Cận cảnh tiêm kích nội địa Tejas Mk 1A Ấn Độ chốt đơn trăm chiếc

Cận cảnh tiêm kích nội địa Tejas Mk 1A Ấn Độ chốt đơn trăm chiếc

New Delhi đã phê duyệt việc mua 97 tiêm kích Tejas Mk 1A cho Không quân, thỏa thuận trị giá 7,4 tỷ đô la Mỹ nhằm củng cố tổ hợp công nghiệp quốc phòng nội địa.

Theo Bộ Quốc phòng Ấn Độ, đơn đặt hàng này bổ sung cho đơn hàng 83 tiêm kích Tejas Mk 1A đã được phê duyệt trong năm 2021, nâng tổng số máy bay lên 180 chiếc nhằm thay thế phi đội MiG-21 đã cũ kỹ, vốn đã phục vụ Không quân Ấn Độ trong nhiều thập kỷ.
Chương trình Tejas do Hindustan Aeronautics Limited (HAL) phát triển, từ lâu đã được Thủ tướng Narendra Modi ủng hộ như là nền tảng cho nỗ lực tự chủ về quốc phòng của Ấn Độ.
Tuần trước, ông Modi đã nhấn mạnh sự ủng hộ cá nhân của mình bằng cách thực hiện chuyến bay thử trên chiếc Tejas, ca ngợi chương trình này là biểu tượng cho năng lực hàng không vũ trụ ngày càng phát triển của Ấn Độ.
Tiêm kích Tejas Mk 1A tích hợp hệ thống điện tử hàng không và radar tiên tiến, đánh dấu sự cải tiến rõ rệt so với 40 máy bay chiến đấu hạng nhẹ trước đó đã được chuyển giao cho IAF. Các quan chức quân sự lưu ý "hơn 65% linh kiện của máy bay mới có nguồn gốc nội địa", nhấn mạnh vai trò của chương trình trong việc thúc đẩy hệ sinh thái công nghiệp của Ấn Độ. Đơn đặt hàng này dự kiến sẽ hỗ trợ hàng trăm công ty vừa và nhỏ trong lĩnh vực quốc phòng.
Cựu Tư lệnh Không quân Ấn Độ - ông Chaudhari lần đầu tiên hé lộ kế hoạch mua thêm 97 máy bay trong chuyến thăm Tây Ban Nha, coi đây là một phần trong nỗ lực dài hạn của IAF nhằm mở rộng đội bay chiến đấu nội địa.
Với việc giao hàng theo hợp đồng ký kết trước đó đã được tiến hành, thương vụ mới này định vị chiến đấu cơ Tejas là xương sống trong kho vũ khí tương lai của Không quân Ấn Độ.
Máy bay do HAL sản xuất đã được đưa vào hoạt động năm 2016 và hiện đang được 2 phi đội vận hành. Với đơn đặt hàng mới, Tejas dự kiến sẽ trở thành tiêm kích có số lượng lớn nhất của IAF trong những năm tới, phản ánh vai trò trung tâm của các nền tảng nội địa.
Ngoài Tejas Mk 1A, HAL cũng dự kiến sẽ ký kết thêm các hợp đồng cho hơn 200 máy bay LCA Mk 2 và một số lượng tương đương máy bay chiến đấu hạng trung tiên tiến (AMCA), chương trình tiêm kích thế hệ thứ năm của Ấn Độ.
Những sáng kiến này phù hợp với các sứ mệnh “Atmanirbhar Bharat” và “Make in India” của chính phủ, nhấn mạnh vào việc tự chủ trong sản xuất quốc phòng và phát triển các công nghệ hàng không vũ trụ quan trọng trong nước.
Một đơn đặt hàng trị giá khoảng 4 tỷ đô la để cung cấp 83 máy bay chiến đấu Tejas Mk 1A theo lô đầu tiên đã được đặt với HAL, với thời hạn giao hàng vào tháng 2/2024.
Nhờ hợp đồng tiếp theo, 97 máy bay bổ sung sẽ kéo dài dây chuyền sản xuất sang thập kỷ tiếp theo, đảm bảo sản lượng ổn định cho Công ty HAL và chuỗi cung ứng của hãng.
Không chỉ có vậy, đây còn là cơ hội để Không quân Ấn Độ tích lũy kinh nghiệm sử dụng nhằm phát triển biến thể tiêm kích Tejas Mk 2 hiện đại hóa sở hữu tính năng tiên tiến hơn nhiều.
Ngoài phục vụ trong IAF, chính phủ New Delhi còn rất hy vọng sẽ xuất khẩu được tiêm kích Tejas để cạnh tranh với những dòng chiến đấu cơ hạng nhẹ khác như J-10 của Trung Quốc hay JAS-39 Gripen do Thụy Điển chế tạo.
Tiêm kích nội địa được xem là tương lai của không quân Ấn Độ.
Tuệ Minh
