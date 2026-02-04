Chính phủ tăng tốc triển khai Nghị quyết Đại hội XIV, quyết tâm tạo bứt phá

Chính phủ xác định giữ vững ổn định vĩ mô là nền tảng, thúc đẩy tăng trưởng là trọng tâm, đổi mới sáng tạo là động lực, phấn đấu tăng trưởng hai con số trong năm 2026.

Chiều 4/2, tại Họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 1/2026, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Trần Văn Sơn cho biết: nhiệm vụ trọng tâm hàng đầu thời gian tới là khẩn trương cụ thể hóa và tổ chức thực hiện hiệu quả Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, thông qua việc sớm ban hành Chương trình hành động của Chính phủ và các kế hoạch triển khai đồng bộ từ Trung ương đến địa phương.

Chính phủ đánh giá, trong bối cảnh thế giới tiếp tục biến động nhanh và khó lường, kinh tế – xã hội tháng 1/2026 của Việt Nam vẫn duy trì đà phục hồi tích cực. Kinh tế vĩ mô ổn định, lạm phát được kiểm soát; thu ngân sách, xuất nhập khẩu, sản xuất công nghiệp, du lịch và đầu tư đều tăng trưởng ấn tượng. Niềm tin thị trường được củng cố với số doanh nghiệp và hộ kinh doanh gia nhập thị trường tăng mạnh ngay trong tháng đầu năm.

Bên cạnh kết quả đạt được, Chính phủ thẳng thắn nhìn nhận áp lực điều hành còn lớn, từ rủi ro lạm phát, tỷ giá, khó khăn của doanh nghiệp, đến buôn lậu, gian lận thương mại và đời sống người dân ở một số khu vực còn nhiều thách thức.

Thời gian tới, Chính phủ xác định giữ vững ổn định vĩ mô là nền tảng, thúc đẩy tăng trưởng là trọng tâm, đổi mới sáng tạo là động lực, phấn đấu tăng trưởng hai con số trong năm 2026. Trọng tâm điều hành là đẩy nhanh giải ngân đầu tư công, làm mới các động lực tăng trưởng truyền thống, thúc đẩy chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, phát triển thị trường trong nước và bảo đảm an sinh xã hội, quốc phòng – an ninh, tạo đồng thuận xã hội cho giai đoạn phát triển mới...