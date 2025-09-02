Hà Nội

Xe

BYD "hụt hơi" sau 3 năm, lợi nhuận quý II/2025 lao dốc gần 30%

Lợi nhuận ròng quý II của BYD giảm gần 30%, chấm dứt chuỗi tăng trưởng ba năm. Diễn biến này cho thấy thị trường xe điện Trung Quốc ngày càng khốc liệt.

Thảo Nguyễn
Video: Đánh giá BYD Seal chạy điện tại Việt Nam.

BYD đã ghi nhận mức giảm lợi nhuận quý lần đầu tiên sau hơn ba năm rưỡi. Nguyên nhân được cho là đến từ việc mở rộng gặp trở ngại trong bối cảnh chính phủ Trung Quốc kêu gọi các doanh nghiệp chấm dứt cuộc chiến giá kéo dài.

Trong quý II/2025, lợi nhuận ròng của BYD đạt 6,4 tỷ Nhân dân tệ (tương đương 894,74 triệu USD), giảm 29,9% so với cùng kỳ năm trước, sau khi từng tăng mạnh 100,4% trong quý I.

2-1194.jpg
BYD "hụt hơi" sau 3 năm, lợi nhuận quý II/2025 lao dốc gần 30%.

Doanh thu ba tháng kết thúc ngày 30/6 vẫn tăng 14%, đạt 200,9 tỷ Nhân dân tệ, qua đó giúp lợi nhuận nửa đầu năm tăng 13,8% trên nền doanh thu tăng 23,3%.

Dù vậy, các chỉ số tăng trưởng này không thể che lấp thực tế rằng BYD đang đối mặt với áp lực lớn. Chính sách kêu gọi chấm dứt việc hạ giá bán của giới chức Trung Quốc đang trực tiếp ảnh hưởng đến lợi nhuận, khiến biên lợi nhuận của toàn ngành xe điện bị thu hẹp đáng kể.

BYD đặt mục tiêu tiêu thụ 5,5 triệu xe trên toàn cầu trong năm 2025, song sau bảy tháng chỉ đạt doanh số 2,49 triệu xe, tương đương 45% kế hoạch.

3-8170.jpg
Báo cáo ngày 12/8 của Nomura cho rằng doanh số cả năm của BYD nhiều khả năng chỉ dao động từ 5 đến 5,2 triệu xe.

Chuyên gia Rosalie Chen từ Third Bridge nhận định, khả năng hoàn thành mục tiêu "tham vọng" này là khá ảm đạm. Trong khi đó, báo cáo ngày 12/8 của Nomura cho rằng doanh số cả năm của BYD nhiều khả năng chỉ dao động từ 5 đến 5,2 triệu xe.

Thực tế, tình hình của hãng xe điện Trung Quốc đang có dấu hiệu chững lại. Doanh số tại thị trường nội địa đã sụt giảm liên tiếp ba tháng tính đến tháng 7, còn sản lượng cũng ghi nhận mức giảm đầu tiên sau 17 tháng tăng trưởng liên tục.

Để ứng phó, BYD đã giảm nhịp độ sản xuất và tạm ngừng mở rộng công suất tại một số nhà máy ở Trung Quốc, theo Reuters.

1-5831.jpg
Áp lực từ chính quyền cũng khiến BYD phải điều chỉnh hoạt động kinh doanh.

Áp lực từ chính quyền cũng khiến BYD phải điều chỉnh hoạt động kinh doanh. Tháng 6 vừa qua, hãng cùng nhiều nhà sản xuất ô tô lớn tại Trung Quốc đã đồng ý rút ngắn thời hạn thanh toán cho nhà cung cấp xuống còn 60 ngày, sau khi chính quyền yêu cầu các doanh nghiệp thanh toán nhanh hơn và chấm dứt cuộc chiến giá. Động thái này khiến giới phân tích tập trung hơn vào khả năng quản trị vốn lưu động của BYD.

Vốn lưu động - thước đo chênh lệch giữa tài sản ngắn hạn và nợ ngắn hạn - là chỉ số quan trọng phản ánh khả năng chi trả chi phí vận hành thường ngày.

Đến ngày 30/6, thâm hụt vốn lưu động của BYD đã tăng lên 122,7 tỷ Nhân dân tệ, so với mức 95,8 tỷ Nhân dân tệ cuối quý I và gần bằng 125,4 tỷ Nhân dân tệ ghi nhận cuối năm 2024.

4-5923.jpg
Thực trạng này không chỉ là vấn đề riêng của BYD mà còn phản ánh bức tranh chung của ngành xe điện Trung Quốc.

Song song đó, tỷ lệ nợ trên tài sản cũng tăng nhẹ, từ 70,7% vào cuối quý I lên 71,1% vào cuối tháng 6. Các số liệu cho thấy gánh nặng tài chính của BYD đang ngày càng lớn trong bối cảnh vừa phải đáp ứng yêu cầu thanh toán nhanh từ chính phủ, vừa chịu áp lực cạnh tranh gay gắt trên thị trường.

Thực trạng này không chỉ là vấn đề riêng của BYD mà còn phản ánh bức tranh chung của ngành xe điện Trung Quốc. Cuộc đua giảm giá kéo dài đã khiến ngay cả những doanh nghiệp dẫn đầu thị trường cũng lâm vào khó khăn, cho thấy sự cấp thiết phải có giải pháp mang tính bền vững cho toàn bộ ngành công nghiệp.

