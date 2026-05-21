Thái Lan chấm dứt visa 60 ngày, khách Việt ít bị ảnh hưởng
Ngày 19/5, Nội các Thái Lan phê duyệt bãi bỏ miễn thị thực 60 ngày cho hơn 90 quốc gia, đưa về 30 ngày. Khách Việt du lịch ngắn ngày không bị tác động lớn.
Chính phủ đề xuất đưa karaoke, casino khỏi danh mục có điều kiện
Bộ Tài chính đề xuất đưa karaoke, vũ trường, casino ra khỏi danh mục ngành nghề kinh doanh có điều kiện, chuyển mạnh từ cơ chế tiền kiểm sang hậu kiểm
Phó thủ tướng: Không để cơ chế giữ chỗ điện gió ngoài khơi
Phó thủ tướng Lê Tiến Châu và Phạm Gia Túc làm việc với Bộ Công Thương, yêu cầu dự thảo Nghị định điện gió ngoài khơi không phát sinh cơ chế giữ chỗ hay độc quyền đầu tư.
[VIDEO] CASA lao dốc: 24 ngân hàng giảm tiền gửi không kỳ hạn
Tỷ lệ CASA bình quân 27 ngân hàng giảm còn gần 14% trong quý I/2026, với 24 ngân hàng ghi nhận giảm.
[VIDEO] Đề xuất bỏ thi lớp 10: Giảm áp lực hay mất công bằng?
Đề xuất bỏ thi vào lớp 10 tại Hà Nội gây tranh cãi. Phụ huynh lo xét học bạ thiếu công bằng, học sinh và giáo viên có nhiều ý kiến trái chiều về áp lực thi cử.
[VIDEO] Ủy ban Cạnh tranh quốc gia siết chặt quảng cáo bẫy sau vụ Shopee
Ủy ban Cạnh tranh quốc gia vừa phạt Shopee ngày 15/5 vì quảng cáo không trung thực. Đây là một trong 17 tổ chức bị xử phạt với tổng tiền gần 2,7 tỉ đồng.
[VIDEO] Giá vàng lao dốc, SJC giảm gần 2 triệu đồng, USD tăng
Sáng 20/5, giá vàng trong nước lao dốc khi SJC, PNJ, DOJI giảm từ 1 đến gần 2 triệu đồng/lượng, do USD mạnh và kỳ vọng Fed duy trì lãi suất cao.
[VIDEO] Google bắt tay Nvidia, OpenAI chống nội dung AI giả
Tại Google I/O 2026, Google mở rộng SynthID với OpenAI, Kakao và ElevenLabs, hợp tác Nvidia tích hợp watermark vào video AI.
Mưa 236mm ở Quảng Ninh, 9 tỉnh miền Bắc báo động lũ quét
Sáng 20/5, mưa lớn kỷ lục trút xuống miền Bắc, Cẩm Phả (Quảng Ninh) ghi nhận 236mm trong 24 giờ. Ban chỉ đạo quốc gia cảnh báo lũ quét, sạt lở cấp 1 tại 9 tỉnh.
[VIDEO] Chính phủ cắt giảm 56 ngành nghề kinh doanh có điều kiện từ 1/7
Chính phủ ban hành nghị quyết cắt giảm 56 ngành nghề kinh doanh có điều kiện từ 1/7/2026, đưa danh mục từ 198 xuống 142 ngành, giảm 30% so với quy định trước đây.