Bộ Nội vụ trình Chính phủ thành lập 3 phường mới tại tỉnh Lâm Đồng

Đề án thành lập 3 phường mới tại Lâm Đồng đã được Bộ Nội vụ thẩm định, chính thức trình Chính phủ xem xét, quyết định.

Ngày 31/10, Bộ Nội vụ đã có tờ trình gửi Chính phủ về việc thành lập 3 phường Đức Trọng, Hàm Thuận Nam và Cư Jút thuộc tỉnh Lâm Đồng. Nếu được thông qua, Lâm Đồng sẽ có 23 phường, 100 xã và 1 đặc khu, trong khi diện tích tự nhiên và quy mô dân số không thay đổi.

Theo đó, 3 phường nói trên được thành lập trên cơ sở giữ nguyên toàn bộ diện tích tự nhiên và quy mô dân số của 3 xã hiện nay.

Xã Đức Trọng có diện tích 148,78 km², dân số 88.998 người; xã Hàm Thuận Nam 110,96 km², dân số 34.012 người; xã Cư Jút 104,11 km², dân số 50.914 người.

Một góc trung tâm xã Hàm Thuận Nam. Ảnh: Phương Nam﻿

Bộ Nội vụ đánh giá cả 3 địa phương đều nằm trên các hành lang phát triển chủ đạo của tỉnh theo Điều chỉnh Quy hoạch tỉnh Lâm Đồng thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Đức Trọng nằm trên hành lang Bắc - Nam trung tâm và hành lang Đông - Tây phía Bắc tỉnh, có Quốc lộ 20, Quốc lộ 27, cao tốc Liên Khương - Prenn và sân bay Liên Khương. Khu vực được định hướng trở thành hạt nhân vùng trung tâm tỉnh, trung tâm hành chính - chính trị mới, đổi mới sáng tạo, công nghiệp chế biến và logistics nông sản, kết nối du lịch giữa cao nguyên với vùng ven biển.

Hàm Thuận Nam nằm trên hành lang Bắc - Nam ven biển, có Quốc lộ 1, cao tốc Bắc - Nam và đường sắt Bắc - Nam đi qua. Đây là trung tâm phát triển vùng Đông Nam tỉnh, kết nối giao thương, logistics với Khánh Hòa và TP HCM; có tiềm năng phát triển thương mại, dịch vụ, du lịch và công nghiệp chế biến gắn với vùng nguyên liệu nông nghiệp.

Cư Jút nằm trên hành lang Bắc - Nam Tây Nguyên, có Quốc lộ 14 và Quốc lộ 28 đi qua. Địa phương được xác định là cửa ngõ phía Tây Bắc tỉnh, kết nối với Đắk Lắk và khu vực Tây Nguyên; có Khu công nghiệp Tâm Thắng và là điểm kết nối tuyến du lịch Công viên địa chất toàn cầu UNESCO Đắk Nông.

Theo Bộ Nội vụ, năm 2025, thu ngân sách địa phương trên địa bàn cả 3 xã đều lớn hơn tổng chi ngân sách địa phương. Thu nhập bình quân đầu người tại Đức Trọng đạt 110 triệu đồng/năm, Hàm Thuận Nam đạt 68 triệu đồng/năm và Cư Jút đạt 75 triệu đồng/năm, đều cao hơn mức bình quân của tỉnh là 64,71 triệu đồng/người/năm.

Tỷ lệ hộ nghèo đa chiều năm 2025 lần lượt còn 0,23% tại Đức Trọng, 0,54% tại Hàm Thuận Nam và 1,36% tại Cư Jút, giảm so với năm 2023.

Một góc xã Cư Jút

Hoạt động công nghiệp, thương mại và dịch vụ cũng phát triển. Đức Trọng có Khu công nghiệp Phú Hội, chợ đầu mối nông sản của vùng, các trung tâm thương mại hiện đại, 1.022 doanh nghiệp và 4.076 hộ kinh doanh cá thể. Khu công nghiệp Tâm Thắng tại Cư Jút thu hút 48 dự án, tỷ lệ lấp đầy đạt 96,80%. Năm 2025, Hàm Thuận Nam đón khoảng 250.680 lượt khách du lịch.

Khu vực trung tâm của 3 xã trước đây gồm thị trấn Liên Nghĩa, thị trấn Thuận Nam, thị trấn Ea T’ling và xã Tâm Thắng đã được UBND tỉnh công bố là đô thị loại III. Tỷ lệ dân số đô thị tại Đức Trọng đạt 76,81%, Hàm Thuận Nam 58,53% và Cư Jút 73,97%.

Bộ Nội vụ nhận định hệ thống hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội tại các địa phương được đầu tư đồng bộ; mạng lưới trường học, cơ sở y tế, thiết chế văn hóa, thể thao và dịch vụ cơ bản đáp ứng nhu cầu người dân. Với trình độ đô thị hóa và phát triển kinh tế - xã hội hiện nay, mô hình chính quyền nông thôn không còn phù hợp.

Kết quả lấy ý kiến Nhân dân tại 3 xã ghi nhận 34.629 hộ đồng ý trên tổng số 38.729 hộ gia đình, đạt 89,41% tổng số hộ. Tỷ lệ đồng ý tại từng xã đều trên 82%; thấp nhất là Cư Jút với 82,32%, cao nhất là Hàm Thuận Nam với 96,76%.

100% đại biểu HĐND tỉnh Lâm Đồng và HĐND 3 xã tham dự kỳ họp đã biểu quyết tán thành chủ trương thành lập phường.

Qua thẩm định, Bộ Nội vụ xác định việc thành lập 3 phường bảo đảm 5 điều kiện và cả 5 tiêu chuẩn theo quy định; phù hợp quy hoạch, bảo đảm quốc phòng, an ninh, phát huy tiềm năng phát triển và đáp ứng nguyện vọng của cấp ủy, chính quyền, Nhân dân địa phương.