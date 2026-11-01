Bộ Nội vụ đề nghị báo cáo gấp tiền lương, thu nhập của viên chức

Bộ Nội vụ đề nghị, các bộ, địa phương phải gửi số liệu về tiền lương, thu nhập viên chức thuộc phạm vi quản lý trước ngày 2/11.

Bộ Nội vụ vừa có công văn gửi các bộ, cơ quan ngang bộ và UBND các tỉnh, thành phố, đề nghị báo cáo số liệu liên quan đến tiền lương, thu nhập đối với viên chức thuộc phạm vi quản lý. Do thời gian triển khai gấp, Bộ Nội vụ đề nghị có báo cáo gửi trước ngày 2/11 để tổng hợp, trình cấp có thẩm quyền.

Phạm vi báo cáo là viên chức thuộc quản lý của các bộ, địa phương, không chỉ riêng viên chức cấp xã. Số liệu tổng hợp gồm có số lượng viên chức và tổng tiền lương, thu nhập, trong đó có lương cơ bản, phụ cấp, thu nhập tăng thêm và các khoản thu nhập đặc thù khác. Công văn chưa nêu phương án điều chỉnh tiền lương hay mức phụ cấp mới.

Các bộ, địa phương báo cáo tiền lương, thu nhập của viên chức trước ngày 2/11.

Tại phiên thảo luận về tình hình kinh tế xã hội mới đây, một số đại biểu Quốc hội đề nghị Chính phủ quan tâm chế độ cho viên chức các đơn vị sự nghiệp công lập cấp xã.

Theo đó, dù phụ cấp công vụ của cán bộ, công chức cấp xã đã tăng từ 25% lên 55%, nhưng viên chức tại các đơn vị này chưa thuộc diện hưởng.

Đại biểu đề nghị nghiên cứu phụ cấp đặc thù hoặc hỗ trợ cho vị trí có khối lượng công việc lớn, chuyên môn cao, trực tiếp phục vụ người dân. Chính sách cần căn cứ tính chất công việc, trách nhiệm, thu nhập và khả năng ngân sách, bảo đảm tương quan hợp lý.

Trao đổi, làm rõ một số vấn đề đại biểu nêu, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Tiến Hải cho biết Chính phủ đã giao Bộ nghiên cứu, đề xuất chính sách tiền lương, phụ cấp đối với viên chức đơn vị sự nghiệp công lập cấp xã. Nội dung tập trung khắc phục bất cập giữa chế độ của nhóm này với công chức cấp xã. Bộ đang khẩn trương nghiên cứu để báo cáo Chính phủ, trình cấp có thẩm quyền "trong thời gian sớm nhất".

Theo Bộ trưởng Bộ Nội vụ, việc tăng phụ cấp công vụ từ 25% lên 55% có khoảng 163.000 công chức cấp xã thụ hưởng, kinh phí tăng thêm trong sáu tháng cuối năm khoảng 2.800 tỷ đồng.

Bộ Nội vụ cũng được giao phối hợp với Ban Tổ chức Trung ương nghiên cứu đề án tổng thể về tiền lương. Việc xác định vị trí việc làm, số người làm việc là cơ sở tham mưu phân giao biên chế giai đoạn 2027-2031 và chính sách tiền lương.

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