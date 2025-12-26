Hà Nội

Số hóa

Xiaomi xác nhận đã sửa lỗi cuộc gọi nghiêm trọng trên POCO F8 Pro bằng bản cập nhật HyperOS mới, khôi phục chất lượng âm thanh ổn định cho người dùng.

Thiên Trang (TH)
Xiaomi vừa chính thức phát hành bản cập nhật HyperOS nhằm khắc phục lỗi cuộc gọi nghiêm trọng trên POCO F8 Pro.
Sự cố xuất hiện trên phiên bản OS3.0.5.0.WPKEUXM khiến nhiều người dùng gặp tình trạng rè, nhiễu và âm thanh một chiều khi gọi điện.
Theo Xiaomi, lỗi này liên quan đến khung xử lý âm thanh, giao tiếp modem và tối ưu hệ thống.
Bản cập nhật mới mang mã OS3.0.6.0.WPKEUXM đã giải quyết triệt để các vấn đề nói trên.
HyperOS phiên bản mới được phát hành vào ngày 21/12/2025 cho người dùng châu Âu.
Sau khi cập nhật, chất lượng cuộc gọi và độ ổn định âm thanh trên POCO F8 Pro đã trở lại bình thường.
Xiaomi khuyến cáo người dùng kiểm tra và nâng cấp HyperOS sớm để tránh phát sinh lỗi tương tự.
Hiện tại, POCO F8 Pro đang được bán tại Việt Nam với giá khoảng 14–15 triệu đồng cho bản 512GB khi áp ưu đãi.
Thiên Trang (TH)
