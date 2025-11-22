Bọ rùa châu Á náo loạn tràn vào hàng loạt nhà dân Mỹ

Hà Nội

Bọ rùa châu Á bất ngờ xâm nhập hàng loạt nhà dân Mỹ, tụ tập thành đám lớn, cắn người và tiết dịch vàng hôi, khiến cộng đồng hoang mang.

Theo Hải Yến/ Giáo dục và thời đại
Bọ rùa châu Á xâm nhập nhà dân Mỹ với số lượng hàng nghìn con. Chúng có thể tụ tập thành cụm 15.000–20.000 cá thể trong tường, trần.
Hiện tượng hàng chục nghìn cá thể tụ tập trong nhà không phải hiếm gặp. Các chuyên gia cảnh báo chất dịch của chúng có thể gây viêm xoang và phản ứng dị ứng ở người.
Loài bọ rùa châu Á được Bộ Nông nghiệp Mỹ đưa vào từ đầu thế kỷ 20 để kiểm soát sâu hại cây trồng. Tuy nhiên, chúng đã sinh sôi ngoài tầm kiểm soát, lan ra hầu hết các bang và đe dọa bọ rùa bản địa.
Chúng có khả năng cắn người, đồng thời tiết ra chất lỏng màu vàng có mùi hôi, gây kích ứng da, dị ứng và làm ố vải.
Các chuyên gia khuyến cáo không nên dùng thuốc trừ sâu trong nhà vì hóa chất có thể tồn lưu lâu dài. Biện pháp an toàn nhất là dùng chổi hoặc máy hút bụi để gom và đưa chúng ra ngoài.
