể và luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, đóng góp quan trọng vào kết quả phát triển của các địa phương, đơn vị nơi từng công tác.

Phó trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Trung ương bày tỏ tin tưởng, với kinh nghiệm của mình, ông Trần Huy Tuấn sẽ phát huy hết năng lực, tâm huyết và trách nhiệm, nỗ lực phấn đấu cùng với tập thể Tỉnh ủy Ninh Bình hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, nhất là trong bối cảnh Ninh Bình vừa được mở rộng.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, Phó Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình Trần Huy Tuấn hứa sẽ luôn giữ vững bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, tinh thần gương mẫu, đặt lợi ích của Đảng và Nhân dân lên trên hết. Ông cam kết không ngừng học tập, tu dưỡng, rèn luyện; duy trì phong cách làm việc sâu sát, thực chất, hiệu quả, giữ mối liên hệ mật thiết với nhân dân.

Tân Phó Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình Trần Huy Tuấn sinh năm 1974, quê quán tại xã Hoàng Thắng, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái (cũ) nay là Lào Cai. Ông Tuấn tốt nghiệp Kỹ sư thủy lợi, Cử nhân kinh tế chính trị, Thạc sĩ chuyên ngành kinh tế tài nguyên thiên nhiên và môi trường; Cao cấp lý luận chính trị.

Ông Trần Huy Tuấn từng kinh qua nhiều vị trí công tác tại tỉnh Yên Bái cũ, trong đó có chức vụ Chánh Văn phòng UBND tỉnh Yên Bái, Bí thư Huyện ủy Văn Yên nhiệm kỳ 2015 – 2020; Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Yên Bái; Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Yên Bái; Bí thư Tỉnh ủy Yên Bái.

Khi Yên Bái hợp nhất với Lào Cai thành tỉnh Lào Cai mới, ông Trần Huy Tuấn được chi định làm Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai.