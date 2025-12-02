Cận cảnh khách sạn 4 sao U22 Việt Nam đóng quân tại SEA Games 33

Trong thời gian tham dự SEA Games 33, U22 Việt Nam được sắp xếp đóng quân tại một trong những khách sạn có tiêu chuẩn nghỉ dưỡng tốt tại Bangkok, Thái Lan.
Kể từ khi đăng quang Á hậu 1 Hoa hậu Thế giới Việt Nam 2019, Tường San luôn khiến công chúng say mê bởi nhan sắc ngọt ngào, thuần khiết.
Hơn 1.160 người đã thiệt mạng khi mưa lũ tấn công nhiều quốc gia ở Châu Á, trong đó có Sri Lanka, Indonesia và Thái Lan,...
Tộc người Berber là cư dân bản địa Bắc Phi, có lịch sử lâu đời hàng nghìn năm, sở hữu ngôn ngữ, văn hóa và bản sắc độc đáo.
Các nhà khoa học công bố kiến trúc chip quang học mới, hứa hẹn mở đường cho trí tuệ nhân tạo tổng quát.
Kính thiên văn Gemini South ở Chile đã chụp được bức ảnh một “con bướm vũ trụ” tuyệt đẹp. Đó là một tinh vân lưỡng cực cách Trái đất hơn 2.000 năm ánh sáng.
Trong không khí háo hức trước thềm SEA Games 33, Trần Thị Duyên trẻ trung, rạng rỡ trong bộ đồng phục mới nhanh chóng thu hút sự chú ý của người hâm mộ.
Sau thời gian nỗ lực giảm cân, diễn viên Lâm Vỹ Dạ khiến khán giả ngỡ ngàng khi xuất hiện với diện mạo thon gọn, sắc sảo và tràn đầy thần thái.
DJ SODA mới đây lại làm cộng đồng mạng “dậy sóng” khi đăng loạt ảnh táo bạo trong không gian tràn ngập gương và ánh sáng.
Diễn viên Thúy Ngân từng kể mối tình đầu. Mới đây, cô xác nhận chia tay Võ Cảnh từ 7-8 tháng trước.
Thương hiệu xe máy GPX của Thái Lan mới đây đã trình làng mẫu tay ga hoàn toàn mới mang tên GPX DZ2. Đây được xem là "đối thủ đáng gờm" của Honda SH160i.
Cuộc đối đầu tại Thượng Hải cho thấy AI Trung Quốc vượt trội bác sĩ và AI quốc tế về tốc độ chẩn đoán.
Theo tử vi 12 cung hoàng đạo ngày 3/12, Kim Ngưu có tài lộc tốt, dễ dàng sang quý. Ma Kết dễ gặp tiểu nhân, phải cẩn thận.
Hoa hậu Ý Nhi đáp chuyến bay từ Úc về Việt Nam nghỉ hè và đồng hành cùng cuộc thi Miss World Vietnam 2025.
Trước giờ tranh tài tại SEA Games 33, “hot girl bóng đá” Hoàng Thị Loan gây chú ý khi xuất hiện với vẻ ngoài tươi tắn, rạng rỡ.
Khoảng 2.000 cặp chim nhạn biển đang đổ về khu bảo tồn thiên nhiên Cemlyn ở Bắc Wales có nguy cơ phá hỏng kế hoạch xây dựng lò phản ứng hạt nhân mini tại Anh.
Thuý Ngân đăng ảnh một mình du lịch Đà Lạt sau công khai tin đã chia tay Võ Cảnh. Jennifer Phạm trở lại Trung Quốc ăn món đậu hũ thối yêu thích.
Triều Tiên tiết lộ tên lửa không đối không mới có nhiều điểm tương đồng với một số hệ thống tầm ngắn của nước ngoài, đặc biệt là mẫu tên lửa IRIS-T của Đức.
Thái Hải ở Thái Nguyên là ngôi làng đặc biệt, nơi dân làng ăn chung, sống chung, tự cung tự cấp, gìn giữ văn hóa Tày và phát triển du lịch sinh thái.
Bộ ảnh Kimono lần này của Kiittwy một lần nữa khẳng định nhan sắc và khả năng biến hóa đa dạng của cô nàng, khiến fan không khỏi xuýt xoa.
Chiếc xe đạp điện Tuttio Adria26 đến từ Trung Quốc đang gây sốt khi có 2 động cơ và đạt tốc độ tối đa 46 miles/giờ, tương đương 74 km/h, nhanh hơn 1 số xe máy.