Chính trị

Chiều nay, Tổng Bí thư khóa XIV họp báo quốc tế

Chiều 23/1, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIV sẽ chủ trì họp báo quốc tế.

Thiên Tuấn

Chiều 23/1, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIV sẽ chủ trì họp báo quốc tế. Cuộc họp báo được tổ chức ngay sau khi bế mạc Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

dai-hoi-xiv-cua-dang-bau-bch-trung-uong-dang-khoa-xiv.jpg
Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng. (Ảnh: TTXVN)

Thông tin từ Trung tâm Báo chí Đại hội XIV của Đảng cho biết chiều nay (23/1) sẽ diễn ra Họp báo quốc tế công bố kết quả Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.Theo đó, đồng chí Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIV sẽ chủ trì họp báo.

Cuộc họp báo được tổ chức ngay sau khi bế mạc Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng. Địa điểm tổ chức tại Hội trường Trung tâm Báo chí, Trung tâm Hội nghị quốc gia.

Theo chương trình, sáng nay (23/1), Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV tiến hành Hội nghị lần thứ nhất.

Theo quy trình của các Đại hội, sau khi bầu Ban Chấp hành Trung ương, tại Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương lần thứ nhất sẽ tiếp tục công tác nhân sự, trong đó có bầu Bộ Chính trị, Tổng Bí thư, Ban Bí thư, Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đảng.Buổi chiều, Đại hội họp phiên bế mạc.

Xây dựng Đảng bộ Quốc hội trong sạch, vững mạnh toàn diện

Xây dựng Đảng bộ Quốc hội trong sạch, vững mạnh toàn diện

Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Phó Bí thư Đảng ủy Quốc hội Vũ Hải Hà khẳng định, Đảng bộ Quốc hội đang tập trung lãnh đạo đổi mới toàn diện tư duy lập pháp và giám sát, bảo đảm Quốc hội thực sự là cơ quan kiến tạo phát triển và kiểm soát quyền lực hiệu quả.