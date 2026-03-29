Kinh doanh - Địa ốc

Chỉ xuất hiện vài tháng mỗi năm, quả gùi giá 150.000 đồng/kg vẫn bán chạy

Từng bị bỏ quên trong rừng, quả gùi nay thành đặc sản lạ của miền Tây nhờ vị chua ngọt hấp dẫn, giá bán có nơi lên tới 150.000 đồng/kg.

Ánh Dương (Tổng hợp)
Những năm gần đây, quả gùi một loại trái cây mọc hoang dã ở các khu rừng miền Tây như An Giang, Tây Ninh và một số vùng Tây Nguyên bất ngờ “gây sốt” trên thị trường nhờ hương vị lạ miệng. Ảnh Internet
Trước kia, loại quả này hầu như không được chú ý, chủ yếu được người dân đi rừng nhặt ăn giải khát. Tuy nhiên, khi được nhiều du khách biết đến, quả gùi dần trở thành sản vật được săn lùng bởi vị chua ngọt hài hòa, được ví như măng cụt nhưng có kết cấu mềm dẻo đặc trưng. Ảnh BHX
Không chỉ ăn tươi, quả gùi còn được biến tấu thành nhiều món hấp dẫn như dầm đường, lắc muối ớt hay xay sinh tố, phù hợp với khẩu vị của nhiều người. Ảnh Nhatnamvth
Theo người dân địa phương, mùa quả gùi kéo dài khá ngắn, chỉ từ khoảng tháng 3 đến tháng 5 hằng năm. Khi chín, quả chuyển từ màu xanh sang vàng cam, tỏa mùi thơm nhẹ và đạt độ ngon nhất. Ảnh Baodanviet
Cây gùi thường leo bám trên các thân cây lớn trong rừng, có thể cao hàng chục mét. Vì vậy, việc thu hái không hề dễ dàng. Người dân phải có kinh nghiệm leo trèo hoặc sử dụng dụng cụ chuyên dụng để kéo cành, tránh làm rụng những quả chưa chín. Ảnh greenbox
Chính sự khan hiếm theo mùa cùng quá trình thu hái vất vả khiến nguồn cung quả gùi trên thị trường khá hạn chế. Ảnh BHX
Tại địa phương, quả gùi chín thường được bán với giá khoảng 40.000 – 50.000 đồng/kg. Tuy nhiên, khi được vận chuyển tới các thành phố lớn, mức giá có thể tăng lên 120.000 – 150.000 đồng/kg, tùy thời điểm và nguồn cung. Ảnh suckhoedoisong
Dù giá không rẻ, loại quả này vẫn được nhiều người tìm mua để thưởng thức vì tò mò và muốn trải nghiệm hương vị đặc sản vùng rừng núi. Ảnh BHX
