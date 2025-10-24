Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Chính trị

Quốc hội bổ sung thêm Phó Thủ tướng Chính phủ nhiệm kỳ 2021-2026

Quốc hội đã biểu quyết thông qua Nghị quyết bổ sung số lượng Phó Thủ tướng Chính phủ nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV.

Thiên Tuấn

Chiều 24/10, tại Kỳ họp thứ 10, Quốc hội họp riêng về công tác nhân sự dưới sự điều hành của Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn. Tại phiên họp, Quốc hội nghe các nội dung:

Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính trình bày tờ trình về bổ sung số lượng Phó Thủ tướng Chính phủ nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV và tờ trình đề nghị Quốc hội phê chuẩn miễn nhiệm một số Bộ trưởng nhiệm kỳ 2021-2026.

Chủ nhiệm Ủy ban Công tác đại biểu Nguyễn Thanh Hải trình bày báo cáo thẩm tra về bổ sung số lượng Phó Thủ tướng Chính phủ nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV.

Quốc hội họp tại hội trường nghe Chủ nhiệm Ủy ban Công tác đại biểu Nguyễn Thanh Hải trình bày báo cáo tổng hợp ý kiến đại biểu Quốc hội thảo luận tại Đoàn về bổ sung số lượng Phó Thủ tướng Chính phủ nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV.

202510200917570207-z7135083866702-ad07e5ef22803e246e7356251204a598.jpg

Quốc hội biểu quyết thông qua Nghị quyết bổ sung số lượng Phó Thủ tướng Chính phủ nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV bằng hình thức biểu quyết điện tử.

Kết quả có 434 đại biểu tham gia biểu quyết (bằng 91,56% tổng số ĐBQH); trong đó, có 430 đại biểu tán thành (bằng 90,72% tổng số ĐBQH), có 2 đại biểu không tán thành (bằng 0,42% tổng số ĐBQH), có 2 đại biểu không biểu quyết (bằng 0,42% tổng số ĐBQH).

Với bước kiện toàn này, bộ máy lãnh đạo Chính phủ đương nhiệm sẽ có thêm thành viên.

Hiện lãnh đạo Chính phủ gồm Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và 7 Phó Thủ tướng Chính phủ.

7 Phó Thủ tướng Chính phủ hiện tại gồm các ông: Nguyễn Hòa Bình (Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ), Trần Hồng Hà, Lê Thành Long, Hồ Đức Phớc, Bùi Thanh Sơn, Nguyễn Chí Dũng, Mai Văn Chính.

#thủ tướng #phó thủ tướng #quốc hội #nhân sự #miễn nhiệm #bổ nhiệm

Bài liên quan

Chính trị

Thủ tướng yêu cầu tạo điều kiện thuận lợi nhất phát triển nhà ở xã hội

Thủ tướng yêu cầu các địa phương phải có quy định và trách nhiệm trong giải quyết nhanh, gọn, chính xác thủ tục hành chính cho phát triển nhà ở xã hội.

Ngày 24/10, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về chính sách nhà ở và thị trường bất động sản, chủ trì hội nghị với các bộ, ngành, địa phương, doanh nghiệp về các giải pháp phát triển đột phá nhà ở xã hội.

Phát triển nhà ở xã hội được Đảng, Nhà nước xác định là quyết tâm chính trị, là nhiệm vụ quan trọng của Đảng và cả hệ thống trị, thể hiện đặc trưng, bản chất tốt đẹp của chế độ ta.

Xem chi tiết

Chính trị

Đề nghị phân định rõ thẩm quyền giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân

Một số ý kiến ĐBQH đề nghị phân định rõ thẩm quyền giám sát tối cao của Quốc hội, giám sát của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội...đối với các cơ quan nhà nước.

Sáng 24/10, tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ 10, Chủ nhiệm Uỷ ban Dân nguyện và Giám sát Dương Thanh Bình trình bày báo cáo tóm tắt giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân (sửa đổi).

Theo đó, dự thảo Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân (sửa đổi) quy định về hoạt động giám sát của Quốc hội, Hội đồng nhân dân; nguyên tắc hoạt động giám sát; quyền và trách nhiệm của chủ thể giám sát, cơ quan, tổ chức, cá nhân chịu sự giám sát và cơ quan, tổ chức, cá nhân khác có liên quan đến hoạt động giám sát; các điều kiện bảo đảm hoạt động giám sát.

Xem chi tiết

Chính trị

Cần có chính sách ưu đãi đột phá cho báo chí phát triển

PGS.TS Bùi Hoài Sơn (đoàn TP Hà Nội) cho rằng cần mở rộng khung pháp lý cho các hình thức liên kết, xã hội hóa, hợp tác công – tư trong báo chí.

Chiều 23/10, tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ 10, tham gia thảo luận tại tổ, nhiều đại biểu quan tâm góp ý vào dự thảo Luật Báo chí (sửa đổi).

BÁO CHÍ CẦN ĐƯỢC ĐẦU TƯ MẠNH MẼ HƠN

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

Quốc hội miễn nhiệm 3 Bộ trưởng

Quốc hội miễn nhiệm 3 Bộ trưởng

Quốc hội thông qua Nghị quyết phê chuẩn đề nghị của Thủ tướng về việc miễn nhiệm chức Bộ trưởng với ông Bùi Thanh Sơn, bà Phạm Thị Thanh Trà và ông Đỗ Đức Duy.

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới

Quốc hội miễn nhiệm 3 Bộ trưởng

Quốc hội miễn nhiệm 3 Bộ trưởng

Quốc hội thông qua Nghị quyết phê chuẩn đề nghị của Thủ tướng về việc miễn nhiệm chức Bộ trưởng với ông Bùi Thanh Sơn, bà Phạm Thị Thanh Trà và ông Đỗ Đức Duy.