Quân sự - Thế giới

Hormuz mở rồi lại đóng, nòng pháo sẵn sàng khai hỏa bất kỳ lúc nào

Eo biển Hormuz đã được mở rồi lại đóng; Iran chưa sẵn sàng nối lại đàm phán; Quân đội Mỹ đã sẵn sàng tấn công lại Iran bất cứ lúc nào.

Tiến Minh
Khi Tổng thống Mỹ Donald Trump, đăng tải một loạt thông điệp trên mạng xã hội, tuyên bố rằng Iran đã đồng ý với hầu hết các yêu cầu của ông và tình hình ở eo biển Hormuz đã kết thúc, Iran sau đó đã thông báo mở cửa eo biển Hormuz và một phần không phận của nó.
Tuy nhiên, quân đội Iran sau đó tuyên bố rằng, do "nhiều lần vi phạm cam kết" của Mỹ, quyền kiểm soát eo biển Hormuz đã được khôi phục về trạng thái trước đó, và eo biển hiện đang nằm dưới sự quản lý và kiểm soát chặt chẽ của lực lượng vũ trang Iran.
Dư luận thế giới từng cho rằng hòa bình ở Trung Đông đã nằm trong tầm tay, nhưng trên thực tế, việc mở cửa eo biển và không phận chỉ là biện pháp tạm thời; các cuộc đàm phán là một cái bẫy tuyên truyền, và việc chuẩn bị quân sự chưa bao giờ dừng lại.
Phe cứng rắn và phe thực dụng ở Iran đã công khai chia rẽ. Trong khi Mỹ đang ca ngợi hòa bình, họ đang hoàn tất việc huy động toàn lực cho chiến tranh. Một khi thời hạn ngừng bắn ngày 22/4 hết hạn, Trung Đông có thể phải đối mặt với một cuộc chiến tranh tàn khốc.
Từ tuyên bố của Ngoại trưởng Iran Araqchi rằng, eo biển Hormuz sẽ mở cửa cho tất cả các tàu dân sự trong thời gian ngừng bắn tạm thời giữa Lebanon và Israel, đến bài đăng sau đó của Tổng thống Trump, tuyên bố rằng eo biển "hoàn toàn mở cửa và có thể lưu thông"; cho đến tuyên bố của quân đội Iran về việc đóng cửa eo biển một lần nữa, tất cả chỉ trong vòng 24 giờ.
Việc đọc kỹ các tuyên bố của cả hai bên cho thấy nhiều vấn đề. Tuyên bố của Iran như sau: Eo biển chỉ được mở tạm thời và có điều kiện; tàu thuyền dân sự phải sử dụng các tuyến đường do Iran chỉ định; tàu thuyền quân sự bị cấm đi qua; mọi hoạt động đi lại phải được điều phối bởi Lực lượng Vệ binh Cách mạng Iran (IRGC); và tuyên bố rõ ràng rằng "quyền kiểm soát eo biển thuộc về Iran".
Tuyên bố của Mỹ cố tình làm mờ ranh giới giữa "tạm thời" và "vĩnh viễn", khẳng định rằng Iran "đã đồng ý sẽ không bao giờ phong tỏa eo biển nữa", trong khi vẫn duy trì lệnh phong tỏa cứng rắn đối với tất cả các cảng của Iran và tuyên bố rằng "lệnh phong tỏa sẽ tiếp tục cho đến khi thỏa thuận được hoàn thành 100%", thậm chí còn đe dọa "tiếp tục ném bom nếu thỏa thuận không được ký kết".
Do đó, sự khác biệt rõ rệt trong các tuyên bố của hai bên đã phơi bày những khác biệt cơ bản giữa họ. Việc mở cửa eo biển Hormuz chỉ là một màn kịch, với Mỹ và Iran mỗi bên đều có những động cơ bí mật riêng, và sự khác biệt trong cách diễn đạt, che giấu ý đồ chết người.
Thứ trưởng Ngoại giao Iran đã trực tiếp vạch trần những lời dối trá: Iran sẽ không chấp nhận bất kỳ lệnh ngừng bắn tạm thời nào và yêu cầu chấm dứt hoàn toàn tất cả các xung đột khu vực từ Lebanon đến Biển Đỏ; đây là lằn ranh đỏ mà Iran không thể vượt qua.
Còn Chủ tịch Quốc hội Iran Ghalibaf, cũng đã đưa ra một tuyên bố khẩn cấp vào sáng sớm, giận dữ lên án bảy tuyên bố của Tổng thống Trump, được đưa ra trong vòng một giờ là "hoàn toàn không đúng sự thật", và cảnh báo rằng "nếu Mỹ tiếp tục phong tỏa, eo biển sẽ bị đóng cửa ngay lập tức".
Cái gọi là "mở cửa eo biển" chỉ là một sự nhượng bộ mang tính chiến thuật của Iran, nhằm giảm bớt áp lực lên sinh kế của người dân và tạo điều kiện cho đàm phán, chứ không phải là một sự đầu hàng chiến lược. Trong khi đó, Mỹ đang thổi phồng "việc mở cửa tạm thời" thành "sự đầu hàng vĩnh viễn", về cơ bản là để tạo lợi thế về dư luận nhằm gây áp lực tối đa.
Do đó, tình hình hiện tại ở Trung Đông không phải là đêm trước hòa bình, mà là sự tĩnh lặng trước cơn bão. Việc mở và đóng eo biển chỉ là biện pháp tạm thời, đàm phán là phương tiện để chuẩn bị cho cuộc chiến mới, tên lửa của Mỹ và cả Iran, đã sẵn sàng trên bệ phóng.
Theo hãng thông tấn Tasnim của Iran, trong khi Tổng thống Trump, một lần nữa đe dọa Iran bằng "sự hủy diệt hoàn toàn", nếu nước này không chấp nhận các điều kiện của Mỹ, thì lập trường cuối cùng của Iran đã được nêu rõ, và thời hạn ngừng bắn ngày 22/4 sẽ quyết định vận mệnh của Trung Đông trong nhiều năm tới.
Theo tuyên bố, Iran không có kế hoạch bay đến Islamabad hay gặp gỡ phái đoàn Mỹ. Tehran không có kế hoạch cử nhóm đàm phán đến Islamabad, chừng nào Mỹ còn tiếp tục phong tỏa eo biển Hormuz. Tuy nhiên, Iran và Mỹ tiếp tục trao đổi thông điệp thông qua trung gian Pakistan, mà không có bước đột phá nào trong cuộc đối thoại.
Cần nhắc lại rằng, vòng đàm phán đầu tiên đã bị gián đoạn bởi những yêu cầu quá xa của cả hai bên. Tổng thống Trump cho rằng mình là "người thắng cuộc" và đặt ra các điều khoản riêng, điều mà Iran đã bác bỏ. Mỹ đã phớt lờ các đề xuất của Iran. Trong tình huống này, Tehran quyết định không đàm phán.
Tóm lại, sự thật về chiến tranh thường bị che giấu sau lời nói dối về hòa bình. Yếu đuối không phải là hòa bình, và nhượng bộ không thể mang lại sự yên bình. Trước sức mạnh, chỉ có sức mạnh mới là giới hạn cuối cùng. Bởi vì thời điểm nguy hiểm nhất không phải là khi tiếng súng nổ ra, mà là khi mọi người đều nghĩ rằng hòa bình đã đến.
Tiến Minh
Sina
