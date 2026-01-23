Chi nhánh Công ty Nha khoa Thế giới Nụ cười bị xử phạt 183 triệu đồng

Sở Y tế TP HCM vừa công bố Quyết định xử phạt số 34/QĐ-XPHC ngày 08/01/2026 về xử phạt vi phạm hành chính đối với Chi nhánh Công ty Cổ phần Nha khoa Thế giới Nụ cười (địa chỉ tại số 92 Trần Phú, phường Thủ Dầu Một, TP Hồ Chí Minh).

Cơ sở này bị xác định đã thực hiện 4 hành vi vi phạm chính, bao gồm: Người hành nghề không đăng ký hành nghề khám bệnh, chữa bệnh theo quy định của pháp luật; Cung cấp dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh vượt quá phạm vi chuyên môn được ghi trong giấy phép hoạt động (trừ trường hợp cấp cứu); Sử dụng người hành nghề không có chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh; Quảng cáo dịch vụ thiếu nội dung về phạm vi hoạt động chuyên môn ghi trong giấy phép.

Với loạt sai phạm nghiêm trọng trên, Chi nhánh Công ty Cổ phần Nha khoa Thế giới Nụ cười bị xử phạt tổng cộng 183 triệu đồng.

Ngoài xử phạt hành chính, Chi nhánh Công ty Cổ phần Nha khoa Thế giới Nụ cười còn chịu hình thức phạt bổ sung là tước quyền sử dụng giấy phép hoạt động trong thời hạn 3 tháng. Đồng thời, người chịu trách nhiệm chuyên môn của cơ sở cũng bị tước quyền sử dụng chứng chỉ hành nghề trong 2 tháng. Cơ quan chức năng buộc cơ sở phải tháo gỡ, xóa bỏ các nội dung quảng cáo vi phạm.