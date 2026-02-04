Hà Nội

Chính trị

Chính phủ tăng tốc triển khai Nghị quyết Đại hội XIV, quyết tâm tạo bứt phá

Chính phủ xác định giữ vững ổn định vĩ mô là nền tảng, thúc đẩy tăng trưởng là trọng tâm, đổi mới sáng tạo là động lực, phấn đấu tăng trưởng hai con số trong năm 2026.

Thiên Tuấn

Chiều 4/2, tại Họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 1/2026, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Trần Văn Sơn cho biết: nhiệm vụ trọng tâm hàng đầu thời gian tới là khẩn trương cụ thể hóa và tổ chức thực hiện hiệu quả Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, thông qua việc sớm ban hành Chương trình hành động của Chính phủ và các kế hoạch triển khai đồng bộ từ Trung ương đến địa phương.

Chính phủ đánh giá, trong bối cảnh thế giới tiếp tục biến động nhanh và khó lường, kinh tế – xã hội tháng 1/2026 của Việt Nam vẫn duy trì đà phục hồi tích cực. Kinh tế vĩ mô ổn định, lạm phát được kiểm soát; thu ngân sách, xuất nhập khẩu, sản xuất công nghiệp, du lịch và đầu tư đều tăng trưởng ấn tượng. Niềm tin thị trường được củng cố với số doanh nghiệp và hộ kinh doanh gia nhập thị trường tăng mạnh ngay trong tháng đầu năm.

Bên cạnh kết quả đạt được, Chính phủ thẳng thắn nhìn nhận áp lực điều hành còn lớn, từ rủi ro lạm phát, tỷ giá, khó khăn của doanh nghiệp, đến buôn lậu, gian lận thương mại và đời sống người dân ở một số khu vực còn nhiều thách thức.

Thời gian tới, Chính phủ xác định giữ vững ổn định vĩ mô là nền tảng, thúc đẩy tăng trưởng là trọng tâm, đổi mới sáng tạo là động lực, phấn đấu tăng trưởng hai con số trong năm 2026. Trọng tâm điều hành là đẩy nhanh giải ngân đầu tư công, làm mới các động lực tăng trưởng truyền thống, thúc đẩy chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, phát triển thị trường trong nước và bảo đảm an sinh xã hội, quốc phòng – an ninh, tạo đồng thuận xã hội cho giai đoạn phát triển mới...

Chính trị

Đề xuất sửa đổi toàn diện Luật Thủ đô, hướng tới thể chế vượt trội cho Hà Nội

Luật Thủ đô (sửa đổi) được kỳ vọng tạo nền tảng pháp lý vững chắc, đưa thể chế, pháp luật về Thủ đô trở thành lợi thế cạnh tranh...

Ngày 3/2, tiếp tục Phiên họp thứ 54, dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã nghe báo cáo bước đầu về chủ trương xây dựng Luật Thủ đô (sửa đổi).

Chính trị

Chính sách gần dân - vì dân và tầm nhìn 2026

Đảng ta đã xác định, sức mạnh lớn nhất nằm ở niềm tin của người dân, vì vậy, tầm nhìn 2026 đặt trọng tâm vào việc xóa bỏ khoảng cách giữa chính quyền và người dân, lấy sự hài lòng và hạnh phúc của cộng đồng làm thước đo duy nhất cho hiệu quả quản trị và phát triển bền vững.

Bước vào năm 2026, bước vào kỷ nguyên vươn mình của dân tộc, chính sách 'Gần dân - Vì dân' không chỉ là một khẩu hiệu, mà là kim chỉ nam cho mọi hành động.

KHÔNG CHỈ NHÌN VÀO CON SỐ GDP

Chính trị

Thủ tướng yêu cầu đôn đốc doanh nghiệp chi trả đầy đủ lương, thưởng Tết

Thủ tướng yêu cầu UBND các tỉnh, thành phố theo dõi, đôn đốc doanh nghiệp chi trả đầy đủ lương, thưởng Tết cho người lao động.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính nhấn mạnh yêu cầu trên trong Công điện số 07 vừa ban hành, về việc đôn đốc triển khai thực hiện nhiệm vụ phục vụ Nhân dân đón Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026.

Trong công điện, Thủ tướng yêu cầu Bộ Công Thương chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan, địa phương liên quan theo dõi sát tình hình thị trường, chỉ đạo các địa phương, đơn vị chuẩn bị đầy đủ nguồn hàng thiết yếu, không để xảy ra tình trạng thiếu hàng, gián đoạn nguồn cung gây tăng giá bất hợp lý; triển khai mạnh mẽ các chương trình bình ổn thị trường, kết nối cung cầu, đưa hàng Việt về nông thôn, khu công nghiệp và vùng sâu, vùng xa.

Tin mới

