Thế giới

Cảnh thảm họa lũ lụt và sạt lở ở Indonesia cướp đi nhiều sinh mạng

Ít nhất 174 người thiệt mạng trong lũ lụt và sạt lở đất tại Sumatra, Indonesia, gây ra thảm cảnh nghiêm trọng.

Ít nhất 174 người đã thiệt mạng trong các trận lũ lụt và sạt lở đất nghiêm trọng tại đảo Sumatra, Indonesia. Ảnh: AP.
Giới chức địa phương cho biết mưa lớn kéo dài nhiều ngày đã gây ngập lụt diện rộng, cuốn trôi nhà cửa và làm tê liệt hạ tầng giao thông. Ảnh: AP.
Các đội cứu hộ đang khẩn trương tìm kiếm người mất tích và sơ tán hàng nghìn cư dân khỏi khu vực nguy hiểm. Ảnh: AP.
Chính quyền cảnh báo số nạn nhân có thể tiếp tục tăng khi công tác cứu hộ gặp nhiều khó khăn do địa hình hiểm trở và thời tiết xấu. Ảnh: AP.
Thảm họa lần này được đánh giá là một trong những trận lũ lụt và sạt lở đất nghiêm trọng nhất tại Indonesia trong nhiều năm qua, đặt ra thách thức lớn cho công tác ứng phó thiên tai và hỗ trợ người dân vùng bị ảnh hưởng. Ảnh: AP.
Người dân đi ngang qua những ngôi nhà bị hư hại tại một ngôi làng chịu ảnh hưởng bởi lũ ở Malalak, Tây Sumatra, Indonesia, ngày 28/11. Ảnh: AP
Ảnh chụp từ trên cao bằng máy bay không người lái cho thấy ngôi làng bị tàn phá bởi lũ tại Malalak, Tây Sumatra, Indonesia, ngày 28/11. Ảnh: AP
Theo Hải Yến / GD & TĐ
#lũ lụt #sạt lở đất #Indonesia #thảm họa tự nhiên #thiệt hại

