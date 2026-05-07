ChatGPT thành chứng cứ mới trong án hình sự

Lịch sử trò chuyện với ChatGPT đang được dùng làm bằng chứng trong nhiều vụ án hình sự, mở ra xu hướng điều tra mới nhưng gây lo ngại về quyền riêng tư.

Thiên Trang (TH)
ChatGPT đang dần trở thành một “kho dữ liệu” đặc biệt khi các cơ quan chức năng bắt đầu sử dụng lịch sử trò chuyện làm bằng chứng trong các vụ án hình sự.
Trong một vụ án tại Mỹ, nghi phạm được cho là đã đặt hàng loạt câu hỏi nhạy cảm liên quan đến hành vi phạm tội trước khi sự việc xảy ra, và toàn bộ nội dung này sau đó xuất hiện trong hồ sơ buộc tội.
Không chỉ dừng lại ở một trường hợp, dữ liệu từ chatbot AI cũng từng được sử dụng trong các vụ phóng hỏa và giết người, cho thấy xu hướng điều tra số ngày càng mở rộng.
Theo các chuyên gia, lịch sử trò chuyện với AI có thể phản ánh rõ động cơ, hành vi và trạng thái tâm lý của nghi phạm, tương tự như dữ liệu tìm kiếm trên Internet.
Tuy nhiên, điểm đáng chú ý là không chỉ nội dung người dùng nhập vào, mà cả phản hồi từ AI cũng có thể trở thành yếu tố bị xem xét trong quá trình điều tra.
Điều này làm dấy lên tranh cãi lớn về quyền riêng tư, khi các cuộc trò chuyện với AI không được bảo vệ bởi các đặc quyền pháp lý như với luật sư hay bác sĩ
Giới chuyên gia cảnh báo rằng mọi thông tin nhập vào chatbot đều có thể bị thu thập và sử dụng làm bằng chứng nếu có yêu cầu pháp lý từ cơ quan chức năng.
Trong bối cảnh người dùng ngày càng phụ thuộc vào AI để tìm kiếm lời khuyên cá nhân, câu hỏi đặt ra là liệu pháp luật có kịp xây dựng cơ chế bảo vệ phù hợp hay không trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo.
Mời quý độc giả xem thêm video: Cảnh báo lừa đảo chiếm tài khoản Zalo, Facebook bằng AI
