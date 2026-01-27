Cẩn trọng với bánh kẹo ngoại không rõ nguồn gốc bán tràn chợ mạng

Gần Tết Nguyên đán, thị trường online trở nên sôi động với đủ loại bánh kẹo, hạt khô, rượu ngoại được rao bán tràn lan.

Dạo một vòng quanh các hội nhóm mua bán online trên Facebook, Zalo hay các sàn thương mại điện tử, không khó để bắt gặp những lời chào mời hấp dẫn về bánh kẹo nhập khẩu từ Trung Quốc, Thái Lan, Nhật Bản hay các nước châu Âu. Với mẫu mã bắt mắt, sang trọng, những mặt hàng này nhanh chóng thu hút sự chú ý của người tiêu dùng có nhu cầu mua sắm Tết hoặc làm quà biếu tặng.

Bánh kẹo ngoại bán đầy chợ mạng. Ảnh chụp màn hình

Chị H.T (bán hàng online trong các hội nhóm chung cư) cho biết: "Khách hàng thích kẹo ngoại nên năm nào tôi thường bán bánh kẹo, hướng dương Nga, nho khô Úc...dịp gần Tết".

Theo chị H.T, bán hàng trong các hội nhóm gần như không mất phí gian hàng lại có khách quen; khách đặt hàng đến đâu đến kho mang về giao đến đó, không mất vốn hay lo hàng tồn.

Khảo sát thực tế cho thấy, các loại bánh kẹo ngoại bán nhiều trên chợ mạng có mức giá đa dạng, dao động từ 150.000 - 200.000 đồng/gói trọng lượng 300 - 500g. Các loại hạt dinh dưỡng nhập khẩu cũng được rao bán rầm rộ với đủ mức giá "mềm" so với hàng tại các siêu thị lớn.

Hầu hết bánh kẹo ngoại bán tràn chợ mạng đều không có xuất xứ rõ ràng. Ảnh: Facebook

Tuy nhiên, hầu hết các mặt hàng này khi đến tay người tiêu dùng là đều không có nhãn phụ tiếng Việt theo quy định. Xuất xứ hàng hóa không rõ ràng, thành phần chất lượng hoàn toàn chưa được kiểm chứng, tất cả chỉ dựa trên sự tin tưởng vào lời giới thiệu có cánh của người bán.

Chị Giang (ở xã Thanh Trì, Hà Nội) chia sẻ: "Thấy trên Facebook có người rao bán bánh quy, kẹo dẻo của nước ngoài mẫu mã đẹp, giá rẻ hơn siêu thị nên tôi đặt mua mấy combo về để chuẩn bị Tết. Nhưng khi nhận hàng, trên bao bì toàn chữ nước ngoài, không có bất kỳ tem nhãn phụ hay thông tin đơn vị nhập khẩu nào. Muốn xem hạn sử dụng hay thành phần cũng khó".

Trong khi đó, chị Phương (phường Thanh Liệt, Hà Nội) lại tỏ ra e ngại: "Các bài quảng cáo bán bánh kẹo ngoại với giá rẻ hơn nhiều so với thị trường xuất hiện nhiều trên chợ mạng, nhưng hầu như không có thông tin kiểm định. Dù mẫu mã bắt mắt nhưng tôi không dám mua vì không phân biệt được đâu là hàng chính hãng, đâu là hàng giả mạo bao bì".

Trước tình trạng này, các chuyên gia cảnh báo, sử dụng thực phẩm trôi nổi có thể gây ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe người dùng. Do đó, cùng với quyết tâm ngăn chặn của lực lượng chức năng, người tiêu dùng cần thận trọng hơn khi chọn mua các sản phẩm này. Người tiêu dùng nên tìm đến hệ thống siêu thị lớn, các cửa hàng tiện lợi hoặc đại lý phân phối có uy tín, địa chỉ kinh doanh rõ ràng. Việc mua sắm tại các cơ sở uy tín giúp đảm bảo quyền lợi thông qua hóa đơn, chứng từ và tem nhãn đầy đủ.