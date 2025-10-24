Quốc hội bổ sung thêm Phó Thủ tướng Chính phủ nhiệm kỳ 2021-2026

Quốc hội đã biểu quyết thông qua Nghị quyết bổ sung số lượng Phó Thủ tướng Chính phủ nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV.

Chiều 24/10, tại Kỳ họp thứ 10, Quốc hội họp riêng về công tác nhân sự dưới sự điều hành của Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn. Tại phiên họp, Quốc hội nghe các nội dung:

Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính trình bày tờ trình về bổ sung số lượng Phó Thủ tướng Chính phủ nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV và tờ trình đề nghị Quốc hội phê chuẩn miễn nhiệm một số Bộ trưởng nhiệm kỳ 2021-2026.

Chủ nhiệm Ủy ban Công tác đại biểu Nguyễn Thanh Hải trình bày báo cáo thẩm tra về bổ sung số lượng Phó Thủ tướng Chính phủ nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV.

Quốc hội họp tại hội trường nghe Chủ nhiệm Ủy ban Công tác đại biểu Nguyễn Thanh Hải trình bày báo cáo tổng hợp ý kiến đại biểu Quốc hội thảo luận tại Đoàn về bổ sung số lượng Phó Thủ tướng Chính phủ nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV.

Quốc hội biểu quyết thông qua Nghị quyết bổ sung số lượng Phó Thủ tướng Chính phủ nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV bằng hình thức biểu quyết điện tử.

Kết quả có 434 đại biểu tham gia biểu quyết (bằng 91,56% tổng số ĐBQH); trong đó, có 430 đại biểu tán thành (bằng 90,72% tổng số ĐBQH), có 2 đại biểu không tán thành (bằng 0,42% tổng số ĐBQH), có 2 đại biểu không biểu quyết (bằng 0,42% tổng số ĐBQH).

Với bước kiện toàn này, bộ máy lãnh đạo Chính phủ đương nhiệm sẽ có thêm thành viên.

Hiện lãnh đạo Chính phủ gồm Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và 7 Phó Thủ tướng Chính phủ.

7 Phó Thủ tướng Chính phủ hiện tại gồm các ông: Nguyễn Hòa Bình (Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ), Trần Hồng Hà, Lê Thành Long, Hồ Đức Phớc, Bùi Thanh Sơn, Nguyễn Chí Dũng, Mai Văn Chính.