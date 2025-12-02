Hà Nội

Cận cảnh khách sạn 4 sao U22 Việt Nam đóng quân tại SEA Games 33

Bất động sản

Cận cảnh khách sạn 4 sao U22 Việt Nam đóng quân tại SEA Games 33

Trong thời gian tham dự SEA Games 33, U22 Việt Nam được sắp xếp đóng quân tại một trong những khách sạn có tiêu chuẩn nghỉ dưỡng tốt tại Bangkok, Thái Lan.

Hoàng Minh (tổng hợp)
Chiều 1/12, đội tuyển U22 Việt Nam đã đặt chân tới sân bay Suvarnabhumi (Bangkok, Thái Lan), sẵn sàng bước vào chiến dịch SEA Games 33. Ảnh: Tiền phong
Nơi đóng quân của đội tuyển U22 Việt Nam là khách sạn 4 sao The Quarter Ramkhamhaeng by UHG, tọa lạc tại trung tâm thủ đô Bangkok. Ảnh: Booking
Khách sạn The Quarter Ramkhamhaeng by UHG chỉ cách sân vận động Rajamangala, nơi diễn ra các trận đấu của U22 Việt Nam khoảng 1,2 - 1,5 km. Ảnh: Booking
Đây là khách sạn 4 sao mới khai trương và hiện đại. Ảnh: Booking
Khách sạn có 338 phòng nghỉ, có hồ bơi ngoài trời, chỗ đậu xe riêng. Ảnh: Booking
Các phòng tại khách sạn được trang bị điều hòa, khu vực ghế ngồi, TV màn hình phẳng có truyền hình vệ tinh, két an toàn, phòng tắm riêng...Ảnh: Booking
Một số phòng có bếp nhỏ với lò vi sóng và bếp. Ảnh: Booking
Các phòng có cửa kính lớn lấy ánh sáng. Ảnh: Booking
Nhà tắm với nội thất hiện đại. Ảnh: Booking
Ngoài ra, khách sạn còn sở hữu phòng tập gym đạt chuẩn cùng khu vực nhà hàng và sảnh chờ rộng rãi, hiện đại, đáp ứng tốt nhu cầu sinh hoạt, tập luyện nhẹ và thư giãn của các cầu thủ. Ảnh: Booking
Các cầu thủ U22 Việt Nam được sắp xếp ở hạng phòng có mức giá từ 3-4 triệu đồng/đêm, được đánh giá cao về sự thoải mái. Ảnh: Booking
#Đội tuyển U22 Việt Nam tại SEA Games 33 #Khách sạn 4 sao tại Bangkok #Nơi đóng quân của đội tuyển #Tiện nghi khách sạn hiện đại #Vị trí gần sân vận động #Chỗ ở thoải mái cho cầu thủ

