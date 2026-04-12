Cách xác thực sim chính chủ trước 15/4 để tránh bị khoá dịch vụ

Từ ngày 15/4/2026, thuê bao di động cần hoàn tất xác thực thông tin chính chủ theo Thông tư 08/2026/TT-BKHCN để tránh bị khóa dịch vụ.

Nhóm thuê bao cần đặc biệt lưu ý

Các chuyên gia khuyến nghị những nhóm người dùng sau đây nên chủ động thực hiện xác thực thông tin thuê bao ngay lập tức: những người đã đăng ký SIM di động bằng giấy tờ tùy thân không phải của mình, hoặc những thuê bao đứng tên giúp người thân, bạn bè.

Theo quy định, các doanh nghiệp viễn thông phải đảm bảo mỗi thuê bao di động sở hữu đầy đủ bốn trường thông tin quan trọng: số định danh cá nhân, họ tên đầy đủ, ngày tháng năm sinh, và dữ liệu sinh trắc học ảnh khuôn mặt. Các thông tin này bắt buộc phải khớp với dữ liệu trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư do Bộ Công an quản lý.

Kết quả đợt chuẩn hóa thông tin năm 2023

Trong đợt cao điểm chuẩn hóa thông tin thuê bao diễn ra từ tháng 3 đến tháng 6 năm 2023, các nhà mạng đã thành công trong việc loại bỏ hơn 12,5 triệu SIM có thông tin không chính chủ hoặc không trùng khớp với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Quá trình này bao gồm các biện pháp như chặn một chiều dịch vụ và thu hồi SIM.

Theo các chuyên gia công nghệ, đây là lần thứ hai tiến hành tổng rà soát và xác thực SIM chính chủ. Mục tiêu chính là nhằm giảm thiểu tình trạng tin nhắn rác, cuộc gọi rác, và ngăn chặn việc lợi dụng SIM di động cho các mục đích lừa đảo trên không gian mạng, qua đó thực hiện hiệu quả Nghị quyết 57.

Quy định mới về xác thực thông tin thuê bao di động có hiệu lực từ 15/4/2026

Theo Thông tư 08/2026/TT-BKHCN do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành, kể từ ngày 15 tháng 4 năm 2026, tất cả thuê bao di động sẽ phải thực hiện xác thực thông tin chính chủ theo các quy định mới. Đây là một bước quan trọng nhằm nâng cao tính minh bạch và bảo mật trong quản lý thuê bao, đồng thời góp phần giảm thiểu các hành vi lừa đảo trực tuyến.

Các phương thức xác thực thông tin thuê bao

Để thuận tiện cho người dùng, có bốn phương thức xác thực chính được chấp nhận:

1. Trực tuyến qua VNeID: Phương thức này sẽ chính thức áp dụng từ ngày 15/4/2026.

2. Qua ứng dụng của nhà mạng: Nhiều nhà mạng đã triển khai hướng dẫn chi tiết trên trang fanpage, cho phép người dùng xác thực thông tin ngay trên ứng dụng di động của mình.

3. Trực tiếp tại điểm dịch vụ: Khách hàng có thể đến các điểm giao dịch chính thức của nhà mạng để được hỗ trợ.

4. Tại điểm được nhà mạng ủy quyền: Bên cạnh các điểm dịch vụ chính thức, nhà mạng cũng có thể ủy quyền cho các địa điểm khác để thực hiện xác thực.Ba phương thức cuối cùng đã được các nhà mạng triển khai và sẵn sàng phục vụ người dùng trong những ngày qua.Trường hợp được miễn trừ xác thực lạiQuy định mới cũng nêu rõ, những thuê bao đã sử dụng tài khoản định danh điện tử mức độ 2, thẻ căn cước hoặc thẻ căn cước công dân có gắn chíp điện tử để đăng ký và xác thực thông tin thuê bao trước đó, hoặc sử dụng số thuê bao di động để đăng ký tài khoản định danh điện tử mức độ 2, sẽ không cần phải xác thực lại thông tin thuê bao và sinh trắc học ảnh khuôn mặt. Tuy nhiên, trường hợp thay đổi thông tin di động theo quy định tại Điều 8 Thông tư 08/2026/TT-BKHCN sẽ cần thực hiện xác thực.