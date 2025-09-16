Hà Nội

Xe

BYD Việt Nam lọt top thương hiệu nổi tiếng và dịch vụ hoàn hảo 2025

BYD nhận giải Thương hiệu Nổi tiếng và Dịch vụ Hoàn hảo 2025, khẳng định uy tín tại Việt Nam với hệ thống hơn 30 đại lý toàn quốc.

Nguyễn Anh
Video: Xem chi tiết mẫu xe SUV BYD Sealion 6 tại Việt Nam.

Vừa qua, tại sự kiện Hàng Việt Tốt – Dịch vụ Hoàn hảo lần thứ 23, Công ty TNHH Ô tô BYD Việt Nam vinh dự nhận hai giải thưởng quan trọng: Top 10 Thương hiệu Nổi tiếng Hàng đầu Việt Nam và Top 10 Dịch vụ Hoàn hảo 2025. Thành tích này ghi dấu nỗ lực phát triển bền vững của BYD tại thị trường Việt Nam, đồng thời khẳng định cam kết cung cấp sản phẩm và dịch vụ chất lượng vượt trội cho người tiêu dùng.

Ông Võ Minh Lực, Giám đốc điều hành BYD Việt Nam, cho biết hai giải thưởng là nguồn động viên to lớn, tiếp thêm động lực để thương hiệu không ngừng hoàn thiện, mang đến trải nghiệm tốt nhất cho khách hàng và đồng hành cùng sự phát triển bền vững của ngành ôtô Việt Nam.

1-1963.jpg
BYD Việt Nam lọt top thương hiệu nổi tiếng và dịch vụ hoàn hảo 2025.

Chỉ sau hơn một năm gia nhập thị trường, BYD Việt Nam đã giới thiệu 8 mẫu xe năng lượng mới, từ thuần điện đến hybrid, nhanh chóng mở rộng hệ thống hơn 30 đại lý và trung tâm dịch vụ trên cả nước. Với đội ngũ tư vấn và kỹ thuật viên được đào tạo theo chuẩn quốc tế, cùng nhiều chương trình chăm sóc khách hàng như “Flying Doctor” hay “Customer Service Fest”, thương hiệu đã xây dựng uy tín và lòng tin bền vững trong cộng đồng.

BYD hiện diện tại hơn 120 quốc gia và vùng lãnh thổ, với doanh số toàn cầu năm 2025 đạt hơn 2,86 triệu xe, nâng tổng số xe bàn giao lên 13,4 triệu chiếc. Tính đến nay, các giải pháp của BYD đã góp phần giảm hơn 110 triệu tấn CO₂, tương đương gần 1,85 tỷ cây xanh, thể hiện rõ định hướng phát triển bền vững. Tại Việt Nam, thương hiệu đang tự tin nằm trong nhóm 10 hãng xe bán chạy, với danh mục sản phẩm đa dạng trải rộng từ sedan thể thao, SUV đô thị đến MPV gia đình.

2-7760.jpg
BYD đã góp phần giảm hơn 110 triệu tấn CO₂, tương đương gần 1,85 tỷ cây xanh, thể hiện rõ định hướng phát triển bền vững.

Giải thưởng kép lần này được xem là bước đệm quan trọng để BYD Việt Nam tiếp tục mở rộng thị phần, khẳng định vị thế tại một trong những thị trường ôtô năng động nhất khu vực, đồng thời củng cố niềm tin của khách hàng vào hành trình chuyển đổi sang giao thông xanh, không phát thải.

