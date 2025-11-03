Hà Nội

“Bùa chú” từ coser Việt giúp T1 thắng nghẹt thở trước AL

Số hóa

“Bùa chú” từ coser Việt giúp T1 thắng nghẹt thở trước AL

Chiến thắng kịch tính của T1 trước AL tại CKTG 2025 khiến fan phấn khích, đặc biệt khi “bùa may mắn” từ Việt Ain Nguyễn được cho là tiếp thêm sức mạnh tinh thần

Trận tứ kết giữa T1 và AL tại CKTG 2025 được xem là một trong những màn đối đầu căng thẳng nhất mùa giải.
Cả hai đội liên tục ăn miếng trả miếng suốt 5 ván đấu, khiến người xem như nín thở theo từng pha giao tranh.
Tưởng chừng AL sẽ có chiến thắng trong tầm tay, nhưng bản lĩnh của T1 đã giúp họ lội ngược dòng ngoạn mục. (Ảnh: Lol Esports)
Chiến thắng này không chỉ giúp T1 tiến sâu hơn mà còn khẳng định họ vẫn là tượng đài sống của LMHT.
Điều khiến cộng đồng thích thú là “bùa chú” đặc biệt xuất hiện ngay trước ván đấu quyết định.
Người được nhắc đến chính là hot coser Việt Ain Nguyễn, nữ thần cosplay quen thuộc trong giới game thủ.
Cô gây bão mạng xã hội khi đăng ảnh diện áo thi đấu T1 đầy quyến rũ, khiến fan “đổ gục” trong tích tắc.
Nhiều người hài hước tin rằng chính “bùa may mắn” này đã giúp T1 có màn thắng nghẹt thở trước AL.
Mời quý độc giả xem thêm video: Khi livestream trở thành ngành kinh tế: Sau bùng nổ là phải siết chặt | VTV24
#T1 thắng AL CKTG 2025 #bùa chú Việt #Ain Nguyễn #giải LMHT #trận đấu căng thẳng #cosplay game thủ

