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Số hóa - Xe

BYD khởi động chuỗi trải nghiệm công nghệ và lái thử Techweek 2026

BYD Việt Nam khởi động BYD TECHWEEK 2026 tại Cà Mau, mở đầu cho chuỗi sự kiện trải nghiệm công nghệ, lái thử xe và triển khai các chương trình ưu đãi cuối năm.

Thảo Nguyễn
Video: BYD Sealion 5 DM-i ra mắt Việt Nam, giá ưu đãi chỉ từ 659 triệu đồng.

Tiếp nối thành công của chuỗi Technology Week năm 2025 với hàng trăm nghìn lượt khách tham dự, BYD TECHWEEK 2026 được tổ chức trên phạm vi toàn quốc, với sự đồng hành của hệ thống nhà phân phối. Chương trình hướng tới đưa các công nghệ cốt lõi của BYD đến gần hơn với người tiêu dùng thông qua hoạt động trưng bày, tương tác và trải nghiệm vận hành thực tế.

Theo BYD Việt Nam, sự kiện năm nay mang thông điệp “From Brand Experience to Sales Performance”, kết nối hành trình khám phá công nghệ, trải nghiệm sản phẩm với việc tìm hiểu chi phí sử dụng thực tế. Khách hàng có cơ hội tiếp cận và lái thử hơn 10 dòng xe năng lượng mới (NEV), gồm xe thuần điện và xe DM-i Super Hybrid.

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BYD khởi động chuỗi trải nghiệm công nghệ và lái thử Techweek 2026

Chặng khai mạc diễn ra trong hai ngày 7-8/11 tại Quảng trường Phan Ngọc Hiển, phường An Xuyên, tỉnh Cà Mau, với sự phối hợp của nhà phân phối BYD Thành Công Cà Mau. Hoạt động lái thử và tư vấn sản phẩm diễn ra từ 7 giờ 30 phút đến 17 giờ, trong khi các chương trình âm nhạc, minigame và trình diễn xe được tổ chức từ 16 giờ đến 21 giờ mỗi ngày.

Tại khu vực công nghệ, khách tham quan được tìm hiểu pin Blade Battery, hệ truyền động DM-i Super Hybrid, hệ sinh thái buồng lái thông minh và giải pháp cấp điện ngoài V2L. Các công nghệ này được giới thiệu thông qua mô hình trực quan, giúp người dùng tiếp cận khả năng ứng dụng trong quá trình sử dụng xe hằng ngày.

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Chương trình hướng tới đưa các công nghệ cốt lõi của BYD đến gần hơn với người tiêu dùng thông qua hoạt động trưng bày, tương tác và trải nghiệm vận hành thực tế.

Tâm điểm của sự kiện tại Cà Mau là mẫu BYD SEALION 5 DM-i Super Hybrid, thuộc phân khúc C-SUV. Theo giới thiệu của hãng, mẫu xe kết hợp khả năng vận hành bằng điện với động cơ xăng, hướng tới đáp ứng nhu cầu di chuyển trong đô thị và các hành trình dài. Khách hàng có thể trực tiếp lái thử, trải nghiệm không gian nội thất và khả năng vận hành của mẫu xe này cùng các sản phẩm khác trong danh mục BYD.

Bên cạnh hoạt động trải nghiệm, BYD TECHWEEK 2026 còn triển khai các chương trình ưu đãi dành cho khách hàng đặt cọc tại sự kiện khai mạc.

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Tâm điểm của sự kiện tại Cà Mau là mẫu BYD SEALION 5 DM-i Super Hybrid.

Cụ thể, BYD Seal 5 Premium phiên bản MY2025 được hỗ trợ tiền mặt tối đa 133,4 triệu đồng, kèm sạc cầm tay và thiết bị V2L. Phiên bản MY2026 được hỗ trợ 100% lệ phí trước bạ và tặng bộ sạc cầm tay cùng thiết bị V2L.

BYD Dolphin MY2026 được áp dụng mức giá 499 triệu đồng, kèm thảm sàn, sạc cầm tay và thiết bị V2L. BYD Sealion 6 Premium được hỗ trợ 50% lệ phí trước bạ, tặng một năm bảo hiểm vật chất, thảm sàn và bộ sạc cầm tay cùng thiết bị V2L. Các dòng M6, Atto 2, Han EV, Sealion 8 và M9 cũng được áp dụng các gói quà tặng, dịch vụ tùy phiên bản.

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Sau Cà Mau, BYD TECHWEEK 2026 dự kiến tiếp tục tổ chức tại Đồng Nai, Thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội, Gia Lai, Khánh Hòa và nhiều địa phương khác...

Sau Cà Mau, BYD TECHWEEK 2026 dự kiến tiếp tục tổ chức tại Đồng Nai, TP.HCM, Hà Nội, Gia Lai, Khánh Hòa và nhiều địa phương khác, kéo dài đến đầu năm 2027. Riêng chặng Hà Nội dự kiến diễn ra trong khuôn khổ Vietnam Mobility Show 2026 vào ngày 5-6/12.

BYD Việt Nam cho biết, thông qua chuỗi sự kiện, doanh nghiệp tiếp tục thúc đẩy hoạt động trải nghiệm sản phẩm, kết nối hệ thống phân phối với khách hàng và mở rộng tiếp cận các giải pháp di chuyển năng lượng mới tại thị trường Việt Nam.

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