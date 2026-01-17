Cục Đường bộ Việt Nam nói gì về vị trí xe khách gặp nạn ở Sơn La?

Tại thời điểm xảy ra tai nạn, tuyến đường có đầy đủ hệ thống báo hiệu an toàn giao thông, mặt đường êm thuận, không có dự án thi công đang triển khai.

Liên quan đến vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng ở tỉnh Sơn La khiến 4 người thương vong vào rạng sáng 17/1/2026, trưa cùng ngày, Cục Đường bộ Việt Nam (Bộ Xây dựng) đã có thông tin về vụ việc.

Theo đó, vào khoảng 4h30' ngày 17/1/2026, tại Km225+148P Quốc lộ 6, thuộc địa phận xã Chiềng Hặc, tỉnh Sơn La, đã xảy ra một vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng khiến 3 người tử vong và 1 người bị thương.

Theo thông tin ban đầu, ô tô khách biển kiểm soát 26F-008.51 do ông Nguyễn Văn Hướng điều khiển, lưu thông theo hướng Hà Nội – Sơn La, đã tự gây tai nạn. Sơ bộ nhận định cho thấy xe bị kẹt phanh, nhao sang bên trái, sau đó tài xế đánh lái sang phải khiến xe đâm vào biển báo và hệ thống hộ lan tôn sóng tại khu vực đầu cầu, rồi lật xuống kè ốp mái đầu cầu. Vụ tai nạn làm chiếc xe ô tô hư hỏng nặng.

Về hậu quả, vụ tai nạn khiến 3 người tử vong tại chỗ, 1 người bị thương đã được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Yên Châu. Về tài sản đường bộ, tai nạn làm hư hỏng 1 biển báo I.439, 4 tấm tôn sóng hộ lan loại 4,0 m (tổng chiều dài 16 m), 9 trụ, 7 hộp đệm, 7 bu lông dài và 9 mắt phản quang.

Ngay sau khi tai nạn xảy ra, Hạt Quản lý đường bộ số 10 đã khẩn trương phối hợp với lực lượng Cảnh sát giao thông, Văn phòng Quản lý đường bộ I.1, chính quyền địa phương và Công ty 222 nhanh chóng có mặt tại hiện trường để triển khai công tác cứu nạn, cứu hộ, xử lý sự cố và khắc phục hư hỏng công trình giao thông. Các lực lượng đã tập trung cao độ làm việc nhằm hạn chế tối đa ảnh hưởng của vụ tai nạn đến tình hình giao thông trên tuyến Quốc lộ 6.

Tại hiện trường, các đơn vị chức năng đã tổ chức phân luồng, điều tiết giao thông, dựng rào chắn, bố trí lực lượng cảnh báo từ xa để bảo đảm an toàn cho người và phương tiện lưu thông qua khu vực. Đồng thời, công tác thu dọn hiện trường, cẩu kéo phương tiện bị nạn, khắc phục các hư hỏng đối với hệ thống báo hiệu đường bộ, hộ lan an toàn cũng được triển khai khẩn trương, đúng quy trình, bảo đảm yêu cầu kỹ thuật và an toàn lao động.

Theo báo cáo của Khu Quản lý đường bộ I, tại thời điểm xảy ra tai nạn, đoạn tuyến có đầy đủ hệ thống báo hiệu an toàn giao thông, mặt đường êm thuận, không có dự án thi công đang triển khai. Do đó, việc nhanh chóng ổn định hiện trường, khôi phục điều kiện khai thác an toàn cho tuyến đường được xác định là nhiệm vụ ưu tiên hàng đầu ngay trong đêm.

Nhờ sự phối hợp chặt chẽ, đồng bộ giữa các lực lượng, công tác xử lý hiện trường và khắc phục sự cố đã được triển khai kịp thời, hiệu quả, bảo đảm giao thông trên tuyến Quốc lộ 6 không bị gián đoạn kéo dài. Các phương tiện lưu thông qua khu vực được hướng dẫn, điều tiết an toàn, góp phần hạn chế tối đa ùn tắc và nguy cơ xảy ra tai nạn tiếp theo.

Hiện nay, các cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn. Các đơn vị quản lý đường bộ và lực lượng chức năng địa phương tiếp tục theo dõi tình hình, rà soát hiện trạng kết cấu hạ tầng giao thông tại khu vực xảy ra tai nạn, kịp thời đề xuất các biện pháp bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trên tuyến Quốc lộ 6 trong thời gian tới.