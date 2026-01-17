Giao nộp loài chim hoang dã khắc tinh của rắn để thả về tự nhiên

Cá thể chim diều hoa Miến Điện cân nặng khoảng 1,2kg đã được người dân Quảng Ngãi giao nộp để thả về môi trường tự nhiên tại Vườn Quốc gia Chư Mom Ray.

Hạt Kiểm lâm khu vực XVI cho biết, đã hoàn thành bàn giao 1 cá thể diều hoa Miến Điện cho BQL Vườn Quốc gia Chư Mom Ray.

Kiểm lâm Quảng Ngãi tiếp nhận cá thể chim diều hoa Miến Điện.

Con chim diều hoa Miến Điện này do người dân phát hiện và giao nộp, đã được Hạt Kiểm lâm khu vực XVI phối hợp với chính quyền và công an xã Ngok Bay tiếp nhận trước đó, có cân nặng khoảng 1,2kg, sức khỏe bình thường nhưng bị thương nhẹ ở chân.

Hiện cá thể diều hoa Miến Điện đang được BQL Vườn Quốc gia Chư Mom Ray chăm sóc, hồi phục để thả về môi trường tự nhiên khi đủ điều kiện.

Diều hoa Miến Điện là loài động vật hoang dã nguy cấp, quý hiếm thuộc Nhóm IB.

Được biết thời gian qua, nhờ làm tốt công tác tuyên truyền và tăng cường tuần tra, kiểm soát và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, nên tình trạng săn bắt và nuôi nhốt động vật hoang dã trên địa bàn tỉnh, đã giảm thiểu đến mức tối đa.

Loạt sinh vật hoang dã gần đây được thả về thiên nhiên tại Rừng quốc gia Chư Mom Ray.

Bên cạnh đó ý thức bảo vệ động vật hoang dã của người dân, đặc biệt là những loài có tên trong sách đỏ cũng được nâng lên rõ rệt.

Nhiều động vật hoang dã có tên trong sách đỏ đã được người dân phát hiện, bắt giữ và giao nộp cho cơ quan chức năng để thả về môi trường tự nhiên.

Vào cuối tháng 12/2025 vừa qua, Trung tâm Bảo tồn đa dạng sinh học và Du lịch sinh thái, BQL Vườn Quốc gia Chư Mom Ray đã hoàn thành thả 5 động vật hoang dã quý hiếm, về môi trường tự nhiên tại khu vực rừng nơi đây. Ảnh: VT

Gần đây là vào cuối tháng 12/2025 vừa qua, sau khi tiếp nhận và chăm sóc, Trung tâm Bảo tồn đa dạng sinh học và Du lịch sinh thái, BQL Vườn Quốc gia Chư Mom Ray đã hoàn thành thả 5 động vật hoang dã quý hiếm, về môi trường tự nhiên tại khu vực rừng nơi đây.

Cụ thể những động vật được thả, gồm 1 cá thể Tê tê Java, 2 cá thể khỉ đuôi dài, 1 cá thể rùa trán vàng miền Trung và 1 cá thể rùa sa nhân.